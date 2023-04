Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Telegraph»: Lag die Mobbingschwelle im Fall Raabs zu tief?

LONDON: Zum Rücktritt des britischen Justizministers und Vize-Premiers Dominic Raab meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Samstag :

«Die gegen ihn erhobenen Mobbingvorwürfe mussten natürlich ernst genommen werden. Auch wenn die Situation ungewöhnlich war, weil Minister Amtsträger und nicht Angestellte ihrer Dienststellen sind, sollten Mitarbeiter in jeder Organisation erwarten, dass sie von ihren Vorgesetzten fair behandelt werden. Zudem hat sich gezeigt, dass jüngere Generationen andere Vorstellungen von einem professionellen Verhalten am Arbeitsplatz haben. Wie auch immer, die Definition von Mobbing ist von Natur aus subjektiv. Und Raab vertritt die Ansicht, dass die Schwelle in diesem Fall viel zu niedrig angesetzt wurde. (...)

Allerdings könnten nur wenige Arbeitsplätze funktionieren, ohne dass Führungskräfte ihren Mitarbeitern Feedback geben können, und zwar auch dann, wenn dieses Feedback robust ausfällt. Das gilt umso mehr für Regierungsbehörden, wo Entscheidungen schnell getroffen werden müssen und wo letztlich alle im Dienste der Öffentlichkeit arbeiten sollten. Oder impliziert der Bericht von Adam Tolley (der mit Untersuchung der Mobbingvorwürfe beauftragte Arbeitsrechtsexperte), dass Minister jegliche Kritik an ihren Beamten vermeiden sollten? Wenn ja, dann hat Raab Recht, dass hier ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen wurde.»

«NZZ»: Europa ist auf Amerikas Sicherheitsgarantie angewiesen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Samstag mit der Haltung des Westens gegenüber China:

«Der Gegensatz zwischen den transatlantischen Partnern ist evident. Gelingt es ihnen nicht, ihn aufzulösen, steht der lachende Dritte schon fest. Das kann am allerwenigsten im Interesse der Europäer sein. Deshalb hat Macron mit seiner Behauptung unrecht, die Spannungen um Taiwan seien allenfalls eine sekundäre Sorge für Europa. Eskaliert die Lage zwischen den beiden chinesischen Staaten, gerät die Weltwirtschaft ins Taumeln. (...)

Der Präsident liegt völlig daneben mit der Forderung, die EU müsse ihr Heil in einer strategischen Autonomie suchen und sich unabhängig von Washington machen. Der Ukraine-Krieg zeigt jeden Tag, wie sehr der alte Kontinent auf die amerikanische Sicherheitsgarantie angewiesen bleibt, besonders auf den nuklearen Schutzschirm. Ohne die amerikanische Waffenhilfe für Kiew stünden Putins Soldaten heute mitten in Europa.

Auf Europa kommt ein Balanceakt zu: einerseits eine enge Partnerschaft mit Washington pflegen; anderseits die dort grassierende China-Hysterie vermeiden und konstruktive Beziehungen zu Peking unterhalten. Um sich den nötigen Spielraum zu sichern, sollte Europa den USA Gegenleistungen anbieten. Die nahe liegendste wäre eine Aufrüstung der europäischen Armeen über das vereinbarte Maß von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts hinaus.»

«De Telegraaf»: Sudan könnte zur Brutstätte des Terrorismus werden

AMSTERDAM: Zu den Kämpfen im Sudan heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Der Sudan ist mit 46 Millionen Einwohnern ebenso groß (das drittgrößte Land Afrikas) wie er arm ist (durchschnittliches Jahreseinkommen 682 Euro). Zudem befindet sich das Land in einer leicht entflammbaren Region. Mit Nachbarn wie Libyen, dem Tschad und der Tigray-Region in Äthiopien, die sich gerade von einem grausamen Krieg zu erholen versucht, liegt immer ein Konflikt in der Luft.

Das zieht Söldner und Länder an, die versuchen, Einfluss zu erlangen. Es überrascht nicht, dass auch die Russen dort eine Rolle spielen. Die Wagner-Söldnerarmee mischt dort wie anderswo in Afrika gerne mit und hat ein Auge auf das Gold und das Öl des ansonsten armen Landes geworfen. (...)

Die Geschichte lehrt uns, dass ein zerrüttetes Land leicht zu einer Brutstätte des Terrorismus wird. Man schaue nach Mali, nach Kongo - mit dem irreführenden Titel Demokratische Republik - oder nach Somalia. Die Gewalt wird vor allem die unmittelbare Region betreffen, aber die Erfahrung zeigt, dass der Terror weit reisen kann.»

«Standard»: Biden bleibt die beste schlechte Wahl

WIEN: Zu einer Kandidatur von US-Präsident Joe Biden für eine mögliche zweite Amtszeit im Weißen Haus schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«Man kann nicht sagen, dass die Jahre an Biden spurlos vorübergegangen wären: Noch mehr als früher verhaspelt er sich in Sätzen, lehnt müde an Mikrofonen, sagt Dinge, bei denen man nicht sicher ist, ob er sie absichtlich bekanntgibt. Und die biologische Uhr tickt. Wie es ihm 2028 geht, weiß keiner.

Allerdings: Bidens Regierungsführung legt, jedenfalls bisher, nicht nahe, dass diese Sorgen begründet sind. Und wer seinen Antritt kritisiert, müsste jedenfalls bessere Alternativen nennen. Diese gibt es, glaubt man Umfragen, bei den Demokraten aktuell nicht - das gilt für das erwartbare Duell mit Donald Trump und auch für mögliche Rennen gegen andere Republikaner. Biden bleibt daher die beste schlechte Wahl.»