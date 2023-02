Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.02.23 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

«Telegraph»: Westen muss sich auf langen Ukraine-Krieg einstellen

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Samstag die Haltung des Westens zum Krieg in der Ukraine:

«Was hat der Westen in dem Jahr seit Beginn des Ukraine-Kriegs wirklich gelernt? Natürlich gibt es Grund zur Hoffnung. (Russlands Präsident Wladimir) Putin hat sich nicht als der Meisterstratege erwiesen, für den ihn viele gehalten hatten. Die Nato hat gezeigt, dass sie weit mehr ist als ein Relikt des Kalten Kriegs. Deutschland hat holprig und mit Verspätung begonnen, seine Verantwortung als eine der führenden Nationen in Europa wahrzunehmen. Aber wir zahlen immer noch den Preis für die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vorherrschende Einstellung, dass die westlichen Streitkräfte ohne Konsequenzen geschrumpft und die Verteidigungsbudgets in Sozialausgaben umgeleitet werden können.

Der Westen hat Fortschritte bei der Anpassung an die neue Welt gemacht, die durch die russische Invasion entstanden ist, aber jetzt ist nicht die Zeit für Schulterklopfen. Putin bereitet sich auf einen langen Krieg vor, mobilisiert mehr Truppen und Material und stellt seine Wirtschaft auf Kriegszustand ein. Diese Krise ist noch lange nicht vorbei.»

«La Repubblica»: Europäische Politik bewertet Wehrpflicht neu

ROM: Zur wiederaufgeflammten Diskussion über die Wehrpflicht in Europa infolge des Kriegs in der Ukraine schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Samstag:

«Das Wiederauftauchen des Kriegs in Europa belebt Debatten neu, die von der Geschichte erledigt und in die Erinnerungsbücher verwiesen schienen: nach der Wiederentdeckung der Panzer und Kanonen nun die Diskussion über die Wehrpflicht. (...) Die Wellen von Infanteristen, die von (Russlands Präsident Wladimir) Putin zum Angriff geschickt werden und der Rhythmus der Kämpfe, die seit zwölf Monaten andauern, stellen Regierungen und Staaten vor eine neue Realität: Die Berufsarmeen der Nato sind zu klein, um einem solchen Blutbad entgegenzutreten.»

«NZZ»: Gewerkschaften sollten Maß nicht verlieren

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Samstag die aktuellen Tarif-Auseinandersetzungen in Deutschland:

«Die hohe Teuerung führte dazu, dass die Reallöhne, also die Bruttolöhne nach Abzug der Inflation, um 4,1 Prozent gesunken sind - nach bereits geringfügigen Rückgängen in den beiden Vorjahren. Da die Auguren für dieses Jahr mit einer anhaltend hohen Inflationsrate von 6 bis 7 Prozent rechnen, dürfte der Reallohn noch ein weiteres Jahr zurückgehen und die Kaufkraft der Menschen anhaltend sinken. Darauf müssen die Gewerkschaften reagieren, sonst werden ihnen bald die eigenen Mitglieder einheizen.

Doch bei allem Verständnis für die hohen Einstiegsforderungen der Gewerkschaften angesichts der starken Inflation: Sie sollten nicht das Maß verlieren. Ver.di hat mit dem ganztägigen Streik, der über einen Warnstreik deutlich hinausgeht, eindeutig überzogen. Prompt gibt es erste Forderungen aus der Politik, die Gewerkschaften an die Kandare zu nehmen, etwa durch gewisse Einschränkungen des Streikrechts oder neue Voraussetzungen für Warnstreiks wie eine längere Vorwarnzeit. Deutschland ist bisher mit einem kooperativen Verhältnis von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gut gefahren - das sollte zum Wohle aller auch in Zukunft so bleiben.»