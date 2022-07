Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Times»: Konservative müssen politisches Vakuum rasch überwinden

LONDON: Die Londoner «Times» plädiert am Samstag für eine rasche Entscheidung der Konservativen Partei über die Nachfolge von Boris Johnson:

«Die Öffentlichkeit wird es nicht verzeihen, wenn sich das derzeitige politische Vakuum über einen Sommer hinzieht, in dem das Land mit Sicherheit vor großen Herausforderungen stehen wird. In den kommenden Wochen müssen wichtige Entscheidungen über die Tarifverhandlungen im öffentlichen Sektor gefällt werden, die Millionen von Arbeitnehmern betreffen. Das Land könnte durch weitere Streikwellen und Proteste gegen hohe Kraftstoffpreise als Reaktion auf die wachsende Krise der Lebenshaltungskosten erschüttert werden. Zudem geht der Krieg in der Ukraine weiter und birgt die ständige Gefahr einer Eskalation.

Dies sind keine Herausforderungen, die lange in den Händen eines Interimskabinetts liegen können oder sollten, das von einem geschäftsführenden Premierminister geleitet wird, der nicht mehr das Vertrauen seiner Partei oder des Landes genießt. (...) Um die Unterstützung der Öffentlichkeit zurückzugewinnen, müssen die Konservativen einen entscheidenden Bruch mit einem Populismus vollziehen, demzufolge es möglich ist, den Kuchen zu essen und ihn gleichzeitig zu behalten. Sie müssen zeigen, dass sie tatsächlich eine ernsthafte Regierungspartei in ernsten Zeiten sein können.»

«NZZ»: Europa darf Putin nicht nachgeben

ZÜRICH: Zum Ukraine-Krieg heißt es am Samstag im Leitartikel der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Mit neuer Dringlichkeit stellt der Ukraine-Krieg die alte Frage nach dem Verhältnis von Außenpolitik, Moral und nationalen Interessen. Je näher der Winter rückt, umso lauter werden diejenigen sein, die für Kiew nicht frieren wollen. In einem Punkt haben diese Stimmen recht: Kurzfristig würde Westeuropa seinen wirtschaftlichen Nutzen steigern, wenn es die Ukraine ihrem Schicksal überließe und einer stabilen und billigen Energieversorgung Priorität einräumte. (...)

Wer einem Erpresser einmal zahlt, wird immer wieder zahlen. Wer Putin jetzt nachgibt, muss sich auf neue Forderungen und Provokationen einrichten. Putin griff 2008 Georgien an, und Europa schwieg dazu. Putin attackierte 2014 die Ukraine, und Europa schwieg abermals. Wenn Europa auch 2022 mit Nichtstun oder Appeasement reagiert, wird man in Zukunft einen ungleich höheren Preis entrichten. Widerstand gegen den russischen Imperialismus ist nicht nur eine Frage der Moral, er liegt im Eigeninteresse der Europäer.»