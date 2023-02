Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Waffenlieferungen Chinas wären gefährliche Eskalation

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Samstag Hinweise auf bevorstehende Waffenlieferungen Chinas an Russland:

«Man kann kaum überschätzen, was für eine gefährliche Eskalation des Krieges ein solcher Schritt Pekings wäre. Er wäre nicht nur äußerst heuchlerisch, wenn man bedenkt, dass China westliche Länder dafür kritisiert, Waffen an Kiew zu liefern, obwohl sich die Ukraine gegen eine völkermörderische Aggression verteidigt. Er wäre auch eine Verhöhnung der Forderung Pekings in seinem eigenen Friedensplan, dass «die Charta der Vereinten Nationen strikt eingehalten wird».

Der Westen unterstützt die Ukraine in einem Kampf um die Wahrung des Völkerrechts. Wenn China tatsächlich als Waffenlieferant Russlands in diesen Krieg eintreten sollte, würde das bedeuten, dass zwei ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates aktiv an dem Versuch beteiligt wären, international anerkannte Grenzen mit Gewalt neu zu ziehen. Das würde die auf Regeln basierende Nachkriegsordnung endgültig zerschlagen. (...)

Der Westen muss Peking davon überzeugen, dass es eine katastrophale Fehlkalkulation riskiert, von der es kein Zurück mehr gibt. China strebt nach eigenen Angaben Frieden und globale Stabilität an, und dafür gibt es nur einen Weg: Russlands Rückzug vom Territorium der Ukraine.»

«NZZ»: Putin ist ein genialer Manipulator

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag Wladimir Putins Drohungen mit Atomwaffen:

«Der Kremlherr ist ein miserabler Militärstratege, aber ein genialer Manipulator der öffentlichen Meinung, auch der westlichen. Er weiß genau, auf welche Weise er Unsicherheiten in Europa und Amerika vertiefen kann. Das Schüren der Angst vor einem Atomkrieg gehört dazu - schon zur Zeit des Kalten Krieges war dies eine Standardmethode Moskaus, um die westliche Öffentlichkeit zu beeinflussen. (...)

Putin hat einzig dann Aussicht auf Erfolg im laufenden Krieg, wenn der Westen die Ukraine im Stich lässt; also will er jenen Kräften in Europa und Amerika Auftrieb geben, denen die Militärhilfe an die Ukraine als zu hohes Risiko erscheint. Putin wird die westlichen Angstreflexe daher mit Sicherheit auch in Zukunft reizen.

Ihm stehen dafür noch wesentlich drastischere Mittel zur Verfügung. So lässt sich nicht ausschließen, dass er im Laufe des Jahres eine Testexplosion einer Atombombe anordnet - ein sicheres Mittel, die Angst vor dem «Verrückten» im Kreml anzustacheln. Umso wichtiger ist es, diese Methode des psychologischen Terrors zu durchschauen. Wer der nuklearen Erpressung einmal nachgibt, wird den Erpresser nie mehr loswerden.»

«De Standaard»: Ukraine-Krieg führt zu Störungen des Welthandels

BRÜSSEL: Zu den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Samstag:

«Die Störungen des Welthandels sind beunruhigend und vermitteln das ungute Gefühl, dass sich die Welt verhärtet und eine Ära, die 1989 begann, zu Ende geht. Mit dem Fall der Mauer in Berlin wurde eine Ära der Globalisierung eingeleitet. Das Ende des Kalten Krieges, der die Welt in zwei Blöcke geteilt hatte, ermöglichte die Entstehung einer Welt, in der die Beziehungen zwischen Ländern und Supermächten durch den internationalen Wirtschaftsverkehr bestimmt wurden. (...)

Mit dem Krieg wurde auch der Handel als Mittel eingesetzt, um den anderen in die Knie zu zwingen. Leider war es aber nicht, wie der Westen hoffte, ein Kampf aller gegen einen. Die Abstimmung über die Ukraine-Resolution der UN-Vollversammlung hat dies deutlich gezeigt. Viele asiatische und afrikanische Länder stellen sich nicht auf die Seite von Europa und den USA. Dadurch entstehen neue Machtblöcke - nicht in erster Linie ideologisch, sondern wirtschaftlich - mit den USA und China als Galionsfiguren. Alle anderen Länder entscheiden sich für die eine oder andere Seite.»

«de Volkskrant»: Chinas Friedensplan ist nicht glaubwürdig

AMSTERDAM: Zum chinesischen Ukraine-Friedensplan meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Dieser 12-Punkte-Plan ist kein glaubwürdiger, unparteiischer Friedensvorschlag. Während Peking Lippenbekenntnisse zur ukrainischen Souveränität abgibt, verteidigt es gleichzeitig Russlands Berufung auf «legitime Sicherheitsinteressen» und macht die Nato und die USA für die Invasion verantwortlich. Peking fordert den Westen auf, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen, erwähnt aber keinen Abzug der russischen Truppen. (...)

Peking hat den Krieg in der Ukraine zwar nicht gewollt, es versucht aber, ihn so gut es geht gemäß seinen Interessen zu gestalten: Es unterstützt seinen ideologischen Verbündeten Russland diplomatisch und wirtschaftlich und profitiert von niedrigeren Energiepreisen. Es versucht, Europa nicht zu sehr zu verärgern, um den Handel und die Technologieeinfuhren nicht zu gefährden. Zugleich schlägt es auf die Nato und die USA ein, um die derzeitige Weltordnung zu untergraben. Das beste Szenario für Peking ist, dass Russland und die USA sich gegenseitig aufreiben, während es selbst nichts unternehmen muss.»