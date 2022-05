Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Die Presse»: Russland-Abhängigkeit im Vergleich zu China lächerlich

WIEN: Russland schlachte die Tatsache aus, dass es mit seiner großen Getreideernte die Not in vielen Ländern lindern könnte, daran aber durch die westlichen Sanktionen wegen des Angriffskriegs in der Ukraine gehindert werde, schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Es war die Globalisierung, die im vergangenen Jahrzehnt Millionen von Menschen aus der bittersten Armut geführt hat. Und es sind die unterbrochenen Lieferketten, die hervorgerufen durch Pandemie und Krieg die Welt wieder in alte Schablonen zurückwerfen. Statt von einer «Redimensionierung» der Globalisierung zu sprechen, braucht es vielmehr eine diversifizierte Globalisierung. Denn eines muss allen klar sein: Die Abhängigkeit von Russland mag schon schlimm genug erscheinen, aber im Vergleich zu China ist sie geradezu lächerlich. Russland ist wirtschaftlich gesehen ein Schwellenland. Ein Schwellenland allerdings mit einem gigantischen Atombombenarsenal.»