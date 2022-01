Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Nepszava»: Auf Mattarella könnte später Draghi folgen

BUDAPEST: Zur Wiederwahl von Italiens Staatspräsidenten Sergio Mattarella schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Mattarella wird vermutlich nicht die ganzen sieben Jahren amtieren, wohl aber bis zum Ablauf des Mandats der gegenwärtigen Regierung. Damit würde er den Boden für die Nachfolge durch (Ministerpräsident Mario) Draghi bereiten. Größter Verlierer des Tauziehens ums höchste Staatsamt war aber (Lega-Chef) Matteo Salvini. Jedem wurde klar, dass, was auch immer behauptet wird, eine einheitliche Rechte nicht existiert. Salvini versucht sich hingegen vergeblich als Führer der Rechten darzustellen, sein Einfluss bleibt sehr begrenzt. Doch auch die Linke ist nicht einheitlich, das Misstrauen zwischen der Demokratischen Partei und den Fünf Sternen bleibt. (...) Die Italiener können nur hoffen, dass die Mattarella-Draghi-Ära noch lange andauert.»

«Libération»: Rettungsversuch der französischen Linken fehlgeschlagen

PARIS: Zum Versuch einer französischen Bürgerbewegung, mittels einer Vorwahl einen geeigneten linken Präsidentschaftskandidaten für die Wahlen im April zu finden, schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Montag:

«Man muss diese Vorwahl natürlich nicht unbedingt ernstnehmen. Sie wurde ohne die Zustimmung der wichtigsten Kandidaten organisiert. Aber immerhin haben sich knapp 400.000 Menschen daran beteiligt, diejenige Person zu bestimmen, die am besten das linke Lager repräsentieren kann. Das ist nicht nichts. Die Idee der Organisatoren war es, die Linke zu retten - gegen deren Willen. Sie wollten die Linken-Vertreter dazu bringen, ihr Ego hintanzustellen und der Realität ins Auge zu blicken: Keiner von ihnen hätte als Einzelner auch nur die geringste Chance, die Wahlen zu gewinnen. Aber die Initiative kam zu spät und die Differenzen zwischen den Kandidaten sind einfach zu groß.»

«The Independent»: In der Ukraine-Krise handelt Johnson richtig

LONDON: Angesichts der zugespitzten Lage um die Ukraine hat Großbritannien angekündigt, sein militärisches Engagement in Osteuropa auszuweiten. Dazu meint der Londoner «Independent» am Montag:

«Wenigstens in diesem Politikbereich verhält sich die Regierung verantwortungsbewusst und stellt das nationale Interesse in den Vordergrund. Wenn Russland meint, wichtige EU-Partner und Nato-Verbündete unter Druck setzen und erpressen zu können, dann ist Großbritanniens eigenes nationales Interesse stark betroffen. Wenn Deutschland, die größte Volkswirtschaft des Kontinents, eine akute Energiekrise erleidet, weil die Gaslieferungen aus Russland abrupt ausbleiben, dann ist das auch Großbritanniens Problem. (...)

Zudem hat Großbritannien in dieser Krise eine einzigartige Position, da London ein bevorzugter Aufenthaltsort von Verbündeten des russischen Präsidenten für sich selbst und für ihr Geld ist. Wenn Wirtschaftssanktionen Aussicht auf Erfolg haben sollen - was bei der Annexion der Krim und der Besetzung der Ostukraine nicht der Fall war -, dann müssen sie sich direkt gegen den Hof von Wladimir Putin richten.»

«De Tijd»: Draghi muss unter Hochspannung arbeiten

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Montag die politische Lage in Italien nach der Wiederwahl des Präsidenten Sergio Mattarella:

«Auch Italiens Ministerpräsident Mario Draghi gehörte zu den Kandidaten für die Nachfolge Mattarellas. Doch die verbreitete Furcht vor politischer Instabilität versperrte ihm den Weg in den Quirinalspalast. Der Römer ist das Bindemittel des bunten Sammelsuriums von Regierungsparteien. Die Gretchenfrage ist, wie schwerwiegend die Folgen des chaotischen Präsidentschaftswahlkampfs für die Koalition aus linken und rechten Parteien ausfallen werden. Die Spannungen zwischen beiden Blöcken haben in den letzten Tagen stark zugenommen. (...)

