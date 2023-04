Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Nordirland ist immer noch tief gespalten

LONDON: Vor 25 Jahren wurde mit dem Karfreitagsabkommen der Bürgerkrieg in Nordirland beendet. Dazu meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Zwei Generationen sind erwachsen geworden, seit der Schatten des Terrorismus sich verzog. Dennoch ist Nordirland immer noch tief gespalten. Das Karfreitagsabkommen mag zwar als Friedensprojekt erfolgreich gewesen sein, aber politisch hat es weniger gut funktioniert. Im Mittelpunkt stand die Idee, dass Nordirland durch eine eigenständige Administration mit geteilter Macht zwischen Nationalisten und Unionisten regiert werden sollte. Doch das nordirische Regionalparlament Stormont hat seit 1998 etwa 40 Prozent der Zeit nicht funktioniert, trotz fünf aufeinander folgender Vereinbarungen, die die Machtteilung wieder zum Laufen bringen sollten. (...)

Was eine Quelle der Stärke war, ist zu einer Quelle der Schwäche geworden: Durch die Verankerung des Konzepts der Machtteilung hat das Karfreitagsabkommen genau die Polarisierung institutionalisiert, die es eigentlich überwinden sollte. Um diese unerledigte Aufgabe zu erfüllen, werden politische Führungspersönlichkeiten mit der Vision und dem Mut jener von vor 25 Jahren gebraucht.»

«Tages-Anzeiger»: Medien müssen über Trump berichten

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Samstag die mediale Aufmerksamkeit in den USA für das Gerichtsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump:

«Trump ist ein Profi - er kennt als früherer Reality-TV-Star das Mediengeschäft von innen. Wobei inzwischen ja allen größeren Medienplayern klar ist, wie manipulativ Trump ist und wohin das politisch führt. (...) Das Phänomen Trump lässt sich nicht einfach so stoppen, weil sonst die News-Medien aufhören müssten, das zu tun, wofür sie überhaupt existieren. Nämlich über die wichtigen Ereignisse in der Politwelt zu berichten. Donald Trump ist in den USA wohl das wichtigste politische Ereignis dieses angeknabberten Jahrtausends. Und wenn er als erster einstiger US-Präsident eines Verbrechens angeklagt wird, dann müssen und werden die Medien darüber berichten. Nicht über Trump zu berichten, ist journalistisch keine Option.

Es existiert nun mal keine Handbremse in der liberalisierten und hoch polarisierten US-Medienwelt, die sich ziehen lassen würde, um die Launen der Aufmerksamkeitsökonomie zu regulieren. Trump wird erst aus den Schlagzeilen verschwinden, wenn er politisch irrelevant geworden ist und das Publikum gelangweilt wegschaut. So lange bleiben die US-Medien im Paradox gefangen, zu tun, was sie selber für «jenseitig» halten: das Interesse an Trump weiter zu bewirtschaften.»

«Público»: Chinas Einsatz für Frieden in der Ukraine pure Rhetorik

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Samstag die Rolle Chinas bei der Suche nach Frieden für die Ukraine:

«China kann Europa nicht ignorieren und umgekehrt auch nicht. Europa ist für die chinesische Wirtschaft wichtiger als jede privilegierte Beziehung zu Russland, und es ist klar, dass Peking dabei Paris als einen Gesprächspartner sieht, mit dem das Drehbuch der Beziehungen zwischen dem Westen und China neu geschrieben werden kann. Exporte deutscher Autos oder der Verkauf von Airbus-Flugzeugen wiegen schwer.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez waren die ersten, die nach der Inthronisation von Xi Jinping nach Peking reisten, um die Interessen ihrer jeweiligen Länder zu fördern. Diese Woche waren Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an der Reihe. Macron nahm französische Unternehmer mit nach Peking, um die Handelsbeziehungen mit China zu verbessern und seine Rolle in der Außenpolitik zu stärken. Ursula von der Leyen vertritt die Interessen der 27 und ihre Kritik an China und Nähe zu Joe Biden ist deutlich. Die Ergebnisse all dieser Besuche waren vorhersehbar: Der Handel wird gestärkt, aber bei Chinas Einsatz für Frieden zwischen Russland und der Ukraine bleibt es bei purer Rhetorik.»