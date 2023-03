Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.03.23 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

«The Independent»: Johnsons Verteidigung ist fadenscheinig

LONDON: Der frühere Premierminister Boris Johnson hat das britische Unterhaus in der «Partygate»-Affäre nach Recherchen eines Parlamentsausschusses vermutlich belogen. Dazu meint der Londoner «Independent» am Samstag:

«Der Zwischenbericht des Ausschusses ist ein lobenswert präzises und maßvolles Dokument, in dem vorläufige Schlussfolgerungen gezogen werden, die durch Dokumentationen, Fotos und Augenzeugenberichte gut untermauert sind. Es scheint, dass Johnson eine Menge zu erklären hat. Ungeachtet seiner schludrigen Arbeitsweise kannte er die Regeln so gut wie jeder andere und die «Beweise deuten stark darauf hin, dass Verstöße gegen die Richtlinien für Boris Johnson offenkundig gewesen sein dürften, als er bei den Zusammenkünften anwesend war». Zudem hat Johnson zu keinem Zeitpunkt versucht, seine kontroversen Antworten auf Fragen im Unterhaus zu korrigieren oder klarzustellen.

Bislang ist Johnsons Verteidigung fadenscheinig. Seine unmittelbare Reaktion besteht darin, den Bericht der Partygate-Ermittlerin Sue Gray in Zweifel zu ziehen. (...) Der Ausschuss sollte jedoch von jedwedem Vorwurf freigesprochen werden, korrupt zu sein und eine «Hexenjagd» zu betreiben. Im besten Fall handelt es sich dabei um Paranoia, im schlimmsten Fall um Propaganda der Johnson-Anhänger.»

«de Volkskrant»: Xi Jinping weitet seine Macht aus

AMSTERDAM: Zur am Sonntag beginnenden Jahrestagung des Volkskongresses Chinas heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Für Staats- und Parteichef Xi Jinping, der seit einem Jahrzehnt immer mehr Macht an sich reißt, wird dieser Volkskongress eine weitere Gelegenheit sein, seine Position zu stärken. Er soll auf dem Kongress für eine dritte Amtszeit als Präsident bestätigt werden, die durch eine Verfassungsänderung von 2018 möglich geworden ist. Zusammen mit seiner dritten Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei und als oberster Militärchef vervollkommnet Xi damit die Ausweitung seiner Macht und ebnet den Weg für eine weitere jahrelange oder gar lebenslange Herrschaft. Darüber hinaus will Xi auf diesem Kongress wichtige Befugnisse von der Regierung auf die Partei übertragen, wo sie die dann seiner direkten Kontrolle unterstehen. (...)

Die Volksrepublik China war schon immer ein autokratischer Parteistaat, aber die Kommunistische Partei hatte unter Xis Vorgängern viele Befugnisse an technokratische Ministerien ausgelagert, wo gute Regierungsführung Vorrang vor Parteiloyalität hatte. Xi sieht diese Regierungsstellen jedoch als alternative Machtbasis, die anfällig für Korruption und interne Opposition ist. Er hat die Partei in den letzten zehn Jahren unerbittlich gestärkt, sie aber auch ideologisch gesäubert und sich selbst untergeordnet. Das wird er nun fortsetzen.»

«NZZ»: Kurswechsel der Afrika-Politik Frankreichs ist bitter nötig

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Afrika-Reise des französischen Präsidenten Emmanuel Macron:

«Bereits kurz nach seiner Ankunft in der gabonesischen Hauptstadt Libreville am Donnerstag benutzte er große Worte. «Das Zeitalter der Françafrique ist vorbei», sagte er bei einer kurzen Ansprache vor einem gepflegten Palmengarten. Frankreich mische sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Länder ein, rede mit allen und sei heute auf dem Kontinent ein «neutraler Gesprächspartner». (...)

Ein Kurswechsel in den französisch-afrikanischen Beziehungen ist richtig - und bitter nötig. Nie war das Verhältnis zwischen Frankreich und den frankofonen Ländern des Kontinents so schlecht wie heute. (...) Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob die angebliche Neuorientierung von Frankreichs Afrika-Politik nicht in jedem Fall zu spät kommt - also selbst dann, wenn Paris den Worten Taten folgen lässt. Seit der Jahrtausendwende hat Frankreich in vielen seiner einstigen Kolonien derart viele Sympathien verloren, dass eine Kursänderung wahrscheinlich Jahrzehnte brauchen wird. Zudem ist Paris in Afrika ja längst nicht mehr ohne Konkurrenz: Mal bietet sich Russland als Partner an, mal ist es China.»