Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«The Times»: Nato-Staaten müssen aufrüsten

LONDON: Zum Vorgehen der Nato in der Ukraine-Krise meint die Londoner «Times» am Montag:

«Die Nato-Staaten können keine Flugverbotszone verhängen, denn das würde sie in einen direkten Konflikt mit Russland verwickeln und damit den Krieg ausweiten. Aber sie können und müssen der Ukraine Panzer-, Flugzeug- und Schiffsabwehrwaffen liefern. Außerdem ist es von entscheidender Bedeutung, die Streitkräfte an der Ostflanke der Nato, in Polen, Rumänien, der Slowakei und den baltischen Staaten, noch weiter zu verstärken. (...)

Das Überleben der Nato ist für die Gewährleistung der Freiheit West- und Mitteleuropas unerlässlich. Die Ukraine kämpft tapfer außerhalb der Strukturen des Bündnisses. Um noch größere Verwüstungen und Gräueltaten durch das Putin-Regime zu verhindern und den Frieden zu sichern, müssen die Nato-Mitgliedsstaaten schmerzhafte Opfer bringen und ihre Streitkräfte aufrüsten.»

«De Tijd»: Energie wird als Waffe benutzt

BRÜSSEL: Zu den energiepolitischen Folgen der russischen Aggression gegen die Ukraine meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Montag:

«Die russische Invasion der Ukraine ist kein kurzzeitiger Konflikt, nach dessen Ende es weitergeht wie bisher. Sie erweist sich als gefährlicher Beginn einer neuen Ära, in der geopolitische Spannungen und Kriegsdrohungen an unseren EU-Außengrenzen zurückgekehrt sind. Energie wird dabei als Waffe eingesetzt. In diesem Kampf gibt es radikale Optionen, darunter die Ablehnung sämtlicher russischer Energielieferungen.

Diese Option mag mutig erscheinen, aber vermutlich wäre das dumm. Es würde die Preise nach oben treiben und unsere Rechnung erhöhen. Währenddessen verkauft Russland seine Energie zu hohen Preisen und mit höherem Gewinn an China und andere Länder, die keine Sanktionen verhängen. Der Westen hätte höhere Kosten, aber der Geldstrom für die russische Kriegsmaschinerie würde nicht austrocknen.

Die unangenehme Folge ist, dass die Energiepolitik in den kommenden Jahren notgedrungen wohl schwierig bleiben wird. Wir werden weiterhin Handel treiben müssen mit zweifelhaften Regimen, darunter vermutlich auch Russland. Wir befinden uns nicht mehr in der luxuriösen Lage, sämtliche Kernkraftwerke schließen zu können.»

«de Volkskrant»: Russische Staatsmedien betreiben Lügenpropaganda

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag das Vorgehen des Kremls gegen die letzten unabhängigen Medien in Russland:

«Zwar haben auch an diesem Wochenende wieder einige Dutzend mutiger Russen gegen den Krieg protestiert, doch im Ergebnis der Gehirnwäsche durch die Propaganda und die Lügen der Staatsmedien scheint die Mehrheit der Bevölkerung Putin zu unterstützen. Er benutzt den Krieg gegen die Ukraine, um den letzten noch verbliebenen unabhängigen und kritischen Medien das Arbeiten unmöglich zu machen.

Das ist eine beunruhigende Entwicklung. Russland versucht nicht einmal mehr, den Anschein aufrechtzuerhalten, dass die Pressefreiheit noch einigermaßen respektiert wird. Ein radikalisierter Putin braucht niemanden mehr freundlich zu behandeln und kann mit eiserner Faust regieren. Lange schon war Russland ein autoritär regiertes Land, in dem die Pressefreiheit unter Druck stand. Durch den Krieg gegen die Ukraine wurde es zu einem totalitären Staat, in dem nur noch eine Stimme ertönen darf: Putins russischer Nationalismus.»

«NZZ»: Putin ist das Leid von Millionen egal

ZÜRICH: Zur Aggression Russlands gegen die Ukraine schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Dem kalten Herrscher Putin mag das Leid von Millionen von Menschen in der Ukraine gleichgültig sein. Doch er kann den enormen Schaden, den er auch Russland zufügt, nicht übersehen. Das Land steht mit seiner täglich zur Schau gestellten Erbarmungslosigkeit und Brutalität weltweit als Paria da. Die rasante Selbstisolation ist für die eigene Wirtschaft katastrophal. Es ist kaum vorstellbar, wie Russland in absehbarer Zukunft wieder zu einem akzeptierten Mitglied der Weltgemeinschaft werden könnte.»

«Wall Street Journal»: USA sollten Putin dort treffen, wo es wehtut

NEW YORK: Zu möglichen weiteren Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine schreibt das «Wall Street Journal»:

«Amerikanische Politiker bemühen sich plötzlich in Windeseile darum, den Kauf von russischem Öl durch die USA zu verbieten, und es scheint wahrscheinlich, dass die Biden-Regierung sich dem anschließen wird. Dummerweise handelt es sich dabei um eine weitgehend symbolische Geste, die dem eigentlichen Thema ausweicht: der Frage, ob alle russischen Energieexporte sanktioniert werden sollten. Die Einnahmen aus Öl und Gas machen etwa die Hälfte des Kremlhaushalts aus und sind maßgeblich für die Finanzierung von Wladimir Putins blutigem Krieg gegen die Ukraine. (...)

Unsere Vermutung ist, dass das Weiße Haus hier in Wahrheit aus politischen Gründen zögert. Der durchschnittliche Benzinpreis in den USA liegt bereits bei vier Dollar pro Gallone (rund 3,8 Liter), und die Demokraten befürchten, dass dies die Wahrscheinlichkeit einer Schlappe (bei den Kongresswahlen) im November erhöhen wird. Aber genau hier kommt die politische Führung ins Spiel. Biden kann seine Rednerkanzel dazu nutzen, um zu erklären, wie viel für die USA in der Ukraine auf dem Spiel steht und warum ein kurzzeitiger Anstieg der Benzinpreise gerechtfertigt ist, wenn Ukrainer ihr Leben opfern. Wenn er das nicht tut, tut er nicht genug, um Wladimir Putin aufzuhalten.»

«Der Standard»: Humanitäre Korridore als Start für Bombardement?

WIEN: Die Wiener Zeitung «Der Standard» schreibt über die humanitären Korridore in der Ukraine:

«Humanitäre Korridore sind von vielen Seiten eingefordert worden, nun sind sie für mehrere Städte im Gespräch. Sollten diese sicheren Fluchtwege umgesetzt werden, ist dies natürlich uneingeschränkt zu begrüßen. (...) Doch eines muss klar sein: Danach wird Wladimir Putin die Feuerkraft wohl massiv erhöhen. Darauf deuten zwei Einträge in seiner Vita hin: Im Zweiten Tschetschenienkrieg rief Moskau 1999 die Zivilisten auf, Grosny zu verlassen. Wenig später wurde die Stadt flächendeckend bombardiert. Ähnliches ereignete sich 2016 in Syrien, als Russlands Armee die Rebellenhochburg Aleppo mit einem Bombenteppich überzog. (...) Kann die Zivilbevölkerung sicher abziehen, haben Russlands Truppen freie Bahn. Bleiben Zivilisten aber genau aus diesem Kalkül dort, so kann Putin zumindest auf die humanitären Korridore verweisen. Oder sogar behaupten, dass jene, die zurückgeblieben sind, dem «neonazistischen Regime» in Kiew angehören würden. Das ist Krieg in seiner zynischsten Ausprägung.»