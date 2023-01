Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Scholz setzt sich mit Panzer-Entscheidung zwischen alle Stühle

ZÜRICH: Zu den deutschen Panzer-Lieferungen an die Ukraine schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Scholz hilft Kiew gerade so viel, damit die Ukraine-Unterstützer halbwegs zufriedengestellt sind. Aber er öffnet nicht alle Arsenale, weil viele seiner Wähler robusten Antiamerikanismus mit unreflektiertem Pazifismus und einem verklärten Russland-Bild verbinden. In diesen Kreisen hat man sich in eine Panik wegen des angeblich bevorstehenden dritten Weltkriegs hineingesteigert. Der Hang Deutschlands zur politischen Romantik findet in der Angst vor dem Atomschlag zuverlässig seinen Kristallisationspunkt.

(...) Scholz glaubt, so seine Handlungsfreiheit zu behalten - und diese ist ihm das Wichtigste. Mögen Freund und Feind toben, das ist ihm gleichgültig. Er ist dort, wo er sich am wohlsten fühlt: zwischen allen Stühlen, in der selbstdefinierten Mitte der Gesellschaft.»