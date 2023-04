Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: USA müssen Schutz geheimer Informationen verbessern

LONDON: Zur Veröffentlichung von Geheimdokumenten des Pentagons meint die Londoner «Times» am Samstag:

«In einer freien Gesellschaft wird die Macht dezentralisiert, um ein Gleichgewicht der Kräfte zu gewährleisten. Dies zu erreichen und gleichzeitig die, für die nationale Sicherheit wichtigen Geheimnisse zu bewahren, ist eine ständige Herausforderung. Es ist jedoch kaum nachvollziehbar, dass sich diese Balance so weit in Richtung Offenheit verschoben haben soll, dass in der weltweit führenden Demokratie ein unterer Angestellter des Militärs, der gerade mal das Erwachsenenalter erreicht hat, Zugang zu einigen der sensibelsten Geheiminformationen hatte. (...)

Mehr als 100 Dokumente wurden in sozialen Medien verbreitet, zunächst über den Online-Dienst Discord. Ihre Veröffentlichung beeinträchtigt die westlichen Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine und untergräbt das Vertrauen der amerikanischen Verbündeten. Schon jetzt ist klar, dass die US-Sicherheitsdienste ihr System zum Schutz wichtiger Informationen überarbeiten müssen. Und wer unerlaubt Geheiminformationen weitergibt, muss selbstverständlich hart bestraft werden.»

«Corriere della Sera»: Macron hat gewonnen

MAILAND: Der französische Verfassungsrat hat die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Maron für verfassungskonform befunden. Dazu schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Samstag:

«Der Präsident hat gewonnen, seine Reform hat den gesamten legislativen und demokratischen Prozess durchlaufen und wird am 1. September in Kraft treten. Der Verfassungsrat, der das Gesetz der Regierung befürwortet hat, hat auch den Antrag der radikalen Linken für ein Referendum abgelehnt. Vor einigen Tagen wurde eine neue Anfrage gestellt. Theoretisch ist noch nicht alle Hoffnung verloren, aber der Weg zu einer Volksabstimmung erscheint schwierig. (...)

Für die zahlreichen Gegner stellt sich nun die Frage, was aus dem Protest wird, der Frankreich von Januar bis heute erschüttert. Eine Mobilisierung, die mit den Renten begann und sich mittlerweile gegen das gesamte Regierungshandeln und vor allem gegen die Person des Präsidenten Emmanuel Macron richtet, der noch nie so unbeliebt war.»

«de Volkskrant»: EU braucht ein gut abgestimmtes Asylsystem

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Samstag die Asylpolitik der niederländischen Regierung:

«Ein Land mit einer so großen Wohnungsnot, in dem um jeden Quadratmeter Land gekämpft wird, in dem jede Baugenehmigung umstritten ist und in dem im vergangenen Jahr bereits die Aufnahme von 50.000 Menschen zu menschenunwürdigen Szenen führte, sollte sich fragen, wie viele Menschen es eigentlich aufnehmen will. (...) Wenn Ministerpräsident Mark Rutte sein Kabinett noch eine Weile über Wasser halten will, wird er bald zeigen müssen, dass er sein Versprechen, in Brüssel neue Vereinbarungen zu treffen, auch wirklich einhält. Mit hilflosen Verweisen auf UN-Verträge und europäische Regeln wird das Kabinett nicht mehr lange durchkommen.

Das Mindeste, was die Niederlande selbst tun könnten, ist, konkrete Pläne für ein gut abgestimmtes Asylsystem vorzulegen. Mit anderen Worten: ein System, in dem sich Europa beispielsweise darauf einigt, was sichere und unsichere Länder sind, auf die Bedingungen, unter denen Menschen aufgenommen werden, auf europäische Antragszentren, auf die Verteilung von Menschen auf die Mitgliedsstaaten und auf die Rückführung von Menschen, die die Asylvoraussetzungen nicht erfüllen. Kurzum, ein System, das den Mitgliedstaaten im Norden und Süden zumindest eine gewisse Kontrolle über die Zulassungspraxis an ihren Grenzen zurückgibt.»

«NZZ»: Schaden durch Datenleck im Pentagon ist beträchtlich

ZÜRICH: Zur Veröffentlichung von Geheimdokumenten des Pentagons meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Die Verhaftung des 21-jährigen Gefreiten Jack Teixeira gibt Grund zur Annahme, dass die undichte Stelle gefunden ist und nicht über längere Zeit noch weitere Staatsgeheimnisse abfließen werden. (...) Trotzdem ist die Affäre längst nicht ausgestanden. Der Schaden ist beträchtlich und noch immer nicht richtig überblickbar. Geheime Details über die Ausrüstung der Kampfverbände für die geplante ukrainische Gegenoffensive gelangten an die Öffentlichkeit. Ebenso weiß Russland nun, in welchen Teilen seines Sicherheitsapparates die amerikanische Spionage mithört. Die Ukraine wiederum sieht sich mit dem Dilemma konfrontiert, dass sie auf eine enge Zusammenarbeit mit Amerika angewiesen ist, aber kein Vertrauen in die Diskretion ihrer Schutzmacht jenseits des Atlantiks haben kann. All dies wird Auswirkungen haben, die sich erst mit der Zeit besser erkennen lassen.»