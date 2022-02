Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Rzeczpospolita»: Ordnung Europas nach dem Kalten Krieg ist bedroht

WARSCHAU: Die Entwicklung in der Ukraine-Krise kommentiert die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Die immer näher rückende Perspektive eines Krieges in Europa weckt die Gespenster der Vergangenheit. Das, worum es in dem potenziellen Konflikt unmittelbar geht, ist die Unabhängigkeit der Ukraine und die Frage, ob die Ukrainer im 21. Jahrhundert ihr Recht verteidigen, unabhängig von Russland über ihre Zukunft zu bestimmen. Aber im tieferen Sinne geht es bei diesem Krieg - der nicht jetzt ausbricht, sondern bereits seit 2014 anhält - darum, ob im 21. Jahrhundert die Ordnung Europas nach dem Kalten Krieg beibehalten wird.

Die von Moskau formulierte Erwartung, dass man in der Sicherheitspolitik zu der Situation in Europa vor 1997 zurückkehrt, würde in der Praxis die Negierung des Endes des Kalten Krieges als Sieg des Westens und historischer Niederlage Russlands bedeuten. In einer Situation, wo Russland den Konflikt um die Ukraine immer weiter eskalieren lässt, ist es nicht nur wichtig, dass der Westen die Einheit seiner Position und seines Handelns behält. 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges muss sich der Westen auch die Bedeutung seines damaligen Sieges bewusst machen, um zu verstehen, warum er ihn heute um jeden Preis verteidigen muss.»

«Trud»: Westen versäumte Putins Rede in München von 2007

SOFIA: Die bulgarische Zeitung «Trud» erinnert am Montag an den Auftritt des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007:

«Die auf ihre eigenen Nasen konzentrierten aktuellen Lenker der «freien Welt» versäumten es 2007, dem Klartext sprechenden (Präsidenten Russlands) Wladimir Putin Aufmerksamkeit zu schenken - der heute der Dorn in ihrer Ferse ist. Der damals nach München ging, um eine historische Rede zu halten, in der er den Westen und insbesondere die USA beschuldigte, dass sie versuchten, eine Ein-Pol-Welt mit einem einzigen Lenker - Washington - zu schaffen, was für Russland einfach inakzeptabel sei. In den europäischen Hauptstädten und auf der anderen Seite des Atlantiks hat man ihn wohl nicht gehört, weil sie es genau nach einem Jahr erlaubten, dass das Kosovo einseitig seine Unabhängigkeit erklärt. Dies aber hatten Belgrads Schirmherren in Moskau zur roten Linie erklärt.»

«Correio da Manhã»: Krieg wäre vor allem für Europa katastrophal

LISSABON: Zum Ukraine-Konflikt schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Montag:

«Joe Biden ist einer der unpopulärsten amerikanischen Präsidenten aller Zeiten, er liegt hier inzwischen sogar vor (Donald) Trump. Nach dem katastrophalen Rückzug aus Afghanistan spielt er sich nun als Beschützer der Ukraine auf. Und er tut das mit aufwiegelnden Reden und kündigt jeden Tag den russischen Einmarsch an - als würde er diesen sogar herbeisehnen. Begleitet wird Biden von einer ebenso wankelmütigen britischen Regierung. Währenddessen versucht die EU, die von (Kremlchef Wladimir) Putin am ehesten bedroht wird, die Gemüter zu beruhigen - allen voran Frankreich und Deutschland.

Ein Krieg wäre für alle katastrophal, insbesondere aber für die europäischen Demokratien. Andererseits wäre es auch eine Katastrophe, Putins Erpressungen zu akzeptieren. Dies würde die Fähigkeit der Demokratien untergraben, sich auf internationaler Bühne zu behaupten. Wie schön wäre es, wenn die Welt einfach wäre. Sie ist es aber nicht.»

«Gazeta Wyborcza»: Russen haben Biden unterschätzt

WARSCHAU: Zum Auftreten von US-Präsident Joe Biden in der Ukraine-Krise schreibt die polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Montag:

«Sicherlich wundert man sich nicht nur im Kreml, wie schnell und hart die USA auf die Entwicklung in der Ukraine-Krise agieren. Unter der Führung seines fast 80-jährigen Präsidenten handelt Amerika so wie in den Zeiten seiner unangefochtenen Macht. So wie in der Krise um Berlin, als Moskau mit der Drohung eines Kriegs den Rückzug des Westens aus der deutschen Hauptstadt erzwingen wollte. Oder während der Kuba-Krise, als Moskau mit einem Atomkrieg drohte. Und wie in der letzten, heißesten Phase des Kalten Kriegses. Die USA und ihre Verbündeten gaben damals unter dem sowjetischen Druck nicht nach, zogen sich keinen Schritt zurück und waren bereit zur Konfrontation. Am Ende musste Moskau den Rückzieher machen. Die Russen haben nicht geahnt, dass der von ihnen verlachte Joe Biden sich als so harter Profispieler erweist.»