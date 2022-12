Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Europäer sollten Hilfe für Ukraine verstärken

ZÜRICH: Zur Unterstützung des Westens für die Ukraine meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Die insgesamt auf gegen 100 Milliarden Dollar kletternde Ukraine-Hilfe der USA ist gut investiertes Geld. Die Niederlagen und gewaltigen Verluste, welche die russische Armee an der Front hinnehmen muss, reduzieren Putins Gefahrenpotenzial für Frieden und Wohlstand in den USA und Europa. (...)

Dass Präsident Wolodymyr Selenskyj seine erste Auslandreise seit dem russischen Überfall vom 24. Februar nach Washington unternommen hat, ist eine logische Folge der großen amerikanischen Unterstützung, ohne die es in der Ukraine heute ganz anders aussehen würde. Doch eigentlich ist diese Reise eine Schmach für Europa.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass Selenskyjs natürliche Verbündete in Berlin, Brüssel oder Paris sein müssten. Doch weil von dort viel weniger Hilfe in die Ukraine fließt, musste er den weiten Weg nach Washington unternehmen. Es ist höchste Zeit, dass die Europäer in Selenskyjs Reiseplänen in den Vordergrund rücken. Denn was für die USA richtig ist, gilt für sie noch viel mehr: Sie haben das größte Eigeninteresse daran, dass die russische Aggression in Osteuropa durch eine schlagkräftige ukrainische Armee zurückgewiesen wird.»