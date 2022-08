Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«La Repubblica»: Warum sollten Politiker nicht feiern dürfen?

ROM: Zum Party-Video der finnischen Regierungschefin Sanna Marin schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Sanna Marin, die kecke Ministerpräsidentin Finnlands, ist ins Auge eines gesellschaftlichen und medialen Sturms geraten, weil ein öffentlich gewordenes Video zeigt, wie sie auf einer Party mit Freunden tanzt und Spaß hat. Der Vorwurf ist nicht nur auf freche Weise moralistisch - warum sollte eine Person mit politischer Verantwortung nicht das Recht haben, sich zu amüsieren? - sondern verdient es, sorgfältig abgewogen zu werden. Im Zentrum steht zunächst wieder einmal die glühende Leidenschaft des Neids. (...)

Weiblichkeit und Jugend haben tatsächlich etwas gemeinsam, was eine patriarchalische und chauvinistische Weltanschauung nicht tolerieren kann. Beide sind Ausdruck von Vitalität, eines Lebens, das noch lebendiger ist, und eines Lebens, das weiß, zu leben. Diese Stärke mit Schmutz zu bewerfen bedeutet, sie unterwerfen zu wollen. (...) Eine junge, schöne und intelligente Regierungschefin ist eine unerträgliche Kombination von Eigenschaften für einen Macho-Ideologen, der im Neid lebt, an ihrer Stelle sein zu wollen.»

«Público»: Heuchelei «im glücklichsten Land der Welt»

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Samstag die Kritik an der finnischen Regierungschefin Sanna Marin wegen ihrer Teilnahme an einer Party:

«Ende vergangenen Jahres erklärte Regierungschefin Marin, die bei ihrer Wahl 2019 im Alter von 34 Jahren zur jüngsten Ministerpräsidentin der Welt wurde, sie wolle sich dafür einsetzen, dass Finnland «das glücklichste Land der Welt» werde. Nun will man ihr ans Leder, weil jemand Videos veröffentlicht hat, die sie auf einer Party ausgelassen tanzend zeigen. Finnland debattiert, ob das jemand in ihrer Position darf. Der Druck ist so groß, dass sie sich einem Drogentest unterzog, um zu beweisen, dass sie nichts Illegales konsumiert habe.

Die Heuchelei, die diese Kontroverse umgibt, ist offensichtlich. Kann jemand ernsthaft behaupten, dass das ausgelassene Tanzen auf einer privaten Party die Kompetenz und Ehrlichkeit einer Regierungschefin beeinträchtigt? Aber es gibt noch etwas anderes, sehr Beunruhigendes: der Machismo, der in vielen Kommentaren mitschwingt. Selbst in einem Land wie Finnland, das bei der Gleichstellung der Geschlechter regelmäßig an erster Stelle steht.»

«The Times»: Auch Politiker dürfen Party machen

LONDON: Nach dem Auftauchen eines privaten Partyvideos ist Finnlands Regierungschefin Sanna Marin in ihrer Heimat kritisiert worden. Dazu meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Die Wahrheit ist, dass Politiker jeden Alters ebenso wie ihre Wähler das Recht haben, sich im Rahmen der Gesetze und des Anstands zu vergnügen, wie es ihnen beliebt. Hat Sanna Marin diese Grenzen überschritten? Wohl kaum. Zwar sieht niemand besonders würdevoll aus, wenn er schmollend und übernächtigt in die Linse eines Smartphones blickt, doch ist es absurd, ein solches Verhalten als Rücktrittsgrund zu werten. (...)

Marin geht auf Rockfestivals, in Nachtclubs und Bars. Na und? Das hindert sie nicht daran, eine gute Premierministerin zu sein. Es könnte sogar dazu beitragen, sie zu einer besseren zu machen. Was ist mit Winston Churchill, dem wohl größten Premierminister Großbritanniens, der reichlich Brandy und Champagner trank, während er seinen Sekretärinnen vom Bett aus diktierte? Er hätte im gegenwärtigen puritanischen Zeitalter nicht einen Monat überlebt.»

«NZZ»: Peking will sich Taiwan unbedingt aneignen

ZÜRICH: Zur Bedrohung Taiwans durch China schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Chinas jüngstes Weißbuch bekräftigt explizit die Option, sich Taiwan nötigenfalls mit Waffengewalt anzueignen. Ein militärischer Konflikt in Ostasien liegt in der Luft. Manche Beobachter halten ein solches Eskalationsszenario zwar für alarmistisch: Eine Invasion würde der wenig kampferprobten Volksbefreiungsarmee ebenfalls unermessliches Leid und hohe Kosten aufbürden, so das Argument. Taiwans Stellung als Chip-Hochburg wirke zudem wie eine Lebensversicherung. China sei ebenso auf taiwanische Spitzentechnologie angewiesen wie der Rest der Welt.

Diese Argumentationslinie setzt indes ein nüchternes Abwägen von Kosten und Nutzen voraus. Sie blendet aus, dass Peking das Ziel einer Vereinigung geradezu obsessiv verfolgt. (Chinas Präsident) Xi sieht sich als Führer, der eine historische Aufgabe zu erfüllen hat. Westliche Ermahnungen oder Sanktionsdrohungen dürften nur eine beschränkte Wirkung erzielen. Der Vergleich mit der Ukraine liegt auf der Hand: Manche hielten den russischen Feldzug vor dem 24. Februar mit guten Argumenten für wenig wahrscheinlich - zu unberechenbar die Konsequenzen, zu hoch die potenziellen Verwerfungen für das Putin-Regime. Es kam bekanntlich anders.»