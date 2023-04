Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Guardian»: Rücktritt des BBC-Vorsitzenden war überfällig

LONDON: Der BBC-Vorsitzende Richard Sharp ist zurückgetreten, nachdem bekannt wurde, dass er vor seiner Ernennung dem damaligen britischen Premierminister Boris Johnson zu einem Privatkredit verholfen hatte. Dazu meint der Londoner «Guardian» am Samstag:

«Boris Johnson fehlte es an den für einen Premierminister erforderlichen ethischen Grundsätzen und Führungskompetenzen. Er glaubte, er sei für dieses Amt prädestiniert und vom Schicksal dazu ermächtigt, uneingeschränkt zu agieren. Ein solcher Mann hat keinen Respekt vor der Unabhängigkeit der BBC. Er betrachtete sie als Erweiterung seiner persönlichen Machtsphäre mit einem von ihm bevorzugten Kandidaten als Vorsitzenden. (...)

Sharps Rücktritt war überfällig. Das Problem mit seiner Ernennung war in dem Moment offensichtlich, als seine Verwicklung in Hinterzimmergespräche über die persönlichen Finanzen des Premierministers öffentlich wurde. Dass nun ein gewisses Maß an Rechenschaftspflicht durchgesetzt wurde, ist zwar ein Fortschritt, aber es ist noch ein weiter Weg, bis das ganze Ausmaß des politischen Schadens, den Johnsons Herrschaft angerichtet hat, eingeräumt wird. Das ist eine Voraussetzung für die Wiederherstellung von Standards im öffentlichen Leben, aber unter einer konservativen Regierung eher unwahrscheinlich.»

«Tages-Anzeiger»: Bidens Wille ist ungebrochen

ZÜRICH: Zu einer möglichen zweiten Amtszeit von US-Präsident Joe Biden heißt es am Samstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Der linke Flügel der Demokraten ist von der ersten Amtszeit Bidens hingerissen. «Ich bin bekehrt», bekennt die Chefin der Progressiven im Kongress, Pramila Jayapal. Vor vier Jahren noch hielt sie wenig von Biden. Nun schwärmt sie von dessen «Bidenomics». Zusammen mit ihm wolle man weitere Staatsprogramme umsetzen - das Recht auf Abtreibung zurückerkämpfen, die klimafreundliche Technologie fördern, die Krankenkasse ausbauen, die Medikamentenpreise senken, Löhne erhöhen und, last but not least, die Steuern für Reiche erhöhen. Eine Differenz zu den politischen Plänen von Joe Biden ist nicht auszumachen. Als Präsidentschaftskandidat allerdings wird Joe Biden im Wahlkampf in die Mitte rücken müssen, will er eine solide Mehrheit gewinnen.

Klar, das Greisenalter von Biden ist bedenklich. Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre er 86 Jahre alt. (...) Aber sein Wille, die USA umzugestalten, scheint ungebrochen. Er habe sich einer harten Selbstprüfung unterzogen, sagte er, nach seinem Alter gefragt. «Watch me», meint er herausfordernd. Es ist verlockend, die Kandidatur Bidens mit gerontophoben Sprüchen einzudecken. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch - angesichts der republikanischen Reihenkämpfe - hoch, dass er wiedergewählt wird. Und dass er energisch weiterregiert, Greisenalter hin oder her.»