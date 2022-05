Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Boris Johnson ist das Glück hold

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Kommunalwahlen in Großbritanniens:

«Wieder einmal ist dem britischen Premierminister Boris Johnson das Glück hold. Die mit Spannung erwarteten Kommunalwahlen in Teilen Englands sowie in Wales und Schottland haben zwar schwere Verluste für die Konservativen gebracht. Sie haben aber kein Erdbeben ausgelöst. Johnson an der Partei- und Regierungsspitze dürfte deshalb wohl weiter wanken, aber nicht unmittelbar stürzen. Sein wichtigster Rettungsanker bleibt die relative Schwäche der Labour-Partei. (...)

Johnson der Magier darf sich aber nicht zu sicher sein. Vor ihm türmt sich ein Berg von Problemen. Da sind zum einen die großen Verluste der Konservativen bei den Kommunalwahlen im wohlhabenden Süden Englands. Zwar vermag Johnson im strukturschwachen Norden weiterhin zu punkten - obschon er diesem viel versprochen, aber bisher wenig eingehalten hat. Doch was ihn dort populär macht, wird ihm in konservativen Wahlkreisen zunehmend zur Last: Sein regelwidriges Verhalten, sein willkürliches Verhältnis zur Wahrheit, die Schnoddrigkeit gegenüber den politischen Institutionen - immer mehr Konservativen wird es langsam zu viel.»