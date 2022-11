Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Die Presse»: «Europa scheitert an der Zuwanderung»

WIEN: Die österreichische Zeitung «Die Presse» schreibt am Samstag unter dem Titel «Europa scheitert an der Zuwanderung»:

«Die notwendige Hilfe für tatsächlich Verfolgte, die Asyl bekommen sollten, und die ebenso notwendige rasche Abschiebung von jenen, die diese Hilfsbereitschaft auszunutzen versuchen, funktionieren auch sieben Jahre nach dem Schock der Masseneinwanderung nicht. Woran liegt es? Unter anderem daran, dass bis heute keine ausreichenden Beschlüsse über eine gemeinsame EU-Asylpolitik zustande gekommen sind. Da es für viele Regierungen populärer ist, sich wegzudrücken, statt einen Teil der gemeinsamen Verantwortung zu übernehmen, kann nicht schon an den Außengrenzen entschieden werden, wer ein Recht hat zu bleiben und wer nicht.

Würde es eine gemeinsame Asylpolitik geben, wäre es möglich, hier den Anspruch jedes Ankommenden zu prüfen. Das wiederum impliziert, dass nachfolgend die wirklich Schutzbedürftigen unter den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden, der Rest gleich von hier aus in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden müsste. (...) Der Mangel an gemeinsamen Lösungsansätzen schadet allen: den Ländern an der Außengrenze, die überlastet sind, den beliebtesten Zielländern, die ohne jede Steuerungsmöglichkeiten von Ankommenden überschwemmt werden. Und natürlich auch der überschaubaren Gruppe von Menschen, die aus begründeter Angst um ihr Leben aus ihrer Heimat fliehen.»