Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Corriere della Sera»: Corona hat die Oberhand in China gewonnen

ROM: Zur Corona-Lage in China schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Samstag:

«Viele werden sich fragen, wie diese Explosion von Ansteckungen in China möglich ist, die uns auf beunruhigende Bilder mit Zahlen verweist, die so groß sind, dass sie uns absurd erscheinen. Eine Million Infektionen täglich für ein paar Tage, und dann nichts. Ausgerechnet bei denen, die Megakrankenhäuser in zehn Tagen gebaut haben und die darauf bestanden, dem Virus ihren Willen aufzuzwingen, nämlich es außerhalb ihrer Grenzen zu halten, und weiter glücklich und zufrieden mit geschlossenen Grenzen und extremen Schwierigkeiten bei der Aus- und Wiedereinreise in das Land lebten.

Eine gigantische Mauer der Undurchlässigkeit, die auf einer im Globalisierungszeitalter sinnlosen Gesundheitspolitik errichtet wurde, trug dazu bei, das Land für etwa drei Jahre zu schließen. Wie auch immer man es lesen will, das Sars-CoV-2-Virus hat gewonnen. Flink wie ein Häschen konnte es durch die Maschen chinesischer Überwachung, Quarantänen und übergeordneter Befehle entkommen. (...) Das Virus hat jetzt die Oberhand gewonnen und die Behörden können nicht anders, als das zur Kenntnis nehmen, und es ist klar, dass sich ihre Situation stark von der anderer Länder unterscheidet.»

«De Standaard»: Für Xi hat die Partnerschaft mit Russland Grenzen

BRÜSSEL: Zum Videogipfel der Präsidenten Russlands und Chinas heißt es am Samstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Es ist offensichtlich, dass diese Partnerschaft für Xi Jingpin Grenzen hat. Er will nicht, dass der Ukraine-Krieg völlig aus dem Ruder läuft. Wahrscheinlich wird er Putin gefragt haben, ob er einen Ausstiegsplan hat. Putin wird ihm darauf kaum eine klare Antwort gegeben haben. Er weiß nicht mehr, wie er aus dem Krieg noch als Sieger hervorgehen könnte.

Aber Xi hat kein Interesse daran, dass Putin verliert. Das würde das Chaos in Russland nur noch vergrößern. Aus diesem Grund versprach Xi, die «strategische Zusammenarbeit» zu verstärken. Das Öl, das Putin nicht mehr an den Westen verkaufen will, wird von Peking gern genommen. Vor allem, wenn es zu günstigen Preisen angeboten wird.

Ein Viertel der russischen Importe kommt aus China. Damit wird das Kräfteverhältnis zwischen den beiden klarer denn je: Putin muss auf die Wünsche seines alten Freundes hören. Und der will auch «mehr Stabilität in der Welt», wie er zu verstehen gab.»

«NZZ»: Trump hat sich für jedes Amt disqualifiziert

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Veröffentlichung der Steuererklärung von Donald Trump:

«Trumps jahrelange Weigerung, die Akten offenzulegen, war zweifellos stoßend und weckte den Eindruck, er habe etwas zu verbergen. Das machte ihn politisch angreifbar. Doch das Urteil dazu hatten die Wähler zu fällen, und Trump wurde 2016 gewählt, obwohl die fehlenden Steuererklärungen damals ein ständiges Thema waren. Der Bevölkerung waren diese Informationen offenbar nicht übermäßig wichtig. Warum sie nun, zwei Jahre nach Trumps Abwahl, relevant sein sollen, ist schleierhaft.

Der ehemalige Präsident zahlte offenkundig in einigen Jahren dank umstrittenen Abzügen kaum Steuern. Geschah dies widerrechtlich, ist es ein Fall für die Justiz, die kürzlich erst sein Unternehmen wegen Steuerbetrugs verurteilt hat. Kämen Gerichte für ihn persönlich zum gleichen Schluss, wäre dies selbstverständlich politisch bedeutend. Aber Trump hat sich ohnehin längst für jedes weitere Amt disqualifiziert - nicht wegen seiner Steuerpraxis, sondern wegen des Anzettelns eines gewaltsamen Umsturzversuchs.»

«Independent»: China braucht den Westen mehr als Russland

LONDON: Die britische Zeitung «The Independent» kommentiert am Samstag die Beziehungen zwischen China und Russland:

«Selbst zu Zeiten Maos und einer angeblich gemeinsamen marxistisch-leninistischen Ideologie stritten sich China und Russland um die Führung der kommunistischen Weltrevolution - und ihre Rivalität konnte an der Grenze gelegentlich in Gewalt ausarten. Ihre gemeinsame Entfremdung von Amerika hat sie zwar näher zusammenrücken lassen, aber Gegensätze sind weiterhin offensichtlich, und die Beziehungen sind nicht im Gleichgewicht.

In Wirklichkeit braucht China den Westen mehr als Russland; und Russland braucht China mehr als China Russland braucht. China würde es wahrscheinlich vorziehen, wenn der Krieg in der Ukraine bis zum nächsten Treffen der beiden Präsidenten - anlässlich des geplanten Staatsbesuchs von Xi Jingpin in Moskau - beendet wäre und sich die Weltwirtschaft in der Folge wieder stabilisieren würde.

Wenn der Krieg in eine Sackgasse führt, könnte das auch bedeuten, dass Wladimir Putin gestürzt und es einen neuen Gastgeber in der russischen Hauptstadt geben wird. Xi würde dies, sofern es im chinesischen Interesse läge, mit Gleichmut hinnehmen. Auch die besten Freundschaften haben ihre Grenzen.»

«La Vanguardia»: Die Welt im Jahr 2023

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» beschäftigt sich am Samstag mit den Aussichten für 2023:

«Dieser Artikel beabsichtigt nicht zu erklären, wie die Welt im Jahr 2023 sein wird. Trotzdem werden wir es versuchen. Wir leben in einer Dauerkrise. Die Digitalisierung verändert unser Leben und wird es 2023 noch mehr tun: Wir sind ohne Bremsen und auf Hochtouren unterwegs, ohne darüber nachzudenken, was unter anderem die Nutzung künstlicher Intelligenz, die weitere Robotisierung oder Kryptowährungen für unser Leben bedeuten werden. Parallel dazu werden die Klimakrise mit unzähligen Folgen für unser tägliches Handeln, der Krieg in der Ukraine, der das ganze nächste Jahr fortzudauern droht, sowie die wirtschaftliche Unsicherheit, an die wir uns mit Inflation, Versorgungsproblemen oder Stromengpässen gewöhnt haben, das Leben instabiler machen. Kurz gesagt, die Menschheit setzt ihre Evolution fort. Frohes 2023!»