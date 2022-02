Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Kommersant»: Berlin könnte Vertrauen Washingtons verlieren

MOSKAU: Zum Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in den USA schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz werden in Washington Gespräche führen. Der Besuch des erst kürzlich sein Amt aufgenommenen deutschen Regierungschefs in der Hauptstadt des Verbündeten in Übersee findet in einer äußerst angespannten Atmosphäre statt. Dabei geht es nicht um die bilaterale Agenda, sondern um die Perspektiven der Beziehungen zu Moskau und die Krise um die Ukraine. In der Heimat des Bundeskanzlers befürchten viele, dass Berlin angesichts eines (nach westlicher Auffassung) drohenden Krieges schnell das Vertrauen Washingtons und seine Stellung auf der internationalen Bühne als zuverlässiger Verbündeter verliert.

Das Wort «Krieg» war in den vergangenen Tagen in den deutschen Medien immer häufiger zu hören, obwohl der Kreml und das russische Außenministerium wiederholt erklärt haben, dass keine Invasion vorbereitet werde.»

«Jakarta Post»: Asean sollte Myanmar aus dem Bündnis ausschließen

JAKARTA: Zur Rolle der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean bei möglichen Lösungen der Krise in Myanmar ein Jahr nach dem Militärputsch schreibt die indonesische Zeitung «Jakarta Post» am Montag:

«Am 1. Februar war es ein Jahr her, seit das myanmarische Militär der legitimen Zivilregierung in Naypyidaw die Macht entrissen hat, gefolgt von der brutalen Unterdrückung der Bevölkerung, die bis heute andauert. (...) Es war auch ein Jahr der Schande für die internationale Gemeinschaft, weil sie es versäumt hat, die Menschen in Myanmar zu retten. Es überrascht nicht, dass die Vereinten Nationen, insbesondere der UN-Sicherheitsrat, völlig machtlos waren. Schon früh gab es große Hoffnungen, dass Asean angesichts ihrer Nähe zu Myanmar etwas zustande bringen könnte. Dies stellte sich als falsche Erwartung heraus. Obwohl Myanmar ein Mitglied ist, war Asean eine große Enttäuschung, aber nicht weil sie sich nicht bemüht hätte.

Aber Asean hat nicht die wirtschaftliche Macht, wirksame Sanktionen zu verhängen. Diese Macht liegt in den Händen der reichen Länder. Asean hat auch nicht die militärische Macht, um einzugreifen. (...) Die wichtigste und einzige Macht der Asean ist die Diplomatie (...). Es ist an der Zeit, dass Asean einen neuen und entschlosseneren Weg bei der Suche nach einer Lösung beschreitet. Asean sollte die Mitgliedschaft Myanmars sofort aussetzen, vielleicht für sechs oder zwölf Monate, bevor sie das Land aus der Organisation ausschließt.»