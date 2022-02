Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«de Volkskrant»: Deutschlands Außenpolitik verändert sich

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die Haltung der Bundesregierung in der Ukraine-Krise:

«Deutschland wird wegen seiner Abhängigkeit von russischem Gas und seiner historisch begründeten Abkehr von Gewalt und Machtdemonstration oft als das schwächste Glied in der transatlantischen Allianz angesehen. In der größten Regierungspartei, der SPD, glauben noch viele an die Ostpolitik, die in den siebziger Jahren von Bundeskanzler Willy Brandt entwickelt wurde. (...) Doch es verändert sich etwas in Deutschland. Unter dem Druck der Grünen verfolgt die neue Regierung eine Außenpolitik, die stärker als bisher Handelsinteressen gegen geopolitische Interessen und Menschenrechte abwägt. Die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 wird in Frage gestellt, was lange abgelehnt worden war. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen macht bislang auf der Weltbühne eine gute Figur. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Mühe, aus dem Schatten seiner Vorgängerin Angela Merkel zu treten. Aber an diesem Dienstag bekommt er - Auge in Auge mit Wladimir Putin - die Chance zu zeigen, dass sich Deutschland verändert.»

«Tages-Anzeiger»: Demokratie braucht unabhängige Informationen

ZÜRICH: Zur Ablehnung staatlicher Subventionen für Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien bei einer Volksabstimmung in der Schweiz meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Tatsache ist, dass viele Aspekte unserer direkten Demokratie und unseres alltäglichen Zusammenlebens gefährdet sind, wenn unabhängige Informationen und eine gemeinsame Diskussionsbasis fehlen. Dass viele regionale Zeitungen ohne staatliche Hilfe mittelfristig nicht überleben werden, war keine leere Drohung im Abstimmungskampf, sondern entspricht der Realität.

Wenn sich immer mehr Menschen ihr Weltbild auf sogenannt alternativen Plattformen zusammenzimmern, bedeutet das für die Debattenkultur in der Schweiz nichts Gutes. Ein Dialog darüber, wie wir uns als Gesellschaft künftig informieren wollen und welchen Preis wir dafür zu zahlen bereit sind, tut not. Denn informierte Bürgerinnen sind bessere Bürgerinnen.»

«NZZ»: Ablehnung von Subventionen für Medien ist erfreulich

ZÜRICH: Bei einer Volksabstimmung in der Schweiz sind staatliche Subventionen für Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien mehrheitlich abgelehnt worden. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Die Schweiz will keine «Staatsmedien», und sie verschwendet «keine Steuermilliarden an Medienmillionäre». Eine klare Mehrheit der Stimmenden ist den Appellen der Gegner gefolgt und hat das Medienpaket an der Urne abgelehnt. Das ist sehr erfreulich und gleichzeitig alles andere als selbstverständlich. Denn die Befürworter der Subventionsvorlage - darunter Bundesrat und Parlament - waren mit ihren Aufrufen und Abstimmungsplakaten gefühlt omnipräsent und stellten das Gesetz als Garant zur Rettung der Demokratie und der Meinungsfreiheit dar, als ein Bollwerk gegen Fake News und gegen die Freiheitstrychler (Gegner staatlicher Corona-Maßnahmen). (.)

Nachdem nun ausgiebig über die privaten Medien diskutiert worden ist, wäre es tatsächlich angebracht, sich wieder einmal über die SRG (Schweizer Radio und Fernsehen) zu unterhalten und darüber, welchen Sinn und welche Berechtigung staatlich gehegte Sender in der jetzigen Zeit noch haben. Schließlich kann heute jeder Einzelne frei darüber entscheiden, wo er sich informieren will - und zu welchem Preis.»

«Nesawissimaja»: Ausgerechnet Moskau und Kiew bleiben gelassen

MOSKAU: Zu westlichen Warnungen vor einem möglicherweise bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Die Botschaften einiger westlicher Länder stellen vorübergehend ihre Arbeit in Kiew ein. Dies geschieht vor dem Hintergrund alarmierender Berichte aus den USA, russische Truppen könnten in den kommenden Tagen in ukrainischem Territorium einmarschieren. Es herrscht Sorge in Washington, London und Ottawa - aber nicht in Kiew und Moskau.

Die Nachrichten am Wochenende zur Ukraine hinterlassen einen seltsamen Eindruck. (...) Es fällt auf, dass beruhigende Äußerungen zur aktuellen Situation nicht nur von russischen Offiziellen kommen. (...) Auch die ukrainischen Behörden haben es nicht eilig, über eine bevorstehende Invasion zu sprechen.»