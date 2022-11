Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.11.22 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

«Nepszava»: Nach Wende in Cherson keine Atomkriegs-Gefahr

BUDAPEST: Zum Rückzug russischer Truppen aus der ukrainischen Stadt Cherson schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«Seit Kriegsbeginn hängt in der Luft, dass Putin in einer Situation der äußersten Bedrängnis und Gefahr sogar zu einem strategischen Atomschlag ausholen könnte. Doch vorerst dürfte dies nicht zu befürchten sein. Selbst der Herrscher im Kreml kann es sich nicht erlauben, das «eigene» Gebiet auch nur mit einem begrenzten Atomschlag zu überziehen. Denn - so Putins Sprecher - Russland betrachtet die nach einem Schein-Referendum annektierte Region Cherson nach dem Abzug der russischen Truppen weiterhin als Teil der Russischen Föderation. (...) Zu einer großen russischen Gegenoffensive im nächsten Frühjahr wird es kaum kommen. Aus Cherson heraus bedrohen die ukrainischen Streitkräfte, die nun über äußerst effiziente westliche Waffen verfügen, nicht nur die ans linke Ufer (des Dnipro) geflohenen russischen Truppen, sondern auch die (annektierte Halbinsel) Krim. Putin weicht zurück, aber er wird nicht kapitulieren. Die Welt muss mit einem langen Krieg rechnen.»

«de Volkskrant»: Erosion des Euro ist größte Gefahr für Europa

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» warnt am Samstag vor einer Aufweichung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes der EU:

«Das Jahr 2011 hat gezeigt, welche Risiken für die Eurozone bestehen, wenn ein Land - in diesem Fall Griechenland - seine Schulden zu stark ansteigen lässt. Die Zinsen schossen in die Höhe, woraufhin andere Mitglieder der Eurozone einspringen mussten, um einen Bankrott zu verhindern. Die Krise wurde erst dann wirklich entschärft, als die Europäische Zentralbank beschloss, unbegrenzte Geldmengen in den Markt zu pumpen. In Zeiten der Inflation, wie wir sie derzeit erleben, funktioniert diese Medizin jedoch nicht mehr so gut. Sie wird die Inflation weiter anheizen; sie ist Öl ins Feuer.

Sollte es zu einer weiteren Schuldenkrise kommen, kann Europa möglicherweise nur hilflos zusehen. Es ist nicht das erste Mal, dass Brüssel seine Politik an der Situation der letzten Jahre ausrichtet, obwohl es besser wäre, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Die Inflation und die damit einhergehende Erosion des Euro sind heute die größte Gefahr für Europa. Dagegen sollte die EU-Kommission vorgehen. Eine Lockerung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes passt nicht dazu.»

«The Irish Times»: Wichtiger Erfolg für Kiews Ansehen

DUBLIN: Die «Irish Times» kommentiert am Samstag den Rückzug russischer Truppen aus der ukrainischen Stadt Cherson:

«Die russischen Truppen werden mit Sicherheit Minen und Sprengfallen hinterlassen haben, und sie können die stark angeschlagene Stadt nach Belieben beschießen. Eine Rückkehr der Zivilbevölkerung in die Häuser, die noch stehen, wird schwierig sein.

Die Ereignisse der letzten Tage werden sich jedoch auch als wichtiger Erfolg für das internationale Ansehen Kiews erweisen. Als Signal an die Verbündeten, dass sich ihre Investitionen in Waffen und Nachschub auszahlen, und als Beweis dafür, dass dieser Krieg gewonnen werden kann. Die ukrainische Armee, die von Verbündeten ausgerüstet und ausgebildet wurde, ist ihren Aufgaben gewachsen.

Angesichts einer sich abzeichnenden Kriegsmüdigkeit seitens der US-Republikaner wird das Abschneiden der Demokraten bei den Zwischenwahlen, das besser als erwartet war, dazu beitragen, diese Lieferkette aufrechtzuerhalten. Bis heute haben die USA seit der Invasion rund 52 Milliarden Dollar an militärischer, humanitärer und finanzieller Hilfe zugesagt. Jedwede Schwächung der Entschlossenheit in Washington könnte ein gefährliches Signal an schwankende europäische Länder senden.»

«NZZ»: Insolvenz von FTX sollte wie ein reinigendes Gewitter wirken

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Insolvenz der Kryptobörse FTX:

«Anleger im «Schattensektor» der Krypto-Branche müssen sich bewusst sein, dass sie schwer zu beurteilende Risiken eingehen und womöglich Opfer von Betrügern werden. Wollen sie dies vermeiden, sollten sie Angebote wählen können, die ähnlich wie im herkömmlichen Finanzwesen reguliert werden und damit einigermaßen Gewähr bieten, dass auch dahintersteckt, was versprochen wird.

Die Regulatoren sollten dabei im Krypto-Bereich wie im herkömmlichen Banking Gleiches gleich behandeln: eine Börse wie eine Börse, ein Zahlungssystem wie ein Zahlungssystem, Geschäfte mit Einlagen, Krediten und Fristentransformation wie eine Bank. (...) Es wäre falsch, die Krypto-Branche pauschal zu verteufeln. Zu hoffen ist aber, dass die Milliardenpleite von FTX in der Branche wie ein reinigendes Gewitter wirkt, das zu mehr Transparenz und Nachfrage nach Regulierung führt.»