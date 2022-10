Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Ukraine braucht Hilfe gegen iranische Drohnen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag Russlands Angriffe in der Ukraine mit iranischen Drohnen:

«Seit Tagen sorgen iranische Drohnen in der Ukraine für Schrecken und Zerstörung. Mehrere hundert Stück der relativ günstigen Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed-136 soll Russland von Iran gekauft haben. Nicht nur die Regierung in Kiew ist empört über die iranische Waffenhilfe, auch die westlichen Staaten sind beunruhigt. Doch wenn es darum geht, Teheran für die Unterstützung der russischen Aggressoren zu bestrafen, steckt der Westen im Dilemma. Denn Iran ist bereits so stark mit Sanktionen belegt, dass es weitere Strafmaßnahmen kaum beeindrucken werden. (...) Die Lieferung einer ersten Batterie des deutschen Flugabwehrsystems Iris-T, das eine ganze Stadt schützen können soll, war ein wichtiger Schritt diese Woche. Auch die Gepard-Flugabwehrpanzer haben sich als effektiv erwiesen gegen die relativ langsamen, propellergetriebenen Shahed-Drohnen. Hilfe für die Ukraine bei der Ortung und der Zerstörung der Drohnen-Kontrollzentren im Hinterland ist ebenfalls sinnvoll. Wenn es gelingt, damit den iranischen Kamikaze-Drohnen den Schrecken zu nehmen, wäre schon viel gewonnen.»