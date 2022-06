Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Corriere della Sera»: Russland soll seine Methoden erklären

ROM: Zur Haltung Russlands gegenüber dem Westen im Krieg in der Ukraine schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Samstag:

«Für eine Regierung, die beabsichtigt, die Welt beginnend mit der Ukraine zu entnazifizieren, sollte die Moskauer Regierung anfangen, zu erklären, warum zum Beispiel die Liste ihrer Gegner in den vergangenen Jahren zu einer langen Liste von Ermordeten geworden ist. In perfekter Fortdauer, könnte man sagen, eben mit Hitlers Methoden. Sie müsste erklären, warum Revolverschüsse und Polonium seit Jahren die bevorzugten Werkzeuge bilden, die es gegen seine Gegner einsetzt. Oder, um noch etwas anderes aus diesen Stunden zu nennen, warum der Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde gerade beschlossen hat, aus Russland zu fliehen. Wird es nicht so sein, dass die sogenannte Russophobie der «Bastarde und Degenerierten» aus dem Westen vielleicht etwas mit dem eben Gesagten zu tun hat? Daran muss man denken, lieber Medwedew.»

«Kathimerini»: Der Westen muss klare Ansagen machen

ATHEN: Zum Umgang mit Autokratien wie Russland und der Türkei schreibt die griechische Zeitung «Kathimerini» unter dem Titel «Klare Ansagen»:

«Wenn der Westen etwas von der Ukraine gelernt hat, dann, dass Revisionismus und Aggressionen sofort und entschlossen entgegengetreten werden muss. Dass ein Land mit Expansionsgelüsten durch Streicheleinheiten gezähmt werden könnte, ist eine katastrophale Illusion. Falls der Westen das verstanden hat, wäre es gut, es auch im Umgang mit der Türkei zu zeigen. Denn Verhalten ändert sich nicht durch Streicheleinheiten und Wunschdenken. Vielmehr sind klare, strikte Ansagen nötig - bevor es zu spät ist.»

«De Telegraaf»: Trumps Einfluss auf die Republikaner ist noch groß

AMSTERDAM: Zu den Anhörungen im US-Kongress zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Wie viele politische Leben hat Donald Trump? Die Frage ist wieder aktuell, da der Kongress-Ausschuss, der die Erstürmung des Kapitols untersucht, der Bevölkerung deutlich zu machen versucht, wie sehr dieser Angriff durch den damaligen Präsidenten entfacht wurde. (...)

Es ist charakteristisch für den selbst ernannten «Gewinner», dass Trump niemals um Entschuldigung bittet, wenn er in Bedrängnis gerät, sondern zum Angriff übergeht. Das macht er auch jetzt wieder, wo er durch den Ausschuss überzeugend vorgeführt wird. Da er von Twitter ausgeschlossen ist, nutzt er dafür seine eigene Plattform namens Truth.

Der Mann kann einfach nicht anders. Schlimmer ist die Haltung seiner Republikanischen Partei. Senatoren und Abgeordnete, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie nahe die Demokratie an jenem 6. Januar vor dem Zusammenbruch stand, wagen es nicht, auf Abstand zu Trump zu gehen. Sein Einfluss ist immer noch zu groß und sie befürchten, ihre Mandate zu verlieren. Das ist ganz schlecht.»

«Guardian»: Amerikaner halten Bedrohung der Demokratie für überwunden

LONDON: Zur ersten Anhörung im US-Kongress zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump meint der Londoner «Guardian» am Samstag:

«Die meisten Amerikaner - 70 Prozent - glauben, dass es wichtig ist, herauszufinden, was an diesem Tag geschah, aber 52 Prozent der Republikaner halten es für nicht sehr oder für gar nicht wichtig. In einer Welt der «alternativen Fakten» kann die Wahrheit einfach ignoriert werden: Fox News hat die Anhörung nicht übertragen.

Während die Zwischenwahlen im November näher rücken, scheinen sich die Wähler mehr Sorgen über die steigenden Lebenshaltungskosten zu machen als über Bedrohungen der Demokratie, die sie fälschlicherweise für überwunden halten. Bestenfalls können die Anhörungen die Spendensammlung der Demokraten ankurbeln, einige zögerliche Wähler zu den Urnen locken oder die Unentschlossenen, die den Republikanern noch eine Chance geben wollten, zum Nachdenken bringen. Aber Trump bleibt der Favorit für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei im Jahr 2024.»

«NZZ»: Ajatollahs auf dem Weg zur Bombe schwer zu stoppen

ZÜRICH: Zum Streit um das iranische Atomprogramm meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Optimisten argumentieren seit langem, dass Iran mit einer Neuauflage des Atomabkommens von 2015 auf einen friedlicheren Pfad gebracht werden könnte. Die Grundidee ist, mit einem weitgehenden Abbau von Sanktionen das Land dazu zu bringen, die heikelsten Teile seines Atomprogramms für ein paar Jahre einzufrieren. Sonderlich realistisch war dies angesichts der Widerstände in Washington wie auch in Teheran nie. Nun sind die Hoffnungen weiter geschwunden. Iran demontierte diese Woche mehrere Überwachungsgeräte, mit denen die Internationale Atomenergieagentur (IAEA) Irans Nuklearanlagen kontrolliert. (...)

Das ist inakzeptabel und macht es schwer vorstellbar, wie das Teheraner Regime mit einem neuen Atomabkommen wirksam eingehegt werden kann. Denn ein solches hätte nur Glaubwürdigkeit, wenn Iran echten Willen zu einem Verzicht auf ein Atomwaffenprogramm zeigen würde. Die jüngsten Ereignisse verraten jedoch das Gegenteil. Auf dem Weg zur Bombe wird man die Ajatollahs nicht stoppen, solange sich die sogenannte Weltgemeinschaft nicht zu einem härteren Kurs aufraffen kann.»

«Der Standard»: Trump ist narzisstischer Möchtegernautokrat

WIEN: Zu den Anhörungen im US-Kongress zum Sturm auf das Kapitol in Washington 2021 schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«Wer die Anhörung des Untersuchungsausschusses zum Kapitol-Sturm verfolgt hat, der kann eigentlich keinen Zweifel daran haben: Donald Trump ist nicht nur ein narzisstischer Möchtegernautokrat, sondern auch ein verhinderter Putschist, der wohl selbst die Hinrichtung seines Stellvertreters hingenommen hätte.

Trumps Verachtung für die Demokratie ist ja kein Geheimnis. Er hat sie offen ausgelebt und trotzdem zwei Amtsenthebungsverfahren, den Mueller-Report und zahlreiche Enthüllungsbücher überlebt. Die liberale Öffentlichkeit muss von seiner Schändlichkeit nicht überzeugt werden. Alles hängt in der polarisierten US-Gesellschaft davon ab, ob es zum Bruch bei den Republikanern kommt. Dafür gibt es bislang wenig Anzeichen.»