Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Financial Times»: Umstieg auf grüne Energie muss beschleunigt werden

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert in ihrer Wochenendausgabe die Entscheidung der Öl-Allianz Opec+, die Ölproduktion zurückzufahren:

«Die Lektion für die USA und ihre westlichen Verbündeten ist, dass ihre Partner am Golf nicht verlässlich sind, wenn es um Energie geht, und dass die Opec entschlossen ist, die Einnahmen aus einem Wirtschaftsgut zu maximieren, dessen Nachfrage letztendlich durch die vom Westen angeführten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels stark zurückgehen muss. In der Zwischenzeit sieht sich die Opec nicht in der Pflicht, ihren Kunden Energiesicherheit zu günstigen Preisen zu ermöglichen.

Die westlichen Verbraucherländer haben nur wenige kurzfristige, angebotsseitige Antworten, außer selbst in die weitere Förderung fossiler Brennstoffe zu investieren, was ihren Klimazielen zuwiderlaufen würde. Die langfristige Antwort auf all die vielfältigen Energie- und Klimaprobleme, mit denen sie jetzt konfrontiert sind, ist immer dieselbe: Es sind echte Anstrengungen zur Senkung der Ölnachfrage und zur Beschleunigung des Umstiegs auf nachhaltige, grüne Energiequellen erforderlich, die bislang noch kaum begonnen haben.»

«Tages-Anzeiger»: Weil entzieht sich dem negativen Trend der SPD

ZÜRICH: Zum Wahlkampf des SPD-Ministerpräsidenten Stephan Weil in Niedersachsen heißt es am Samstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Weil gelingt gerade das Kunststück, sich dem negativen Trend der eigenen Partei genauso zu entziehen wie dem Vertrauensverlust von Kanzler Olaf Scholz. Landesweit ist die SPD unter 20 Prozent gefallen, in Niedersachsen steht sie noch über 30. Weil spürte schon im Sommer, dass der Unmut über die explodierenden Energiekosten am Ende auch die Wahl in Niedersachsen entscheiden würde. Deswegen mahnte kein Sozialdemokrat die Regierung in Berlin zu mehr Eile als er. Weil forderte schon einen Preisdeckel für Strom und Gas, bevor das Ampel-Kabinett überhaupt darüber nachdachte. (...)

Weniger gern hört die Partei, dass kein Landesverband in den letzten zwei Jahrzehnten durch mehr Nähe zu Russland aufgefallen ist als die SPD in Hannover. Um Schröder, Steinmeier und Gabriel scharten sich Politiker, Lobbyisten und Unternehmer, die aus der politisch gewollten Freundschaft zu Wladimir Putins Russland ein florierendes Geschäft machten. Niemand trat bedingungsloser für die Nord-Stream-Pipelines ein, niemand forderte früher die Aufhebung lästiger Sanktionen. Weil war dabei keine Ausnahme, sondern machte treu mit. Mittlerweile hat er sich von Putin-Freund Schröder gelöst und gibt zu, sich in Russland geirrt zu haben - aber mehr Selbstkritik kommt auch ihm nicht über die Lippen.»

«La Repubblica»: Nobelpreis zeigt Kluft in Europa auf

ROM: Zur Bekanntgabe der Friedensnobelpreisträger schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Mit der Wahl des belarussischen Menschenrechtsaktivisten Ales Bjaljatzki, der seit 2020 nach der Gründung des Menschenrechtszentrums Wesna im Gefängnis sitzt, der russischen Organisation Memorial und des ukrainischen Center for Civil Liberties, verweist der Nobelpreis auf das zivile Engagement für den Widerstand gegen Übergriffe des Staates und prangert gemeinsam die Intoleranz gegenüber Bewegungen und Organisationen von Bürgern an, die nicht aufgeben, Machtmissbrauch zu überwachen. (...)

Minsk, Kiew und Moskau: Der Nobelpreis zieht die Grenze der jüngsten europäischen Kluft, die sowohl einen Alarm als auch eine Linie des Widerstands darstellt. In der Ukraine zielt der Preis darauf ab, die Zivilbevölkerung zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Täter für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden; in Belarus soll die internationale Aufmerksamkeit und das Engagement auf den Kampf von Bjaljatzki gelenkt werden, der ohne Gerichtsverfahren inhaftiert wurde, und seine Freilassung gefordert werden; in Russland will man den Wert der Erinnerung und Dokumentation der kommunistischen politischen Unterdrückung betonen, um zu verhindern, dass die Opfer des Sowjetregimes vergessen werden.»