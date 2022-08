Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Independent»: Ausmaß der Energiekrise ist vielen noch nicht klar

LONDON: Zum Anstieg der Energiepreise in Großbritannien meint die Londoner Zeitung «The Independent» am Samstag:

«Es sind zwar bereits viele Haushalte sehr besorgt wegen des bevorstehenden Anstiegs der Energierechnungen um 80 Prozent, doch das wahre Ausmaß der bevorstehenden Krise ist ihnen vielleicht noch nicht bewusst. Schließlich ist es immer noch Sommer, und in den meisten Teilen Großbritanniens ist das Wetter weiterhin mild und die Abende sind noch relativ hell. Zudem wurde die neue Preisobergrenze (der jährlichen Energierechnung für einen Durchschnittshaushalt) von 3549 Pfund (4193 Euro) - obwohl sie schon lange erwartet wurde - gerade erst bestätigt.

Die schlechte Nachricht: Es ist klar, dass die steigenden Rechnungen die Haushalte noch viele Monate lang belasten werden. Einer der beunruhigendsten Aspekte dieser Notlage ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Preise bis zum nächsten Frühjahr fast noch einmal verdoppeln und bis April für den Durchschnittshaushalt 5000 bis 8000 Pfund pro Jahr erreichen werden. (...)

Noch schlimmer dürfte sein, dass es im kommenden Winter zu Stromausfällen kommen könnte, da die Nachfrage steigt und das Angebot knapp wird. Derweil sorgt es nur für geringe Abhilfe, wenn man das Thermostat herunterdreht, einen Pullover anzieht und das Licht ausschaltet.»

«De Standaard»: Demokraten fürchten Quittung für hohe Inflation

BRÜSSEL: Zur Inflation in den USA schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Samstag:

«In den USA ist «greedflation» (von Gier getriebene Inflation) nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein politischer Zankapfel. Präsident Joe Biden und die Demokraten glauben, dass die Gier von Unternehmen die Inflationsrate in die Höhe treibt. Vor allem den Energiefirmen fließt das Geld in Strömen zu. Wenn die Gewinne noch schneller steigen als die Preise, ist das verdächtig. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren will sogar, dass die US-Wettbewerbsaufsicht gierige Unternehmen zurückpfeift.

Auch das Plädoyer für die Abschöpfung überhöhter Gewinne durch zusätzliche Steuern stößt nicht auf taube Ohren. Die Demokraten haben natürlich ein großes Interesse daran, mit dem Finger auf die Unternehmen zu zeigen. Sie haben Angst, dass sie bei den Kongresswahlen im November die Rechnung für die haushohe Inflation präsentiert bekommen.

Aber bei weitem nicht alle Wirtschaftswissenschaftler stimmen mit Biden und Warren überein. Sie weisen darauf hin, dass die Inflation durch ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verursacht wird und dass höhere Unternehmensgewinne die Folge davon sein können. So sind zum Beispiel Autos knapper geworden, weil die Fabriken Mühe haben, Chips zu bekommen. Knappheit treibt die Preise und damit die Gewinne in die Höhe.»

«de Volkskrant»: Panik und Staatsgarantien treiben Gaspreise an

AMSTERDAM: Zum Anstieg der Gaspreise meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Eine wichtige Erklärung dafür wird übersehen: unsere eigene Panik. Aus Furcht, im kommenden Winter ohne Gas dazustehen und in dem Eifer, rasch weniger abhängig von russischem Gas zu werden, ist ein Run auf Gas entstanden, der einen starken preistreibenden Effekt hat.

Überall in Europa sind Regierungen fest entschlossen, den Gasvorrat aufzufüllen. Eigentlich sollten das kommerzielle Unternehmen machen. Normalerweise profitieren sie davon, dass Gas im Sommer, wenn sie es kaufen, billiger ist als im Winter, wenn sie es wieder verkaufen. Doch dieser Mechanismus funktioniert nun nicht. Angesichts der heutigen hohen Gaspreise ist es sehr riskant, solche Vorräte aufzubauen. Der Grund dafür, dass die Unternehmen es nun doch tun, besteht darin, dass die Regierungen ihnen versichert haben, eventuelle Verluste auszugleichen. So werden die Gaslager gefüllt - koste es, was es wolle.

Märkte, auf denen Staaten als Garanten für den Ausgleich von Verlusten auftreten, neigen dazu, zu entgleisen. Risiken werden dann nicht mehr eingepreist, wodurch die Preise grundsätzlich bis ins Unendliche steigen können.»

«NZZ»: Öffentlich-rechtliche Sender sollten selbstkritischer werden

ZÜRICH: Zur Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Ein Senderverbund, der Jahr um Jahr zuverlässig, risikolos und meist in zunehmendem Umfang von der Allgemeinheit finanziert wird, hat die Tendenz, sich permanent auszudehnen. Wo quantitatives Wachstum sich dank sprudelnden Beitragssummen von selbst versteht, ist jedes Gesundschrumpfen eine Denkunmöglichkeit.

Eine Rosskur wäre gleichwohl das Beste, sowohl für die Beitragszahler als auch für das duale System. Das hieße: Abbau der Sender, Abbau des Personals, Abbau des Programms und eine deutliche Reduktion des Pflichtbeitrags, mindestens um die Hälfte. Die Devise müsste lauten: Akzeptanz durch Exzellenz, Klasse statt Masse. Heute produzieren die öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland rund 400 Stunden Fernsehen und knapp 1500 Stunden Radioprogramm täglich. Ein Bruchteil davon, ein klug verknapptes Angebot statt des Rundum-sorglos-Pakets aus Wiederholungen und Dubletten, würde reichen. (.)

Nicht erst der Skandal beim RBB hat gezeigt: Es ist an der Zeit, dass die beitragsfinanzierten Anstalten demütiger werden und selbstkritischer. Ihr Eigenlob und ihre oftmals vorformatierte Weltsicht sollten sie durch echte Neugier auf die Welt ersetzen.»

«La Repubblica»: Putin verfehlt Ziele für russische Wirtschaft

ROM: Zu den Belastungen des Krieges für die russische Wirtschaft schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Die Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, ist Teil von Wladimir Putins Vision von Russlands globaler Rolle. Die Globalisierung aufzugliedern und russische, chinesische und US-amerikanische Einflussbereiche wiederherzustellen, hätte dazu gedient, sicherzustellen, dass die bescheidene Größe der russischen Wirtschaft immer noch auf globaler Ebene Gewicht gehabt hätte. Die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts, die Auswirkungen von Sanktionen und die Neugestaltung von Wirtschaftsbündnissen sind daher integraler Bestandteil der Invasionsziele, aber sie gehen nicht in die von Putin gewünschte Richtung.

Das Eingeständnis über Schwierigkeiten, das die Gouverneurin der Zentralbank von Moskau, Elvira Nabiullina, gestern äußerte, ist aus zwei Gründen wichtig: Einerseits zeigt es, dass eine zu lange Fortsetzung des Konflikts die russische Wirtschaft schwer belasten würde; andererseits zeigt es, dass für die russischen Firmen keine Alternative zum derzeitigen Modell der Handelsbeziehungen mit dem Westen bereit ist.»