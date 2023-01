Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«La Repubblica»: Waffenstillstand sollte nur Putins Image dienen

ROM: Zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der von Russland einseitig ausgerufenen Feuerpause schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Mit Sicherheit wird es kein zweitägiger einseitiger Waffenstillstand sein, der den Kriegsverlauf ändert - ein Waffenstillstand, der ohnehin keiner ist, von Putin als Image-Operation ausgedacht und für die Ukraine nicht hinnehmbar. Kriege sind in ihrer Entwicklung immer schwer vorherzusagen. Fast ein Jahr nach dem 24. Februar (...) wissen wir, dass Wladimir Putin mit seinem anfänglichen Vorhaben gescheitert ist: die Ukraine wieder in den Einflussbereich Russlands zu bringen und damit zumindest einen Teil der verloren gegangenen imperialen Größe zurückzugewinnen. (...)

Putin hat den fatalen Fehler begangen, einen Krieg zu beginnen, von dem er dachte, er könne ihn leicht gewinnen, den er aber auf der politischen Ebene bereits verloren hat. Mehr von imperialer Frustration als sachlichen Kriterien bewegt unterschätzte der Kremlchef den Widerstands- und Existenzwillen der Ukrainer. (...)

Der Krieg scheint dazu bestimmt zu sein, auch 2023 anzudauern: Es ist ein Krieg der Ausdauer, neu und alt zugleich. Alt, weil diese lange Phase der Reibung an den Ersten Weltkrieg erinnert. (...) Neu aufgrund des Gewichts der amerikanischen und britischen Geheimdienste zur Unterstützung der Kiewer Streitkräfte (...).»

«de Volkskrant»: Chaos in Washington lässt das Schlimmste befürchten

AMSTERDAM: Zum Machtkampf in der Republikanischen Partei bei der Wahl des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Wie viele andere opportunistische Politiker musste auch Kevin McCarthy feststellen, dass die Rechtsextremen nicht so leicht zu kontrollieren sind. Seine Gegner sind nicht an der Gesetzgebung und dem Regieren interessiert, sondern an Sabotage und Behinderung. So können sie in ihrem eigenen Paralleluniversum aus Talkradio, rechtsgerichteten Fernsehsendern und sozialen Medien glänzen. So fließen Spenden in Strömen und sie werden in ihren Kreisen als Helden verehrt.

Das Chaos in Washington lässt denn auch das Schlimmste für die nächsten zwei Jahre befürchten. (...) Es ist besorgniserregend, dass in einer Zeit, in der die Welt in einer Krise steckt, einer kleinen Gruppe von Extremisten eine solche Schlüsselposition zugefallen ist. Für Europa ist es besonders wichtig, dass die USA weiter hinter der Ukraine stehen. Glücklicherweise ist die Unterstützung für die Ukraine eines der wenigen Themen, bei denen sich eine große Mehrheit von Demokraten und Republikanern einig ist.»

«The Times»: Harry und Meghan sollten ihre Titel ablegen

LONDON: Zu den Memoiren von Prinz Harry meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Seine Entscheidung, sich derartig zu exponieren und damit die Monarchie und seine Familie sowie alle, die ihm einst nahestanden, zu verletzen, ist äußerst unklug. Sie wird ihm kaum zu neuem Gleichgewicht und innerer Ruhe verhelfen und Millionen von Menschen wütend machen. Und es wird den Bruch mit seinem Vater, seinem Bruder und der Nation vertiefen, der wahrscheinlich nicht mehr zu reparieren sein wird. (...)

Die meisten Briten sind inzwischen von dieser Geschichte gelangweilt und bekümmert wegen des Schadens, der der Monarchie zugefügt wurde. Vor allem angesichts der erfolgreichen ersten Monate der Regentschaft des neuen Königs. Man wird Harry und Meghan bei der Krönungszeremonie für den König im Mai nicht sehen wollen, ob sie nun eingeladen werden oder nicht. Wenn der Herzog und die Herzogin von Sussex so entschlossen sind, ihre Verbindungen zur Monarchie zu kappen, sollten sie ihre Titel freiwillig ablegen.»

«NZZ»: Deutschland ist keine Führungsmacht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Ukraine-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz:

«Wenn deutsche Sozialdemokraten über die Ukraine-Politik ihres Kanzlers sprechen, nehmen sie ein Wort besonders gern in den Mund: Besonnenheit. Es sei dem besonnenen Kurs Olaf Scholz' zu verdanken, dass die Nato keine Kriegspartei geworden sei und Putin keine Atombombe gezündet habe, sagen sie. Zum Teil stimmt das auch: Dass Scholz etwa zu Beginn des Kriegs Forderungen nach einer Flugverbotszone zurückgewiesen hat, war richtig. Doch je länger der Krieg andauerte, desto mehr entpuppte sich Scholz' Besonnenheit als Lähmung.

Die verstolperte Ankündigung vom Donnerstagabend, den Schützenpanzer Marder an die Ukraine zu liefern, passt ins Bild. Trotz anders lautendem Anspruch ist Deutschland keine europäische Führungsmacht. Gewiss, die Entscheidung selbst ist richtig. Doch Berlin müsste viel entschlossener demonstrieren, dass die Bundesrepublik Verantwortung für die Sicherheit der Ukraine und damit Europas übernimmt - was bis jetzt nicht erkennbar ist.»