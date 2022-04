Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«El País»: Die unendliche Spirale der Gewalt in Nahost

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Samstag die neue Gewalt in Nahost:

«Die Gewalt in Israel und den Palästinensergebieten ist wieder aufgeflammt. Die Welle der Angriffe auf Israelis hat 14 Menschen das Leben gekostet. Neben Militäraktionen im Gazastreifen kam es auch in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei. Dies gefährdet die Beziehungen des jüdischen Staates zu den arabischen Ländern, zu denen gerade erst diplomatische Beziehungen aufgenommen wurden. Ein weiterer Punkt verschärft die Lage: Die arabische Partei Raam kündigte an, ihre Beteiligung an der Regierung von Ministerpräsident Naftali Bennett auszusetzen. Das ist ein schwerer Schlag für die Exekutive - Raam ist die erste arabische Partei in der Geschichte Israels, die in eine Regierung eintrat.

Darüber hinaus ist Bennett gerade von zwei noch neuen Verbündeten verurteilt worden. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko kritisierten entschieden den israelischen Polizeieinsatz auf dem Tempelberg. Die Vorhersehbarkeit dieser neuen Konfrontationen entbindet aber nicht davon zu wiederholen, dass nur eine stabile und einvernehmliche Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern der Gewalt ein Ende bereiten kann.»

«NZZ»: Draghi hat in der Ukraine-Krise rasch gehandelt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Reaktion Italiens auf die Ukraine-Krise:

«Italien ist in diesem Konflikt besonders exponiert, vor allem, weil es vergleichsweise stark von russischem Erdgas abhängig ist. Doch anders als die zögerliche deutsche Regierung von Olaf Scholz hat Mario Draghi rasch gehandelt. Er hat seine Minister sofort in alle Himmelsrichtungen geschickt, um nach energiepolitischen Alternativen zu suchen, und er selbst hat gerade erst einen wichtigen Vertrag aus Algerien heimgebracht, der dafür sorgen soll, dass Italien dereinst auch ohne russisches Gas auskommt.

Außerdem unternimmt die Regierung in Rom einiges, um die bürokratischen Verfahren zu beschleunigen und die Energieproduktion im eigenen Land hochzufahren. Auf europäischer Ebene setzt sich Italien für eine Deckelung der Gaspreise und die Schaffung gemeinsamer Lagerkapazitäten ein. Sollte der Westen ein Gas-Embargo verhängen, würde Italien es solidarisch mittragen.»