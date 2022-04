Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Guardian»: Westen muss Gefahr eines Atomkonflikts senken

LONDON: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die britische Zeitung «Guardian» am Samstag:

«US-Präsident Joe Biden hat klargestellt, dass die USA keine Bodentruppen einsetzen, keine Flugverbotszone einrichten und keine Tests mit ballistischen Interkontinentalraketen durchführen werden. Er hat gezeigt, dass konventionelle Panzer- und Flugabwehrtechnologien ein neues Leistungsniveau erreicht haben, das konventionelle Bodentruppen - sofern sie nicht in überwältigender Zahl vorhanden sind - fast überflüssig macht.

Die Verfolgung der Ziele Kiews mit relativ begrenzten Mitteln hat funktioniert, wenngleich Russland in der Lage war, wahllos Zivilisten zu treffen. Die Ukrainer haben jedes Recht, ihre Kriegsziele zu definieren. Das tun auch ihre Nato-Verbündeten. Eines ihrer Ziele ist es, die Gefahr, dass der Krieg zu einem potenziellen Atomkonflikt wird, nicht zu erhöhen. Westliche Staats- und Regierungschefs sollten daher provokative und eskalierende Forderungen von vornherein zurückweisen. Nichts wäre gefährlicher.»

«Trouw»: EU muss sich gegen russische Erpressungen wappnen

AMSTERDAM: Die EU müsse Russlands Versuchen widerstehen, sie mit Hilfe des Gashahns zu erpressen, meint die niederländische Zeitung «Trouw» am Samstag:

«Die EU muss alles tun, um den von der russischen Energiewaffe getroffenen Mitgliedsländern zu helfen. Mit Extralieferungen, Solidaritätsfonds und was auch immer möglich ist. Zugleich gilt es, kühlen Kopf zu bewahren. Ganz ohne russisches Gas kann die EU noch nicht. Ein kurzfristiger vollständiger Boykott hätte unvorhersehbare schwere Folgen für die Bevölkerung im Osten wie im Westen Europas.

Bis es genügend Alternativen gibt, sind die EU - allen voran Deutschland - und der russische Energiekonzern Gazprom weiterhin zur Kooperation verdammt. Diese gegenseitige Abhängigkeit hatte in der Vergangenheit oft mäßigenden Einfluss auf politische Spannungen. Das sollte auch (Russlands Präsident Wladimir) Putin erkennen, wenngleich solche Hoffnungen derzeit sehr gering sind. Die EU kann weiter daran festhalten und sich zugleich gegen neue Erpressungen wappnen.»

«Tages-Anzeiger»: Weißes Haus nährt Putins Propaganda

ZÜRICH: Der «Tages-Anzeiger» aus der Schweiz kommentiert am Samstag die Russlandpolitik von US-Präsident Joe Biden:

«Mit Fug und Recht lässt sich darüber streiten, wie nahe an der Grenze zu einem Stellvertreterkrieg sich die USA bereits befinden. Schon in Vietnam sind die USA allmählich und mit unklaren Zielen in einen Stellvertreterkrieg hineingerutscht. Ein ähnliches Szenario muss Biden vermeiden - und darum klar sagen, was er erreichen will.

Die unbedarften Äußerungen aus dem Weißen Haus nähren den Verdacht, dass unausgesprochen ein Machtwechsel im Kreml eben doch das Ziel der USA ist. Selbstverständlich gäbe es Argumente dafür, das anzustreben: Mit Putin wird es kein sicheres Europa geben. Doch die Risiken wären enorm. Putin droht mit einem Atomkrieg; selbst wenn es gelänge, ihn abzusetzen, dürfte der Nachfolgestreit die Atommacht Russland ins Chaos stürzen. Einen solchen Kurs könnte die westliche Allianz nur gemeinsam einschlagen - und nicht die USA im Alleingang. Mit seiner Unklarheit nährt das Weiße Haus nun jedoch Putins Propaganda, eigentlich sei eine Schwächung Russlands das Ziel. Es schürt damit genau jene Gefahren, die es bisher vermeiden wollte.»

«NZZ»: Westen darf nicht vor Russlands Drohungen zurückschrecken

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag den Appell von Prominenten an Bundeskanzler Olaf Scholz, nicht noch mehr schwere Waffen an die Ukraine zu liefern:

«Die Sorgen vor der Katastrophe einer nuklearen Eskalation des Ukraine-Kriegs sind ernst und respektabel. Aber solche Warnungen dürfen nicht das politische Handeln des Westens beherrschen - denn dadurch würde dieser zur Marionette, die vor einer gezielt aufgebauten nuklearen Drohkulisse vom brutalen Regime in Moskau ferngesteuert würde.

Wie sollte der Westen künftig seine Interessen gegenüber Russland - oder einer anderen Atommacht - vertreten, wenn er in jedem Konflikt vor einer taktisch angedrohten nuklearen Eskalation zurückschreckte? Eine solche Handlungsmaxime wäre gefährlich und würde einen Diktator wie Präsident Putin bloß zu «verbrecherischem Handeln» einladen. Das haben die USA und ihre Alliierten richtigerweise erkannt.

Der Westen kann durch bloße Geld- und Waffenlieferungen, ohne ein signifikantes Risiko eigener Verluste an Menschenleben, zu einer möglichen - noch keineswegs gewissen - Niederlage und lang nachwirkenden Schwächung des militärischen und politischen Aggressionspotenzials von Russland beitragen. Es wäre naiv, zu glauben, eine verantwortungsbewusste amerikanische Regierung würde sich diese Chance entgehen lassen.»