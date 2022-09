Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Telegraph»: Truss wird mit vielen Krisen konfrontiert sein

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» geht am Samstag davon aus, dass die bisherige Außenministerin Liz Truss die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson antreten wird:

«Liz Truss wird mit einer Reihe von Krisen konfrontiert sein, von denen jede einzelne so komplex wie ein gordischer Knoten ist. Und am Horizont zeichnet sich bereits die Notwendigkeit ab, bis Januar 2025 eine Wahl abzuhalten. Einige Probleme müssen dringend angegangen werden. Die Ausarbeitung eines Plans zur Bewältigung der Energiekrise duldet keinen Aufschub. Auch Änderungen bei den Steuern sollten schnellstmöglich vorgenommen werden.

Andere Themen werden sich jedoch schnell an die Spitze der Tagesordnung in der Downing Street drängen. Anhaltende Arbeitskampfmaßnahmen drohen sich im Spätherbst zu einem koordinierten Generalstreik auszuwachsen. Da die Übersterblichkeit in Großbritannien bereits beunruhigend hoch ist, wird sich die Aufmerksamkeit unweigerlich auf den desolaten Zustand des staatlichen Gesundheitsdienstes (NHS) und die Tatsache richten, dass es nahezu unmöglich ist, einen Termin beim Hausarzt zu bekommen. Und das, während der Winter näher rückt und die Nachfrage nach medizinischer Versorgung steigt.»

«Guardian»: Autorität von Johnson-Nachfolge untergraben

LONDON: Die britische Zeitung «The Guardian» kommentiert am Samstag den Abschluss des wochenlangen Wahlkampfs bei den Konservativen um die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson:

«Wieder einmal wurde die Wahl des nächsten britischen Premierministers den Anhängern der Konservativen Partei überlassen, die bereit sind, einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Bekanntermaßen ist dieser kleine Kreis von etwa 160.000 Personen überwiegend wohlhabend, älter, weiß, im Besitz von Immobilien und männlich. (...) Das Demokratiedefizit, das diesem Verfahren zugrunde liegt, und der bloße Beobachterstatus, der der Öffentlichkeit dabei eingeräumt wird, werden die Autorität von Liz Truss oder Rishi Sunak von Anfang an untergraben.

Die zutiefst unbefriedigende Manier, einen Nachfolger für Boris Johnson zu finden, ist schließlich zu einem Ende gekommen. Nun wird es darum gehen, echte Entscheidungen zu treffen. Nach einem vergeudeten Sommer wird der nächste Premierminister oder die nächste Premierministerin wahrscheinlich feststellen, dass seine oder ihre Flitterwochen tatsächlich kurz sind.»

«El País»: Anschlag in Argentinien zeigt Gefahren der Polarisierung

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Samstag den mutmaßlichen Anschlag auf Argentiniens Vizepräsidentin Cristina Kirchner:

«Argentinien hat einen der katastrophalsten Tage seit der Rückkehr zur Demokratie nach der Militärdiktatur vor 40 Jahren erlebt. Das Attentat auf Vizepräsidentin Cristina Kirchner vor ihrem Haus, bei dem ein Mann eine Waffe mit Ladehemmung auf sie richtete, zeigt die dunkelste Seite der politischen Spannungen, von der immer mehr Länder ergriffen werden.

Knapp zwei Monate nach der Ermordung des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe zeigen die Ereignisse in Buenos Aires die Gefahren einer extremen Polarisierung als Nährboden für unkontrollierte und gewalttätige Elemente auf. Die erste Lehre, die aus dem Anschlag gezogen werden kann, ist die Verpflichtung der argentinischen politischen Kräfte, die Spannungen abzubauen, und vor allem die klare Weigerung, diesen Angriff zur Entfesselung neuer Rivalitäten zu missbrauchen.»

«NZZ»: EU kann Energieknappheit nicht wegzaubern

ZÜRICH: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine strukturelle Reform des europäischen Strommarktes sowie Notfallmaßnahmen zur Entlastung von Verbrauchern angekündigt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz am Samstag:

«Der Markt funktioniert. Doch Politiker liebäugeln nun mit Preisdeckeln für Strom: die einen für den gesamten Strommarkt, die EU-Kommission für diejenigen Erzeugungsarten, die billiger sind als Gaskraftwerke. (...) Doch solche Ad-hoc-Eingriffe in funktionierende Märkte sind Gift für das Investitionsklima. Die Gefahr von Interventionsspiralen ist jedenfalls groß. Wer Kraftwerke aufstellt, bindet sein Kapital langfristig und braucht Rechtssicherheit.

Das Grundproblem, dass in diesem Winter europaweit die Energie enorm knapp ist, kann niemand wegzaubern - auch nicht Brüssel. Die Kommissionspräsidentin schießt mit ihrer Philippika auf den Boten und verschleiert die Ursachen für die Misere. Dazu beigetragen hat auch der Atomausstieg ihres Heimatlandes Deutschland. Eine der raren Möglichkeiten, kurzfristig das Stromangebot zu erhöhen, wäre es, die deutschen Kernkraftwerke 2023 weiterlaufen zu lassen. Darauf müsste von der Leyen hinarbeiten - statt über angebliches Marktversagen und Übergewinne zu schimpfen.»

«Standard»: Drohung der US-Republikaner darf man nicht nachgeben

WIEN: Über das Dilemma von US-Präsident Joe Biden im Wahlkampf vor den Zwischenwahlen schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«Aus dem Zwiespalt, zugleich das Land einen und den Frieden wahren und andererseits doch gegen die immer gefährlicheren Auswüchse des Trumpismus mit der nötigen Härte vorgehen zu müssen, kann sich Biden nicht befreien. Es ist leider tatsächlich ein Dilemma, aus dem es keinen guten Ausweg gibt.

Es bleibt also, einmal mehr, nur die am wenigsten schlechte Abhilfe: den Trumpismus an den Wahlurnen zu besiegen und gegen Illegales mit dem Rechtsstaat vorzugehen. Letzteres ist im Gange, birgt aber die Gefahr einer gewalttätigen Reaktion. Die Verantwortlichen für den Sturm auf das Kapitol kann man strafrechtlich verfolgen - aber sie bilden leider nur eine Minderheit jener, die bereit sind, Gewalt anzuwenden. Wenn Republikaner nun die Befürchtung äußern, die FBI-Ermittlungen gegen Trump könnten Unruhen auslösen, dann ist das auch eine versteckte Drohung. Man darf ihr nicht nachgeben.»