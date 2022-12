Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Ukraine braucht maximale Unterstützung des Westens

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Samstag den Kriegsverlauf in der Ukraine:

«Der Krieg in der Ukraine befindet sich in einer kritischen Phase. Eine russische Großoffensive wird in den nächsten Wochen erwartet. Die ukrainische Militärführung ist bemüht, genügend Waffen und Luftabwehrsysteme zusammenzubekommen, um der inzwischen entschlosseneren und disziplinierteren russischen Taktik standhalten zu können. (...)

Bis vor kurzem konnte die Ukraine durch Überraschung, Täuschung, flexible Taktiken und eine überlegene Moral wichtige Städte und Teile des Landes zurückerobern. Doch das Gerede im Westen von einem bevorstehenden Sieg ist verfrüht. (...) Ein Maximum an westlicher politischer, militärischer und wirtschaftlicher Unterstützung ist jetzt unerlässlich. Die Ukrainer brauchen keine Belehrungen über Kompromiss- oder Verhandlungsbereitschaft: Sie müssen zunächst sicherstellen, dass sie den kommenden russischen Ansturm zurückschlagen können. Sie brauchen Generatoren, Ausrüstung zur Reparatur der Stromnetze und Raketen.»

«NZZ»: Putin ist der Versager des Jahres

ZÜRICH: Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine traditionelle Jahrespressekonferenz abgesagt; allem Anschein nach fällt auch seine Rede vor beiden Parlamentskammern aus. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Ein Symptom für den Zusammenbruch des Putin-Regimes ist dies selbstverständlich nicht. Aber es spiegelt die Sackgasse, in die sich der Staatschef mit dem fatalen Überfall auf die Ukraine begeben hat. Wie will er sich den Fragen in- und ausländischer Medien stellen, ohne auf die Misserfolge im Krieg eingehen zu müssen - oder zumindest auf die haarsträubenden Umstände, unter denen zwangsmobilisierte Bürger an die Front geschickt werden? (...)

Vielleicht dämmert dadurch einer wachsenden Zahl von Russen die simple Realität: Putin ist der Versager des Jahres. Mit seinem törichten Feldzug hat er nichts erreicht, sondern im Gegenteil die Grundprobleme Russlands nur verschärft: Der Lebensstandard sinkt, die demografische Krise verstärkt sich, Investoren suchen das Weite, die Abhängigkeit vom Rohstoffsektor wächst, und der Sicherheitsapparat verschlingt Rekordsummen. Vor diesem Hintergrund eine Ansprache zur Lage der Nation auszuarbeiten, muss ein Alptraum sein, selbst für abgebrühte Propagandisten. Es scheint, als hätten Putins Redenschreiber schon kapituliert.»