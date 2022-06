Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Im Ukraine-Krieg wirkt Scholz wie ein politischer Anfänger

ZÜRICH: Zur Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Ukraine-Krise heißt es am Samstag im Leitartikel der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Sobald in einer Gesprächsrunde mit ausländischen Teilnehmern der Name Scholz fällt, werden zwei Fragen gestellt: Warum macht er, der politische Profi durch und durch, in den ersten Monaten des Ukraine-Kriegs eine so schlechte Figur? Wieso lässt er es zu, dass er nach dem starken Auftakt seiner Zeitenwende-Rede als Zauderer und gar als fünfte Kolonne des Kreml wahrgenommen wird?

Die Fragen sind nur zu verständlich, denn die Öffentlichkeit lernt eine neue Seite von Olaf Scholz kennen. Er war bekannt dafür, die Kontrolle über seine Botschaften zu behalten und strategisch vorzugehen. Jetzt hat er die Kontrolle verloren. Im Ukraine-Krieg wirkt er wie ein politischer Anfänger, der den Entwicklungen hinterherläuft. Damit steht der Verdacht im Raum, dass der Kanzler überfordert ist; dass er zur gar nicht so seltenen Spezies der Führungspersonen gehört, die in der zweiten Reihe gute Leistungen zeigen, aber ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen sind, wenn sie an die Spitze katapultiert werden.»

«Tages-Anzeiger»: Eine Botschaft an Putin

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Samstag die Empfehlung der EU-Kommission, die Ukraine offiziell zum EU-Beitrittskandidaten zu ernennen:

«Es ist ein klares Zeichen der Solidarität mit dem Nachbarn in Not. Es ist ein Bekenntnis, dass die Ukraine Teil der Familie der europäischen Demokratien ist und dort in Zukunft einen festen Platz haben soll. Die EU belässt es nicht bei Floskeln und spricht jetzt eine klare Einladung aus.

Der Schritt ist auch eine Botschaft an Wladimir Putin in Moskau. Es gibt keine Pufferstaaten, über deren Schicksal Russland mit brutaler militärischer Gewalt verfügen kann. Die Ukraine hat das souveräne Recht, zu entscheiden, welchem Club sie angehören will. Im Kampf zwischen russischer Diktatur und westlichen Demokratien kann es keine Grauzonen geben. (...)

Eine Einladung auszusprechen, ist allerdings der einfachere Teil. Die bisher eher zögerlichen EU-Staaten sind jetzt noch mehr in der Pflicht, der Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor mit Geld und Kriegsgerät beizustehen.»