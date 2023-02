Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Spionageballons zeigen Grenzen der chinesischen Macht

LONDON: Zu Chinas Einsatz von Spionageballons meint die britische Zeitung «The Times» am Samstag:

«Amerika ist nicht allein. Die Volksrepublik China hat regelmäßig Spionageballons zu Zielen in der ganzen Welt geschickt. Im Zeitalter der Spionagesatelliten mögen Ballons, die den starken Winden ausgeliefert sind, primitiv erscheinen. Aber sie fliegen näher an interessante Ziele heran und können nützliche Daten sammeln, bevor sie weiterfliegen.

Ihr Einsatz veranschaulicht auch eine Begrenzung der chinesischen Macht. Während China keine Militärstützpunkte in der Nähe des amerikanischen Kontinents hat, von denen aus es Spionageflüge mit Flugzeugen durchführen könnte, hat Amerika Zugang zu zahlreichen Luftwaffenstützpunkten im westlichen Pazifik. In Anlehnung an die Eindämmungsstrategie des Kalten Krieges gegenüber der Sowjetunion schmieden die USA neue Allianzen im asiatisch-pazifischen Raum, darunter eine neue Vereinbarung mit den Philippinen, einem wichtigen Stützpunkt für den Fall, dass Amerika gegen eine chinesische Invasion in Taiwan vorgeht. Chinas Schikanen gegenüber seinen Nachbarn werden diese nur noch weiter in die Arme Washingtons treiben.»

«NZZ»: Zäune sind kein Ersatz für pragmatische Asylpolitik

ZÜRICH: Die EU will ihre Migrations- und Asylpolitik verschärfen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Beim Schutz der Außengrenzen wogt seit langem ein absurder Streit um den Bau von Zäunen und Mauern. Etwa 13 Prozent der EU-Außengrenzen sind heute befestigt. Für viele Politiker geht es dabei um ein Glaubensbekenntnis. So drohte der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, er werde jede Schlusserklärung des Rates blockieren, wenn sie den Ausbau der Grenzbefestigungen nicht enthalte. Er gab sich schließlich mit der Aufstockung der Gelder für den Grenzschutz zufrieden.

Auch die Kommission trug zur Ideologisierung der Frage bei, indem sie die Subventionierung von Grenzzäunen prinzipiell verweigert. Sie begründet das wechselweise damit, dass diese Sperren «uneuropäisch» seien bzw. die Migration nur an andere Orte umleite. Genau das kann durchaus sinnvoll sein, wenn Migrationswege kanalisiert und kontrolliert werden sollen. Umgekehrt ist auch klar, dass für ein rechtsstaatliches Gemeinwesen Mauern und Zäune kein Ersatz sein können für eine pragmatische und humane Asyl- und Migrationspolitik. Da sind die Pläne für Migrations- und Rücknahmeabkommen mit Drittstaaten vielversprechender.»