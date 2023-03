Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Irish Times»: Krieg in der Ukraine kann noch lange dauern

DUBLIN: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die irische Zeitung «Irish Times» am Samstag:

«So schlimm das Gemetzel in der Schlacht um Bachmut und die Zerstörungen durch Russlands jüngste Raketenangriffe auf die Ukraine auch sind, sie wirken immer noch wie ein Vorspiel zu einem größeren Frühjahrssturm. Die Ukraine erhält derzeit neue Luftabwehrsysteme, Munition, Panzer und andere Rüstungsgüter von ihren westlichen Verbündeten. Zugleich legt sie letzte Hand an Pläne für eine Frühjahrsoffensive, die darauf abzielen könnte, Russlands Linien in der südöstlichen Region Saporischschja zu durchbrechen, dessen Truppen in der Nachbarprovinz Cherson zu isolieren und die Landverbindung zur besetzten Krim zu unterbrechen.

Selenskyj sagt, er wolle den Krieg noch in diesem Jahr gewinnen, wohl wissend, dass mit der Zeit die Unterstützung des Westens für die Ukraine schwinden könnte - und dass sie Russland mit seinen enormen Potenzial an Menschen und Industriekapazitäten begünstigt. Beide Seiten hoffen, dass die kommenden Monate zu einem entscheidenden Durchbruch führen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass der zweite Frühling dieses intensiv geführten Krieges sein letzter sein wird.»

«Volkskrant»: China macht USA als Vermittler Konkurrenz

AMSTERDAM: Unter chinesischer Vermittlung haben Saudi-Arabien und Iran die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart. Dazu heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Die Vereinbarung ist auch ein großer diplomatischer Erfolg für China, das zum ersten Mal Washington als Friedensvermittler im Nahen Osten Konkurrenz macht. Nach dem Debakel um den US-Rückzug aus Afghanistan wagen es nur noch wenige arabische Länder, sich voll und ganz auf Washington zu verlassen und setzen lieber auf mehrere Pferde gleichzeitig: China, Amerika und manchmal auch Russland.

Die Saudis exportieren etwa 18 Prozent ihres Öls nach China. Peking unterhält auch solide Beziehungen zum Iran: Als die westlichen Sanktionen Teheran am härtesten trafen, konnten die Iraner ihr Öl einfach an China verkaufen. Was das Abkommen für die (ins Stocken geratenen) Verhandlungen über ein neues Atomabkommen mit dem Iran bedeuten könnte, bleibt abzuwarten.»

«NZZ»: Vorgehen gegen Migranten populär bei britischen Konservativen

ZÜRICH: Zum Kurs der britischen Innenministerin Suella Braverman in der Migrationspolitik meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«An Bravermans harter Linie gegen illegal Eingewanderte (...) haben die Konservativen nichts auszusetzen. Das Versprechen, alle illegal Eingewanderten einzusperren und innert 28 Tagen aus dem Land zu schaffen, ist durch nichts zu toppen. Populär ist in diesen Kreisen auch die Ankündigung, dabei die rechtlichen Möglichkeiten bis zum Äußersten auszureizen. Nicht wenige Konservative hoffen bereits, dass die absehbaren Konflikte zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Menschenrechtskonvention führen werden.

Braverman hat gute Argumente für ihren harten Kurs. Die Flüchtlingskonvention wie auch die Europäische Menschenrechtskonvention sind schlecht geeignet, um den Realitäten der gegenwärtigen Migrationsbewegungen in Europa gerecht zu werden. Sie schützen politisch verfolgte Flüchtlinge, laden aber auch zum Missbrauch im großen Stil ein. So gibt es keinen legitimen Grund dafür, dass sich jemand in Pas de Calais oder in der Normandie in ein Schlauchboot setzt, um verbotenerweise in Kent oder Sussex zu landen und um Asyl zu bitten. Das hätte diese Person längst in Frankreich oder einem anderen sicheren Land, durch das sie zuvor gereist ist, tun können.»