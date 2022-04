Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.22 | Aktualisiert um: 01:10 | Überblick

«Stuttgarter Zeitung» zu Boris Becker

Das Urteil ist der vorläufige Tiefpunkt einer erst leidenschaftlichen, dann zunehmend schwierigen Beziehung zwischen dem einstigen Tennisidol und seiner Heimat.

Parallel zum Gerichtsverfahren fanden sowohl in den sozialen Medien wie Twitter als auch an den Stammtischen öffentliche Tribunale statt, deren Angeklagter Boris Becker noch vor der Verkündung des Strafmaßes längst abgeurteilt war. So viel Häme, so viel Schadenfreude. Bloß warum?.

«Berliner Morgenpost» zu Lehrerverbeamtung

Die Rückkehr zur Verbeamtung von Lehrkräften auch in Berlin ist eines der Königsprojekte der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und der von ihr persönlich ausgewählten Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (beide SPD).

Dass die Koalitionspartner Linke und Grüne dieses Vorhaben nur zögernd unterstützen, ist bekannt. Umso erstaunlicher, dass es der Senatorin nicht gelungen ist, ihre Pläne für die Umsetzung ordentlich zu kommunizieren. Jetzt ist der Eklat da. Die Linke hat wegen großer Lücken im Konzept ihre Zustimmung zur Verbeamtung zurückgezogen. Sie steht unter Druck der Gewerkschaft GEW und vieler Lehrkräfte. Offenbar ist völlig unklar, was mit jenen vielen Lehrerinnen und Lehrern passieren soll, die unter anderem aus Altersgründen nicht mehr Beamte werden können. Für Busse wird es eng. Die Frage ist, wie lange sie sich noch Giffeys Protektion sicher sein kann. Um im Amt zu bleiben, sollte sie schleunigst den Konflikt um die Verbeamtung lösen.