Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.09.22 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

«The Times»: Monarchie überlebt durch Anpassung

LONDON: Zur Rolle der Monarchie im heutigen Großbritannien meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Allein schon die Tatsache, dass Regierungsmitglieder in Großbritannien als Minister der Krone bezeichnet werden oder dass Gesetze immer noch der formellen Zustimmung des Monarchen bedürfen, mag in einer parlamentarischen Demokratie wie ein Anachronismus erscheinen. Der viktorianische Verfassungsexperte Walter Bagehot unterschied zwischen den «effizienten» und den «zeremoniellen» Aufgaben der Regierung, wobei der Monarch letztere wahrnimmt. Aber selbst diese Erkenntnis erklärt die Rolle der Monarchie in unserer Zeit nicht vollständig. Die Monarchie ist in den Traditionen dieses Landes verwurzelt und hat überlebt. Unter der Königin, die nun verstorben ist, konnte sie gedeihen, nicht nur durch Zeremonien, sondern durch ständige Anpassung.»

«Guardian»: Die Monarchie muss auf den Prüfstand

LONDON: Der Londoner «Guardian» plädiert am Samstag dafür, die Rolle der Monarchie in Großbritannien zu überdenken:

«Das Parlament allein hat die Befugnis, Gesetze über die Monarchie zu erlassen. Der Guardian vertritt wie einst Liz Truss die Auffassung, dass das Erbschaftsprinzip kein geeignetes Mittel ist, um ein Staatsoberhaupt zu bestimmen. Aber es gab bislang nur wenige parlamentarische Maßnahmen in Bezug auf die Monarchie. (...)

Die Krönung von Charles III., die für nächstes Jahr angesetzt ist, kann keine Kopie der Krönung seiner Mutter sein. Einer Zeremonie, deren Autorität sich von der anglikanischen Kirche ableitet, in der die Aristokratie der Krone huldigte. Die Vergangenheit ist ein anderes Land.

Sollte das Parlament diese Periode nicht nutzen, um den verfassungsrechtlichen und rechtlichen Rahmen der Monarchie in einer formellen und angemessenen Weise zu prüfen? (...) In einer konstitutionellen Monarchie bietet sich nur selten die Gelegenheit zum Umdenken. Ein neuer König und eine neue Premierministerin sollten diese Gelegenheit ergreifen.»

«Nepszava»: Charles wird Beliebtheit der Queen kaum erreichen

BUDAPEST: Zum Tod der britischen Queen Elizabeth II. schreibt die links-liberale ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«Die Königin war auch ein Symbol der Kontinuität, für die überwiegende Mehrheit der Briten verstand es sich von selbst, dass Elizabeth II. herrschte. Jetzt aber kommt eine neue Ära auf das britische Commonwealth zu. Der Sohn der Verstorbenen, König Charles III., muss sich nun in die Herzen der Menschen hineinmogeln. Es wird nicht leicht sein, ein «Monarch des Volkes» zu werden, weil seine Mutter die Messlatte hoch gesetzt hat, zudem war Charles nie eine wirklich beliebte Persönlichkeit. Er blieb im Schatten von Elizabeth II. und der vor 25 Jahren tragisch verstorbenen Prinzessin Diana. Umfragen vom letzten Jahr zufolge sähen die Briten lieber Prinz William auf dem Thron.»

«NZZ»: Ukrainische Offensive ist für Putin verheerend

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Offensive ukrainischer Streitkräfte im Nordosten des Landes:

«Die schwache russische Gegenwehr entlarvt, dass in Moskau niemand für ein solches Szenario geplant, geschweige denn rechtzeitig Vorkehrungen angeordnet hat. Putins Herrschaft im Nordosten der Ukraine ist ins Wanken geraten.

Ist nun ein Wendepunkt in diesem Krieg erreicht? Das ist möglich, aber noch lässt sich dies nicht mit Gewissheit beantworten. Moskau schickt schleunigst Verstärkungen in die Region und hat noch immer die Chance, die gegnerische Offensive zu stoppen. Die Mobilisierung motivierter, gut ausgebildeter Truppen war allerdings bereits früher ein Schwachpunkt der russischen Armee.

Für Putin ist die jüngste Entwicklung verheerend. (...) Was Putin monatelang zu verdrängen versuchte, scheint näher zu rücken: eine schicksalhafte Entscheidung zwischen Rückzug oder «totalem Krieg». Letzteres würde eine Mobilmachung von Wehrpflichtigen erfordern, was der Kreml aus Angst vor der eigenen Bevölkerung vermeiden will.»

«Sydney Morning Herald»: Charles III. setzt Zeichen der Kontinuität

SYDNEY: Zur Ankunft von König Charles III. am Buckingham Palace und seine Begrüßung der dortigen Menschenmenge schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Samstag:

«Vor dem Buckingham Palace, dem Schauplatz so vieler historischer Momente, schützten Eltern ihre Kinder unter Schirmen vor dem Regen, während andere Jacken über ihre Köpfe zogen. Sie waren gekommen, um das Leben ihrer geliebten verstorbenen Elizabeth II. zu betrauern. Stattdessen wurden sie von ihrem neuen König begrüßt.

Charles III. (...) stieg aus dem königlichen Wagen direkt vor den berühmten Toren des Palastes aus, um eine jubelnde Menge (...) zu begrüßen. Trauernde legten tröstend die Hände auf seinen Arm, und einer küsste seine Hand. (...) Er schüttelte Hände, erhielt Blumen und sprach mit denen, die sich versammelt hatten. «God Save the King» wurde angestimmt, als sich die Wolken teilten und die Sonne herauskam. Seit dem Tod von Diana vor 25 Jahren hat kein Monarch so öffentlich mit seinen Untertanen getrauert. (...) Dies war das Zeichen der Kontinuität, auf das die Monarchie gehofft hatte. So schmerzhaft es auch war, die Sonne des Zeitalters von Elizabeth ist nun untergegangen, und die Briten sind im Morgengrauen des neuen Zeitalters von Charles aufgewacht.»