Draghi wird in jedem Fall unter Hochspannung arbeiten müssen. Eine politische Intrige dürfte der anderen folgen. Italien ist nicht von ungefähr das Land von Niccolò Machiavelli. Draghi muss nun also mit seinen Ambitionen auf das Präsidentenamt weiter abwarten. In den Augen der Finanzmärkte ist das eine gute Nachricht. Auf den ersten Blick ist die Stabilität mit demselben Regierungschef und demselben Präsidenten gewährleistet. Der Lackmustest kommt, wenn das Parlament - nach dem tumultartigen präsidentiellen Intermezzo - zur politischen Tagesordnung übergeht.»

«Svenska Dagbladet»: Mit Putin reden heißt nicht, ihm Recht zu geben

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Montag zum Ukraine-Konflikt mit Russland:

«Zu verstehen, dass Russland sich schlecht verhalten hat, ist notwendig. Verständnis für dieses Verhalten zu haben, ist dagegen ungerechtfertigt. Und nachzugeben wäre ein historischer Fehler von epischen Dimensionen. Es liegt in der DNA der freien Demokratie, Konflikte mit Gesprächen und Diplomatie zu lösen. Die USA, die Nato und die EU haben darüber mit Russland seit 15 Jahren gesprochen, gerade weil Putin nicht das bekommen hat, was er wollte. Die Gespräche gehen nun aus genau diesem Grund weiter. Niemand von denen, mit denen Russland spricht, hat aber irgendein Interesse daran, dass Europa in Interessensphären aufgeteilt wird.»

«NZZ»: Draghi steht mitten im Gewühl der Politik

ZÜRICH: Zur Wiederwahl des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Die Wahl Mattarellas bedeutet die Nichtwahl von Mario Draghi. Der Regierungschef ist angeschlagen, er ist verwundbar geworden. «Super-Mario» schwebt nicht mehr erhaben und bewundert über den Dingen, sondern er steht mitten im Gewühl der Politik. In Wahrheit hat der Abnützungsprozess schon lange begonnen, nicht erst letzte Woche. Der Reformeifer der italienischen Regierung ist sichtlich erlahmt, oder er ist gebremst worden. (...)

Aus Brüssel kommen Signale der Ungeduld. Draghi wird etwa auch mangelnde Finanzdisziplin vorgeworfen. Die Europäische Union wird bald vor der Frage stehen, wie sie reagiert, wenn die Regierung in Rom die «Meilensteine» des EU-Aufbauplans nicht erreicht. Gewährt man Fristerstreckungen? Streicht man Hilfsgelder? Auf erhöhte Staatsverschuldung und ungewisse Aussichten reagieren die Märkte mit einem zunehmenden «Spread», italienische Staatsanleihen werden wieder mit «Strafzinsen» belegt. Durch teureres Geld wird der Handlungsspielraum der Regierung zusätzlich eingeschränkt.»

«Público»: Portugals siegreiche Sozialisten haben keine Ausreden mehr

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Montag den Wahltriumph der Sozialisten (PS) bei der Parlamentswahl in Portugal, bei der sie am Vortag die absolute Mehrheit errangen:

«Es war eine der interessantesten Wahlen der vergangenen Jahrzehnte. Die Argumente der Parteien im Wahlkampf waren oft dürftig. Wesentliche Themen wie Justiz, Verteidigung und Investitionen kamen gar nicht vor. Fragen des Friedens in Europa wurden ignoriert. Allerdings stieg die Wahlbeteiligung, was ein höheres Interesse der Wähler widerspiegelt. Es stand vieles auf dem Spiel. Vor allem die Fähigkeit zu regieren. Die PCP und der linke Block, die die derzeitige Regierung (im vergangenen Herbst durch die Ablehnung des Haushalts) gestürzt hatten, wurden besiegt, was beweist, dass Gott doch nicht schläft.

Von nun an und mit diesen Ergebnissen kann die PS machen, was sie will. Sie kann regieren, wie sie es für richtig hält und mit wem sie will. Sie kann ihr Programm frei wählen und dieses auch durchsetzen. Und sie muss Ihre Politik vorbereiten und die Ämter besetzen. Dabei sind die Sozialisten nur dem Gesetz und der Demokratie verpflichtet. Und der Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. Ausreden haben sie nun nicht mehr.»

