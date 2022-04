Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Die Ukraine braucht Panzer, Drohnen und Kampfflugzeuge

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine:

«Die Unterscheidung zwischen offensiven und defensiven Waffen ist laut Nato-Generalsekretär Stoltenberg bedeutungslos geworden. Jede Waffe sei defensiv, wenn sie auf dem Territorium der Ukraine zur Verteidigung gegen ausländische Angreifer eingesetzt werde. Das gilt auch für Artilleriegeschütze oder Panzer. Dieser Richtungswechsel ist sehr zu begrüßen. Es gibt keine objektiven Merkmale, nach denen eine solche Linie gezogen werden kann, solange ein aktiver Kampfeinsatz von Nato-Truppen ausgeschlossen bleibt.

Nach den überraschenden Schwierigkeiten der russischen Truppen ist die Gefahr noch deutlich geringer geworden, dass sie sich auch mit der Nato anlegen werden. Der Westen darf deshalb mutigere Unterstützung an die Ukraine leisten. Die Zeit drängt. Mit jedem Tag schwindet die Chance, die in die Defensive gedrängten russischen Angreifer durch Gegenoffensiven zurückzuschlagen und deren Nachschubwege zu zerstören. Dafür braucht die Ukraine Panzer, schwere Kampfdrohnen und Kampfflugzeuge. Von all diesen Waffensystemen hat sie viel zu wenig.»