Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Wall Street Journal»: Die Ukraine gibt der Welt ein Beispiel

NEW YORK: Zum russischen Angriff auf die Ukraine schreibt das «Wall Street Journal» am Montag in seiner Online-Ausgabe:

«Wladimir Putins Ukraine-Invasion verläuft nicht nach seinem Drehbuch, und das verdankt die Welt in einem großen Maße dem heldenhaften Volk dieses belagerten Landes von 41 Millionen Einwohnern. Ihr Widerstand gegen furchterregende Gefahren ist eine Inspiration und hat die Welt wachgerüttelt für die Bedrohung durch den Kreml-Autokraten. Die Ukraine verdient mehr Unterstützung, um den Preis des Krieges für Herrn Putin hochzutreiben, mit Waffen, härtesten Sanktionen und weltweiter Ächtung. (...) Es steht sehr viel auf dem Spiel in diesem Krieg, auch für die amerikanischen Interessen. Herr Putin versucht, Großrussland wiederherzustellen und es zum dominanten europäischen Staat und einer globalen Macht zu machen. Er will eine neue Weltunordnung. Wenn er in der Ukraine Erfolg hat, wird die Nato sein nächstes Ziel. Das Volk der Ukraine zeigt einem zu selbstgefälligem Westen, was es heißt, für die Freiheit zu kämpfen.»

«Washington Post»: Der Klang einer reifen Demokratie

WASHINGTON: Zur Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum russischen Angriff auf die Ukraine schreibt die «Washington Post» am MOntag in ihrer Online-Ausgabe:

«In einer dramatischen Rede vor dem deutschen Parlament hat Kanzler Olaf Scholz angekündigt, dass Deutschland nicht nur die ukrainischen Streitkräfte mit Waffen beliefern, sondern auch die eigenen wieder aufrüsten wird und sich somit verpflichtet, mehr als das Nato-Minimum von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Herr Scholz drängte auf einen Wechsel von russischen Energielieferungen zu anderen Quellen. Dies sind außerordentliche Änderungen in der deutschen Nachkriegsaußenpolitik und sicherheitspolitischen Haltung, aber Herr Scholz sagte - richtig und mutig -, dass Herr Putins Krieg ein «Wendepunkt in der Geschichte» sei, auf den sich Deutschland rasch einstellen müsse. Der Applaus, der auf Herrn Scholz' Worte folgte, war der Klang einer reifen Demokratie, der reichsten und größten in Europa, und versetzte den jahrzehntelangen Bemühungen des Kremls, diese auf seine Seite zu ziehen, eine strategische Niederlage.»