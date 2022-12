Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Integration scheitert oft an innenpolitischen Widerständen

ZÜRICH: Die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien in den europäischen Schengenraum ohne Grenzkontrollen ist vorerst gescheitert. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz am Samstag: «Der Entscheid gegen die beiden Staaten hat nur wenig mit den Beitrittskriterien für die größte visumfreie Zone der Welt zu tun, dafür umso mehr mit Symbolpolitik. Die Regierung in Wien begründet ihre Ablehnung mit der zunehmenden Migration. Vor den anstehenden Wahlen in drei Bundesländern möchte die Regierung Entschlossenheit zeigen.

Allein, ob Bulgarien und Rumänien dem Schengenraum angehören oder nicht, ändert an diesem Problem wenig. Die wichtigsten Migrationsrouten in Südosteuropa verlaufen nicht durch diese beiden Länder, sondern über den Westbalkan. Die Geschichte der europäischen Integration ist voller Kandidaturen, die nicht an technischen Kriterien, sondern am innenpolitisch begründeten Widerstand einzelner Mitgliedstaaten scheitern. Auf dem Westbalkan kann so manches Land ein Lied davon singen. Rumänien und Bulgarien gehören nun auch dazu.»

«Netakariga Rita Avize»: Umsturzpläne sind nicht glaubwürdig

RIGA: Zur Anti-Terror-Razzia in der «Reichsbürger»-Szene meint die lettische Tageszeitung «Netakariga Rita Avize» am Samstag:

«Die liberalen deutschen Medien haben versucht, sie zu dämonisieren, indem sie sie zu einer terroristischen Gruppe erklären, die gefährlicher ist als islamistische Radikale. Doch das ist nur ein weiteres Tribut an die politische Korrektheit. Alte Männer mit Jagdgewehren bedrohen Deutschland nicht annähernd so sehr wie muslimische Kämpfer, die im Krieg in Afghanistan, im Irak und in Syrien waren. Doch sie sind viel einfacher zu handhaben, weil diese Leute ihren Unmut über das bestehenden System ganz offen zum Ausdruck bringen.

Natürlich stellen sie eine gewisse Bedrohung für ihre Mitmenschen dar, aber dass diese Gruppe in einem Land wie dem heutigen Deutschland einen Putsch durchführen kann - sorry, aber das ist unglaubwürdig.»

«Irish Times»: Trumps «Unbesiegbarkeit» schwindet

DUBLIN: Zu Donald Trumps Ambitionen auf eine zweite Amtszeit als US-Präsident meint die in irische Zeitung «Irish Times» am Samstag:

«Nach drei besonders schlechten Wochen scheint es so, als ob Donald Trumps «Unbesiegbarkeit» ihn endlich im Stich lässt. Mitt Romney, republikanischer Senator und ehemaliger Präsidentschaftskandidat, der nie ein großer Bewunderer war, bezeichnet ihn jetzt als «Todeskuss» für die Hoffnungen der Partei, das Weiße Haus zurückzuerobern. Und ein größerer Teil der Partei ist jetzt bereit, dem öffentlich zuzustimmen.

Die Angst, den Mann zu beleidigen, der immer noch die bedingungslose Unterstützung von mehr als einem Viertel der Mitglieder genießt, beginnt sich zu verflüchtigen. Seine ungewöhnlich frühe Ankündigung einer erneuten Präsidentschaftsbewerbung scheint von Tag zu Tag unrealistischer zu werden.»