«Sme»: Es gibt wohl zwei Versionen für Sanktionen gegen Russland

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Montag zu möglichen Sanktionen der EU gegenüber Russland:

«Aus den vielen Wortmeldungen zur Ukraine-Krise ist die der deutschen Außenministerin (Annalena Baerbock) am bahnbrechendsten und bedeutet den größten Durchbruch. Für den Fall einer russischen Invasion nannte sie nicht nur zwischen den Zeilen, sondern ausdrücklich einen Stopp von Nordstream 2 als Teil der Sanktionen. Bisher galt als Mehrheitsmeinung der Politikexperten, dass die Deutschen nicht so weit gehen würden, auch die Gaspipeline in ein Sanktionspaket einzuschließen und dass sie sich außerdem auch gegen einen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift stellen würden.

Wenn wir die ausdrückliche Einbeziehung von Nordstream 2 unter die möglichen Sanktionen als Wendepunkt sehen wollen, müssen wir allerdings noch eines berücksichtigen. Nämlich, ob die Russen eine mildere oder frechere Variante der Invasion wählen. Also ob sie die derzeitige Frontlinie zwischen ukrainischer Armee und Separatisten überschreiten oder nicht. (...) Wenn Putin nur bei einem feierlichen Einmarsch nach Donezk und Luhansk bleibt und diese Gebiete womöglich zu einem Teil Russlands erklärt, sich aber nicht weiter gegen Kiew wendet, dann wird sich Europa wohl doch wieder nicht auf wirklich schmerzhafte Sanktionen einigen können. (...) Wenn wir also eine vereinte Reaktion des Westens haben wollen, müssten wir uns eine so große Invasion wünschen, dass auch den Deutschen kein Raum mehr für Spekulationen bleibt.»

«Nesawissimaja»: Sanktions-Diskussion kann Dialog mit Moskau stören

MOSKAU: Mit Blick auf Beratungen des UN-Sicherheitsrates zum Ukraine-Konflikt schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Die Diskussionen im Sicherheitsrat werden weitgehend den Ton des weiteren russisch-amerikanischen Dialogs bestimmen, nachdem die USA auf die Sicherheitsvorschläge Russlands geantwortet haben. Bisher gibt man sowohl in Moskau als auch in Washington vorsichtig zu, dass Verhandlungen zumindest über einige Aspekte der russischen Initiativen möglich sind. Gleichzeitig beharrt der Westen auf der Deeskalation der Situation um die Ukraine als Bedingung für die Fortsetzung des Verhandlungsprozesses.

Darüber hinaus spricht Großbritannien nun über neue Sanktionen gegen russische Geschäftsleute. (...) Eine Diskussion über Sanktionen gegen Russland kann die Verhandlungen unterdessen ernsthaft beeinflussen oder sogar zum Scheitern bringen.»

«The Wall Street Journal»: Putins hybride Attacken

NEW YORK: Im Ukraine-Konflikt sollte der Westen gegen sogenannte hybride Attacken Russlands entschiedener vorgehen, fordert das «Wall Street Journal» in seiner Online-Ausgabe:

«Gegenwärtig muss Wladimir Putin begreifen, dass eine direkte Invasion der Ukraine Russland wirtschaftlichen Schmerz zufügen würde, aber der starke Mann mag glauben, dass ihm hybride Attacken helfen, seine Ziele zu niedrigeren Kosten zu erreichen. Der Westen kann mehr tun, um ihn von dieser Vorstellung abzubringen.

Hybride Angriffe haben in der Ukraine bereits begonnen. Ukrainische Sicherheitsdienste haben Hunderte falsche Bombendrohungen dieses Jahr gemeldet, was zur Schließung einiger Schulen führte. Ein Cyberangriff hat mehrere ukrainische Webseiten lahmgelegt (...) Eine paar Websites lahmzulegen und Bombendrohungen zu verbreiten sind eher Ärgernisse als ernste Drohungen. Aber stellen Sie sich einen Cyberangriff vor, der die Stromversorgung oder das Öl- und Gasnetz in der Ukraine lahmlegt (...) Während Herr Biden und die europäischen Anführer versucht haben, sich geschlossen zu zeigen, haben sie bisher immer nur auf Herrn Putins Aggressionen geantwortet, statt selber die Initiative zu ergreifen. Konventionelle Abschreckung mit Schiffen, Flugzeugen und Truppen für Nato-Frontstaaten ist nötig. Aber die Nato kann auch mit ihrer eigenen hybriden Kriegsführung antworten. Geheimdienstinformationen über Herrn Putins persönlichen Reichtum wären ein Punkt, um zu starten. Anders als russische Propaganda haben Nachrichten über die Korruption von Putins Regime den Vorteil, dass sie wahr sind.»