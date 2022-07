Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Nato-Gipfel war kein «Game-Changer»

ZÜRICH: Zum Nato-Gipfel in Madrid meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der wieder einmal per Video zugeschaltet war, hätte sich wohl eher eine Art Kriegsrat in Madrid gewünscht. Ermattet bat er um mehr Waffen, modernere Waffensysteme und Geld. Doch um nicht als eigene Kriegspartei wahrgenommen zu werden, blieb die Nato bei ihrer Linie, selber keine Waffen zu liefern, keine Soldaten in die Ukraine zu entsenden und auch nicht eine Flugverbotszone einzurichten. Der heikle Balanceakt besteht darin, dass nicht die Nato, sondern ihre Mitglieder Kriegsgerät an die Front schicken.

Dabei hilft es vielleicht, sich in Erinnerung zu rufen, dass Russlands Waffendepots - wenn auch dezimiert - die ukrainischen Bestände um ein Vielfaches übersteigen. Dass (Präsident Wladimir) Putin vor schweren Kriegsverbrechen nicht zurückschreckt und ihm russische Militäropfer gleichgültig sind. Dass sich Europa mit anderen Worten auf einen langen, hässlichen Zermürbungskrieg einstellen muss, bei dem am Ende der Schwächere ausblutet. Die Nato-Staaten sollten verstehen, dass alle Geschlossenheit wenig bringt, wenn das Bündnis Wladimir Putin nicht daran hindern kann, die Ukraine zu zerstückeln. In diesem Sinne war ihr Gipfel noch lange kein Game-Changer.»