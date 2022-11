Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Abhängigkeit von China muss reduziert werden

LONDON: Zum China-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Die Kritiker von Olaf Scholz sind zu Recht besorgt. Die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China ist eine potenzielle strategische Schwachstelle bei den Versuchen des Westens, Chinas wachsendem Anspruchsdenken zu begegnen. Scholz warnt zu Recht, dass eine vollständige Abkopplung und eine Rückkehr zu den Handelsblöcken des Kalten Krieges in niemandes Interesse ist. Die Herausforderung für alle westlichen Länder besteht darin, die Lieferwege weg von China zu diversifizieren, um ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Dennoch hat der Besuch von Scholz den Eindruck vermittelt, dass er den kurzfristigen Forderungen der deutschen Industrie nach einem Ausbau des Chinageschäfts Vorrang vor den längerfristigen strategischen Interessen des Westens eingeräumt hat. So wird sein Besuch sicherlich auch in Peking wahrgenommen worden sein.»

«The Irish Times»: Klimaschutz braucht aktive Unterstützung

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende Zeitung «The Irish Times» kommentiert am Samstag den UN-Klimagipfel in Ägypten:

«Das internationale Unvermögen, stärkere Verpflichtungen einzugehen, ist besonders beschämend in einem Jahr, in dem eine Vielzahl extremer Wetterereignisse, die überzeugend mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden, Tod und Elend über Millionen Menschen gebracht haben. Doch während diese sichtbaren Beweise für die Krise seit dem Klimagipfel in Paris dramatisch zugenommen haben, unterstützen viele Wähler widersinnigerweise immer noch die Befürworter fossiler Brennstoffe und weiterer Umweltzerstörung, von den USA über Brasilien bis Italien. (...)

Derweil zeigen Wladimir Putins Kriegstreiberei und das Säbelrasseln zwischen China und den USA, dass es uns an Führungspersönlichkeiten fehlt, die die Vision haben, die revolutionären gesellschaftlichen Veränderungen zu unterstützen, geschweige denn umzusetzen, die der jüngste UN-Umweltbericht so klar als einzigen Ausweg aus der Klimakrise aufzeigt.

All dies macht es schwer, auf nennenswerte Fortschritte in Ägypten zu hoffen. Aber hoffen müssen wir, denn Verzweiflung macht Fortschritt unmöglich. Diese Konferenz wird Tausenden von engagierten Menschen eine weitere Gelegenheit geben, neue und eindringliche Argumente zu finden, um die Welt von einem Richtungswechsel zu überzeugen. Sie brauchen unser aller aktive Unterstützung.»

«NZZ»: Kriegsmaterialgesetz schwächt die Position der Schweiz

ZÜRICH: Die Regierung in Bern verweigert Deutschland die Zustimmung zur Weitergabe von in der Schweiz hergestellter Gepard-Panzermunition an die Ukraine. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Der deutsche Druck, wodurch auch immer er motiviert sein mag, zwingt die Schweiz zum Nachdenken über die eigene Verantwortung für die Sicherheit in Europa. Weiterhin Nabelschau zu betreiben, reicht nicht: weder bei der Neutralität noch beim Kriegsmaterialgesetz. Die Schweiz braucht Handlungsfreiheit, sie muss in geopolitisch angespannten Zeiten agieren können, nicht bloß reagieren. Beim Angriff auf das Bankgeheimnis musste die Schweiz ihre Position schließlich komplett räumen, weil jeder Widerstand gegen den Druck der wichtigsten Handelspartner zwecklos war. (.)

Das Kriegsmaterialgesetz schwächt die Position der Schweiz. Der Bundesrat (die Regierung der Schweiz) braucht mehr Kompetenzen, um Exporte und Wiederausfuhren situativ beurteilen zu können. Es ist weltfremd, wenn nicht selbstgerecht, Waffen zu produzieren, aber ihren Einsatz partout verhindern zu wollen. Wie soll eine verstärkte Kooperation mit der Nato oder anderen Nachbarn funktionieren, wenn die Lieferkette für Schweizer Waffen zu einem Unsicherheitsfaktor werden könnte?»