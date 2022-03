Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 14.03.22 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«Tages-Anzeiger»: Sanktionen stellen Energiewende infrage

ZÜRICH: Zur Energiepolitik der Bundesregierung schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Eine Arbeitsgruppe in Habecks Wirtschaftsministerium entwickelt derzeit Szenarien, wie sich die Abhängigkeit von russischem Gas schnell drastisch reduzieren ließe. Die Maßnahmen reichen vom Bau neuer Flüssiggasterminals für Importe aus Katar oder den USA über die Festschreibung von höheren Füllständen in Speichern bis zum Verbot von neuen Gasheizungen, zu einer Solarpflicht auf Dächern oder einer Pflicht zur Nutzung von Abwärme in der Industrie. Ob mit solchen Maßnahmen die Abhängigkeit um zwei Drittel gesenkt werden kann, wie es die EU neuerdings anstrebt, steht aber in den Sternen.

Unabhängig von der Frage, ob Deutschland eine Ausweitung der Sanktionen auf Gas und Öl irgendwann mitträgt, stellt die absehbare Einschränkung der Importe aus Russland die geplante Energiewende der Regierung fundamental infrage. (...) Ausgerechnet der Grüne Habeck wird deswegen nun wahrscheinlich dazu gezwungen sein, künftig wieder mehr Energie aus der Verfeuerung von einheimischer Braunkohle zu gewinnen - dem klimaschädlichsten aller möglichen Brennstoffe. Deutschland verfügt über eine Notfallreserve von Kohlekraftwerken, die innert 10 Tagen ans Netz gehen könnten. Für die Klimapolitik der Ampelregierung wäre es ein außerordentlich bitteres Fanal.»

«NZZ»: Kiew ist uns näher als Damaskus

ZÜRICH: Zur Flucht von Hunderttausenden von Ukrainern schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Während 2015 für die meisten Asylsuchenden «Germany» das heilige Land war, ziehen es jetzt viele Ukrainer vor, in Polen zu bleiben. Ausgerechnet in Polen, das in der Flüchtlingskrise 2015/16 von der deutschen Politik und den deutschen Medien als unsolidarisch, hartherzig und implizit auch als rassistisch dargestellt wurde. (...) Dass den Polen das Schicksal der Ukrainer näher geht, beruht auf geografischer und kultureller Nähe. Dazu kommt: Der Feind der Ukrainer, Wladimir Putin, ist auch der Feind der Polen. Die Situation der Ukrainer beschäftigt sie auch deshalb, weil sie selbst fürchten, von Russland angegriffen zu werden.

Diese Identifikation betrifft aber nicht nur die Polen, sondern alle Europäer. Wer in der unterschiedlichen Empathie und Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen etwas Skandalhaftes sehen will, belügt sich selbst. Es handelt sich um natürliche Reflexe, die man im Übrigen auch feststellen kann, wenn es engen oder entfernten Angehörigen schlecht geht - das Mitgefühl ist anders. Als Medienkonsumenten sind wir Zuschauer des Weltgeschehens geworden und stellen auch hier fest: Kiew ist uns näher als Damaskus.»

«Die Presse»: Bitte mehr Vernunft und weniger Populismus

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» lobt den deutschen Finanzminister Christian Lindner. Angesichts der hohen Benzinpreise stellt sie die Frage, ob man eine Spritpreisbremse einführen müsste:

«Nein, muss man nicht. Das sagt zum Beispiel der deutsche Finanzminister, Christian Lindner. Der FDP-Politiker erteilte der Forderung auf Senkung der Umsatzsteuer eine klare Absage. Wer das wolle, möge sagen, welche anderen Staatsausgaben stattdessen gekürzt werden sollen.

Es gibt sie also noch, jene Politiker, die ihren Beruf nicht als permanente Castingshow sehen, bei der es darum geht, einen Beliebtheitspreis nach dem anderen zu gewinnen. Aber sie werden immer weniger. Und statt einer klaren politischen, weltanschaulichen Linie herrscht das Prinzip, es allen recht machen zu wollen. Das nennt sich Pragmatismus, es ist aber Populismus. (...)

Es wird Zeit, dass die Politik ihre Feigheit vor dem Volk ablegt. Wer glaubt, es allen recht machen zu müssen, hat in einer Führungsposition nichts verloren. Schon gar nichts in der Politik. Bitte wieder mehr Vernunft und weniger Populismus.»