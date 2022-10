Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.10.22 | Überblick

«The Times»: Wut auf die Tories ist verständlich

LONDON: Zur Suche nach einem Nachfolger für die zurückgetretene Premierministerin Liz Truss innerhalb der Konservativen Partei meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Während die Konservative Partei Kurs nimmt auf eine weitere Wahl eines Parteivorsitzenden, wünscht sich ein Großteil des Landes eine Parlamentswahl. Die öffentliche Wut auf die Tories ist verständlich. Die Partei steht kurz davor, ihren fünften Premierminister in etwas mehr als sechs Jahren zu wählen. Letzte Woche wurde Jeremy Hunt zum fünften Finanzminister innerhalb von drei Jahren ernannt. (...)

In einer Zeit beispielloser nationaler und globaler Herausforderungen sehnt sich das Land nach einer stabilen Regierung. Was es von den Konservativen bekommen hat, waren politische Dramen ohne Ende und die selbstverschuldeten Fehler von Liz Truss, die die Kreditkosten in die Höhe getrieben und Großbritannien auf der Weltbühne in Verlegenheit gebracht haben. Dennoch wird es keine sofortigen Parlamentswahlen geben, nicht zuletzt, weil die Tories wissen, dass ihnen dabei ein Debakel drohen würde.»

«Trouw»: Briten haben Vertrauen in die Politik verloren

AMSTERDAM: Zur Regierungskrise in Großbritannien heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «Trouw»:

«Mit dem Versprechen, den Brexit zu vollziehen, hatte die Konservative Partei 2019 die Wahlen gewonnen. Der Brexit ist in der Tat «done», aber auch die Tories sind so gut wie erledigt. (...) Es dämmert den Briten, dass der Brexit nicht die Party war, die sie sich bei der Wahl erhofft hatten. Und dass kein einziger der Vorteile, für die 2016 (beim Brexit-Referendum) eine kleine Mehrheit gestimmt hatte, Realität geworden ist. (...)

Den britischen Wählern ist das mittlerweile klar. 72 Prozent von ihnen haben laut Umfragen von YouGov kein Vertrauen mehr in die Politik. Mehr als die Hälfte will, dass der neue Premierminister umgehend Parlamentswahlen ansetzt, damit die Wähler entscheiden können, wer künftig am Ruder stehen soll. Aber welcher neue Anführer der Konservativen würde es wagen, zu einer Zeit Wahlen anzusetzen, in der dieselben Umfragen für seine Partei nur noch 16 Prozent der Stimmen vorhersagen, während die Gegner bei 53 Prozent stehen?»

«Tages-Anzeiger»: Scholz ist in der EU isoliert

ZÜRICH: Zur Position von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der EU heißt es am Samstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Olaf Scholz ist so isoliert wie keiner seiner Vorgänger. Das war am EU-Gipfel zur Energiekrise gut zu beobachten. Auch Emmanuel Macron hält sich zwar für den Schlausten in der Runde. Aber Scholz trägt den Besserwisser besonders penetrant vor sich her. Im Kreis der europäischen Partner kommt es noch schlechter an als zu Hause, immer schon alles früher und besser gewusst zu haben. (...)

Es war ein historischer Fehler deutscher Regierungen, Europas Abhängigkeit von russischer Energie entgegen allen Warnungen bis zuletzt zu zementieren. Deshalb kommt es besonders schlecht an, wenn Scholz jetzt in der Energiekrise die Solidarität zu verweigern scheint und lieber auf nationale Lösungen setzt. Der deutsche Kanzler hat sein 200-Milliarden-Euro-Hilfspaket für Haushalte und Firmen zu Hause als «Doppelwumms» verkauft. Allein die Wortwahl ist eine Dummheit. Kein Wunder, empören sich die Nachbarn über den nationalen Egoismus der Deutschen.»

«Der Standard»: Gaskrise sollte Lehre für Hamburger Hafen sein

WIEN: Zu dem geplanten chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen schreibt «Der Standard» am Samstag in Wien:

«Cosco ist bereits an einem Hafenterminal in Rotterdam, ebenso an einem in Antwerpen beteiligt - und noch mehr am Hafen von Piräus.

Hat der deutsche Kanzler nichts gelernt aus der Maskenkrise in der Corona-Pandemie? Da sah man, wie gefährlich es ist, abhängig von einem Staat wie China zu sein. Und jetzt? Die von Putin mutwillig ausgelöste Gaskrise, an der ganz Europa leidet: das Ergebnis von zu viel Nähe zu einem autoritären Staat.

Die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten müssen endlich lernen, außen- und sicherheitspolitisch im Sinne Gesamteuropas zu denken und zu agieren. Allen voran der deutsche Bundeskanzler sollte sofort damit beginnen.»