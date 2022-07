Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«de Volkskrant»: Vereinbarung zu Getreide kein Wohlwollen Russlands

AMSTERDAM: Zur der Einigung über ein Ende der Blockade ukrainischer Getreideausfuhren meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Wenn dies wirklich bedeutet, dass mit Schiffen (die in der Türkei kontrolliert werden) wieder ukrainisches Getreide exportiert werden kann, ist das eine gute Nachricht - für ukrainische Landwirte und Länder in Afrika und anderswo. Doch es bleibt abzuwarten, ob die Vereinbarung wirklich eingehalten wird oder nur eine weitere diplomatische Nebelkerze Russlands ist. Im ersten Fall wäre dies ein Beleg dafür, dass Russland und die Ukraine mit Hilfe von Vermittlern eine Einigung in Fragen erzielen können, bei denen sich ihre Interessen weit genug überschneiden.

Bei Getreide ist dies denkbar: Die Ukraine will exportieren und muss ihre Lagerbestände schnell abbauen. Russland hat bereits viele Getreidelager mit Raketen angegriffen und auch viel ukrainisches Getreide gestohlen. Hier geht es also nicht um Wohlwollen, sondern um Kalkül, wobei womöglich der Kampf um die «Herzen und Hirne» in den nicht-westlichen Länder und das russische Bestreben, Europa zu spalten und Argumente für die Lockerung von Sanktionen zu liefern, eine Rolle spielen.»

«De Telegraaf»: EZB baut ihre politische Rolle aus

AMSTERDAM: Der Amsterdamer «Telegraaf» kommentiert am Samstag die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank:

«EZB-Chefin Christine Lagarde hat nicht nur eine Zinserhöhung angekündigt. Sie hat auch ein weiteres Kriseninstrument aus dem Hut gezaubert, mit dem die Zentralbank ihre politische Rolle weiter ausbaut. Die EZB kann nun unbegrenzt Staatsanleihen von Ländern aufkaufen, die durch die Zinssteigerungen in Schwierigkeiten geraten könnten. Jeder weiß, dass es um Italien geht.

Das Land kämpft mit einer beispiellos hohen Staatsverschuldung, hat eine Wirtschaft ohne Wachstumspotenzial und stürzt alle paar Monate in eine politische Krise. Indes wird diesem Land immer wieder aus der Patsche geholfen. Von Brüssel mit Fördermitteln von mehr als 200 Milliarden Euro und jetzt auch noch von der Zentralbank. Es ist stets eine Belohnung für schlechtes Verhalten, auf Kosten der Steuerzahler der Niederlande und anderer Länder, die sich an Absprachen halten.»

«NZZ»: Unterstützung für Trump beginnt zu bröckeln

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Anhörungen im Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol:

«Der Sturm auf das Kapitol war keine aus dem Ruder gelaufene Protestkundgebung, sondern der letzte Versuch in einem verzweifelten Plan. Ob Trump diesen so umgesetzt sehen wollte oder die Tragweite nie richtig einschätzen konnte, ist offen. Für ein allfälliges Strafverfahren ist das wesentlich, und es stellt das Justizministerium vor eine überaus heikle Entscheidung. Politisch ist die Sache indes klar: Beide Fälle disqualifizieren Trump für das Präsidentenamt.

Erste Umfragen zeigen nun, dass diese Sicht auch bei Republikanern an Unterstützung gewinnt. Trumps Werte haben in den vergangenen Wochen zu bröckeln begonnen, die Hälfte der Parteianhänger wünscht sich einen anderen Kandidaten für die Wahl 2024. Trump ist sich dieser Stimmung durchaus bewusst. Er erwägt deshalb, die Partei vor vollendete Tatsachen zu stellen und sein neuerliches Antreten schon in den kommenden Wochen anzukündigen, noch vor den Kongresswahlen vom November.»