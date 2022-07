Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Sunak hat Status als Spitzenkandidat gerechtfertigt

LONDON: Zum Wahlkampf bei den Tories um die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Man hatte gehofft, dass die erste Fernsehdebatte zwischen den fünf Kandidaten für das Amt des nächsten Premierministers dazu beitragen würde, den Ausgangs dieses Wettstreits zu klären, der bisher völlig offen schien. Wenn überhaupt, dann hat sie das Rennen noch unberechenbarer gemacht. Die einzige klare Schlussfolgerung ist, dass Rishi Sunak seinen Status als Spitzenkandidat voll und ganz gerechtfertigt hat.

Der ehemalige Finanzminister lieferte eine überzeugende Vorstellung ab. Nicht zuletzt als er seine Entscheidung verteidigte, die Steuern zu erhöhen, um die Probleme des staatlichen Gesundheitswesens zu lösen, und als er die Forderungen einiger seiner Kollegen nach nicht gegenfinanzierten Steuersenkungen in einer Zeit, in der die Bekämpfung der Inflation die wichtigste wirtschaftliche Priorität für das Land ist, zurückwies. Seine Bereitschaft, die wirtschaftlichen Realitäten anzuerkennen, wird ihm sicherlich den Respekt der Öffentlichkeit eingebracht haben. Auch wenn dies nicht die Botschaft war, die die Mitglieder der Konservativen Partei hören wollten, die letztendlich die Wahl entscheiden werden.»

«de Volkskrant»: Putin ist erneut am Zug

AMSTERDAM: Zur Sorge in Deutschland, dass Russland die Gaslieferungen nach den Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 nicht wieder aufnimmt, schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Seit die Pipeline Nord Stream 1 geschlossen wurde, überschlagen sich in Deutschland die Notfall-Szenarien und Prioritätenlisten. Wird die Gaslieferung in der kommenden Woche wieder aufgenommen? Und falls nicht, wen wird es dann zuerst treffen? Den Freizeitbereich? Die chemische Industrie? Werden wir weiter unvermindert Gas in Nachbarländer durchströmen lassen? Muss die Heizung nach unten gedreht werden? Dürfen wir noch warm duschen? Doch insgesamt herrscht in den Parks und Straßen von Berlin noch ein hoffnungsvolles Zutrauen: So schlimm wird es doch wirklich nicht werden?

Wenige Deutsche, schon gar nicht die jüngeren, können sich noch vorstellen, wie eine Gesellschaft aussieht, in der Mangel herrscht. Genau darauf muss die Regierung die Bevölkerung vorbereiten, während sie zugleich alles in Bewegung setzt, um die Krise abzuwenden. Doch das Schicksal der Deutschen und der Länder, die via Deutschland Gas erhalten, liegt nicht in den Händen der Regierung in Berlin. Erneut ist Putin am Zug.»

«NZZ»: Nahostkonflikt muss gelöst werden

ZÜRICH: Zur Nahost-Reise von US-Präsident Joe Biden meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Der ungelöste israelisch-palästinensische Konflikt stand einst den Beziehungen mit Israel im Weg. Heute erwecken die Autokraten am Golf den Eindruck, dass es genau umgekehrt ist. Das ist fatal. Denn unter den Palästinensern wächst die Frustration über die Perspektivlosigkeit. (...)

Dass Biden keine politische Initiative lancierte, ist verständlich. Dafür fehlt im Moment schlicht die Grundlage. In Israel wird im November erneut gewählt und mit Zugeständnissen an die Palästinenser gewinnt man keine Stimmen. Mit Geld allein lassen sich die Palästinenser freilich nicht beruhigen, so wichtig die Hilfe ist. Deshalb sollte Biden seinen Besuch in Dschidda nutzen, um den Konflikt mit den Monarchen am Golf zu thematisieren. (...)

Unter den Israeli wächst die Illusion, die Normalisierung mit den arabischen Staaten ersetze eine Lösung des Konflikts mit den Palästinensern. Das ist gefährlich - für ihre eigene Sicherheit und die Zukunft des Landes als jüdischer und demokratischer Staat. Gerade weil er Israel so verbunden ist, sollte Biden alles tun, dem entgegenzusteuern.»