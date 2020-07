Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 04/07/2020 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«La Vanguardia»: Spanien bleibt nur die Hoffnung auf Europa

BARCELONA: Die in Barcelona erscheinende Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Samstag die verzweifelte finanzielle Lage des spanischen Staates:

«Stellen Sie sich für ein paar Minuten vor, sie wären für das Wirtschaftsministerium zuständig und hätten die verdienstvolle Aufgabe, die Konten der spanischen Regierung zu führen. In einer Spalte stehen die Einnahmen und in der anderen die Ausgaben. Dann kommt die Pandemie und plötzlich müssen sie 11 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld aufwenden, die sie gar nicht eingeplant hatten. Diese Gelder ermöglichen das Überleben Tausender Unternehmen. Zugleich führt der wirtschaftliche Stillstand dazu, dass ihnen 40 Milliarden erwarteter Steuereinnahmen entgehen. Und wenn sie dann das Sparschwein bei der Suche nach Geld zerschlagen, stellen sie fest, dass es leer ist und nur einen Zettel enthält, auf dem steht, dass das Haus bereits mit mehr als 1,2 Billionen Euro verschuldet ist und auf keinen Fall weitere Schulden machen kann.

Dies ist die heutige Lage Spaniens. Mit Tausenden Stimmen, die ebenfalls um Hilfe bitten für den Tourismus, die Automobilbranche, die Kultur oder das Gesundheitswesen. Dazu kommen die autonomen Regionen, die eine gerechtere und gleichberechtigte Behandlung fordern. Jeder bittet um Geld und die Exekutive von (Regierungschef) Pedro Sánchez kann nur nach Europa schauen und hoffen, dass auf dem nächsten Gipfel eine Einigung erzielt wird, die die Ankunft von Geldern in großen Mengen und ohne übermäßige Bedingungen ermöglicht.»

«NZZ»: Bürger werden als leicht verführbare Wesen betrachtet

ZÜRICH: Der Bundestag hat die Werbung für das Rauchen weiter eingeschränkt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Hinter alldem steht letztlich ein problematisches, wenig liberales Verständnis von Mensch und Staat. Der Bürger wird als unmündiges, leicht verführbares Wesen gesehen, den ein allwissender, wohlwollender Staat an die Hand nehmen, durch die böse Welt führen und vor allen Wechselfällen des Lebens schützen muss. Die große Koalition aus CDU/CSU und SPD befinde sich «auf dem besten Weg zum Nanny-Staat», ätzte der FDP-Abgeordnete Gero Hocker, dessen Fraktion als einzige gegen die Verschärfung der Werbeverbote gestimmt hat.

Wer seine Bürger immer mehr bemuttert, darf sich nicht wundern, wenn sie am Ende immer unselbständiger werden. Demokratie und Marktwirtschaft aber sind im Gegenteil angewiesen auf Menschen, die sich zu informieren wissen und die in Selbstverantwortung entscheiden können.»

«Der Standard»: Sigmar und die Schweine

WIEN: Über die Beratertätigkeit von Sigmar Gabriel beim Fleischkonzern Tönnies schreibt am Samstag die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Sigmar Gabriel, einst Vizekanzler, ist unter die Berater gegangen. Das ist nicht verwerflich, das tun viele Politiker, wenn sie ihre Karriere beenden. (...) Und dennoch: Der Job beim deutschen Großschlachter ist - um im Bilde zu bleiben - ein Ausschlachten von Möglichkeiten, wie es einfach nicht sein darf. Ausgerechnet die Fleischbranche, ausgerechnet Tönnies hat sich Gabriel, der schon für einige Überraschungen gut war, ausgesucht. (...)

Als ob diese Instinkt- und Taktlosigkeit nicht schon genug wäre, macht Gabriel es mit seiner Selbstverteidigung nur noch schlimmer. 10.000 Euro als Honorar seien ja nicht so viel, sagt er. Also schon für «normale» Menschen. Aber nicht für einen wie ihn, der nun Berater und Privatier ist. Es ist rätselhaft, wie weit sich einer, der immer die Zwei-Klassen-Gesellschaft überwinden wollte, von Seinesgleichen entfernt hat. Arme SPD, sie hat schon unter dem russischen Engagement von Gerhard Schröder schwer gelitten. «Gazprom-Gerd» nennt man ihn heute. Man möchte gar nicht wissen, was dem Volk mit seinem Hang zur Alliteration bei Sigmar und den Schweinen alles einfällt.»