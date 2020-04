Von: Redaktion (dpa) | 25.04.20

«Die Presse»: Trump, Rambo und der Wodka-Glaube

WIEN: Zu den fragwürdigen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Behandlung von Corona-Infizierten schreibt am Samstag die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«In Erstaunen versetzt eine Empfehlung des US-Präsidenten. Donald Trump, sein Antlitz geröstet, als käme er gerade von einer längeren Session aus dem Sonnenstudio, erklärte vor der Presse im Weißen Haus, dass er sich vorstellen könne, Coronapatienten mit hohen Dosen an UV-Licht und mit der Injektion von Desinfektionsmitteln zu behandeln. Solche Strahlen und Stoffe würden doch auch sonst Viren verlässlich töten.

Und was geschieht dabei mit den Menschen? Es gäbe Grund, zu erbleichen, wenn Trumps bizarre Therapie Schule machte. Zu sehr erinnert sie an "Rambo III": Da versorgt Sylvester Stallone als Titelheld eine tiefe Wunde an seinem Leib, indem er Schießpulver in sie schüttet und dieses anzündet. Ist ja nur Kino, denkt man sich bei dieser brutalen Art des Kauterisierens. Doch der US-Präsident ist echt, und seine gefährlich riskanten Methoden sind offensichtlich ernst gemeint. Im Vergleich dazu wirkt sogar der in Russland derzeit wieder einmal gestärkte Glaube, dass Wodka-Trinken alle Viren töte, seriös.»