Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Público»: Ist ein Krieg um Taiwan unvermeidlich?

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Samstag die Ballon-Affäre zwischen den USA und China im Hinblick auf den Konflikt um Taiwan:

«Der Ballon, der nach Chinas Angaben für die meteorologische Forschung bestimmt war und nur unbeabsichtigt in den US-Luftraum geriet, flog ausgerechnet über Montana. Dass sich dort Interkontinentalraketen befinden, lässt die Amerikaner vermuten, dass es sich um einen Spionageballon handelt. Er wurde in der Woche entdeckt, in der die USA Zugang zu drei weiteren Militärstützpunkten auf den Philippinen und einem vierten auf dem Palawan-Archipel, einem umstrittenen Teil des Südchinesischen Meeres, erhielten und damit ihre Präsenz im Falle einer chinesischen Invasion Taiwans zu stärken.

Dies alles ist ein Rückschlag in einer Phase des Spannungsabbaus zwischen den beiden Mächten, eine Phase, die mit der Absage des Besuchs von US-Außenminister Antony Blinken endet. Ein internes Dokument der US-Luftwaffe sagt einen Konflikt mit China in zwei Jahren voraus, und es besteht die Gefahr, dass sich die Überzeugung in den Köpfen festsetzt, dass ein chinesisch-amerikanischer Krieg fast unvermeidlich ist.»

«La Repubblica»: Meloni-Besuch in Berlin war für Italien unproduktiv

ROM: Zum Antrittsbesuch von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Berlin schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Nach dem Treffen mit Giorgia Meloni gab es einen Satz von Bundeskanzler Scholz, der den Ausgang eines Gesprächs gut beschreibt, was kompliziert zu werden versprach und sich für unser Land auch als unproduktiv entpuppte: «Übereinstimmungen sehe ich in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik». Und beim Rest? Sehr wenig. Ein paar Trostpflaster, mehr aber nicht. Italien präsentiert sich beim EU-Gipfel kommende Woche mit ungeladenen Waffen. Der Köcher populistischer Propaganda ist immer dann voller Pfeile, wenn sie in italienischen Politik-Debatten verschossen werden können. Außerhalb der Ländergrenzen und vor allem im gegenüber Deutschland erweist er sich plötzlich als leer. Ein durchlöcherter Behälter. (...)

Nach dem gestrigen Treffen hat Giorgia Meloni vielleicht verstanden, dass man ohne Deutschland nichts Besonderes erwirkt. Hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Zwischen 1996 und 1998, als sich Italien aufmachte, um in den Euro einzutreten, mussten sich der damalige Ministerpräsident Prodi und Finanzminister Ciampi höchstpersönlich mit dem Bundeskanzler von damals, Kohl, um das Defizit und die Verschuldung kümmern. Hat Meloni die Glaubwürdigkeit, die gleichen Verpflichtungen einzugehen? So wie die gestrige Unterredung verlief, scheinbar nicht.»

«de Volkskrant»: Westliche Hilfe für Ukraine erfolgt zu schleppend

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Samstag die westliche Militärhilfe für die Ukraine:

«Bislang verläuft die westliche Hilfe für die Ukraine nach dem bekannten Muster: Zwischen der ukrainischen Nachfrage und dem westlichen Engagement liegen Monate der Beratung, des Nachdenkens und der Entscheidungsfindung, dann Monate der Ausbildung und der logistischen Schwierigkeiten, bevor die Hilfe tatsächlich geleistet wird. Wenn die Länder, die Kiew unterstützen, dieses Muster nicht in zweierlei Hinsicht durchbrechen, könnten alle bisherigen Bemühungen noch zunichte gemacht werden. Erstens müssen das Tempo und die Menge der Lieferungen erhöht werden. Es ist gut, dass die USA endlich Raketen liefern wollen, die doppelt so weit reichen, wie es derzeit mit den Himars möglich ist. Aber wie lange wird die Lieferung diesmal dauern? Deshalb sollten ukrainische Piloten jetzt für F-16 ausgebildet werden. Wenn sich schließlich der politische Spielraum für die Entsendung der von der Ukraine benötigten Kampfflugzeuge ergibt, werden die Piloten schon bereit sein.»

«NZZ»: EU muss geopolitische Weitsicht beweisen

ZÜRICH: Zur Aussicht auf einen EU-Beitritt der Ukraine meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«So sinnvoll der schnelle Beitritt Kiews aus geopolitischer Perspektive erscheint, so unmöglich ist er, wenn die EU nach ihren bisherigen Regeln verfährt. Als Kern ihrer Identität versteht die Union die sogenannten Kopenhagener Kriterien, auf die sie sich 1993 verständigt hat. Ein Land, das Mitglied der EU werden will, muss erstens eine stabile Demokratie sein, zweitens über einen funktionierenden Rechtsstaat verfügen und drittens eine konkurrenzfähige Marktwirtschaft haben. Von diesen drei Kriterien erfüllt die Ukraine allenfalls das erste. (...)

Wenn es der EU ernst ist mit der Ukraine, muss sie geopolitische Weitsicht beweisen, ohne ihre Beitrittskriterien zu verraten. Das geht nur, wenn der Integrationsprozess in Etappen verläuft. Die Einbindung der Ukraine macht jetzt zwingend, was für die Länder auf dem Balkan schon lange notwendig wäre: die differenzierte Mitgliedschaft, ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten.»