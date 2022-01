Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Nepszava»: Kirche muss sich Prozess der inneren Reinigung stellen

BUDAPEST: Zur lauter werdenden Kritik am ehemaligen Papst Benedikt XVI. nach dem Münchner Missbrauchsgutachten schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Man wundert sich immer wieder, wenn (in Ungarn) zu hören ist, dass diese oder jene - meist der (rechtsnationalen) Regierung nahestehende, aber sonst nicht unbedingt an den Glaubensgrundsätzen festhaltende - Persönlichkeit nicht Franziskus, sondern den emeritierten Benedikt XVI. als das Oberhaupt der (katholischen) Kirche betrachtet. (...) Nachdem nun in der letzten Woche ein deutsches Gutachten über die dortige priesterliche Pädophilie (und Benedikts diesbezügliche Rolle) bekannt wurde, ist die von Konservativen vertretene Meinung, wonach Benedikt die wahre moralische Größe gegenüber Franziskus darstelle, fragwürdig geworden. (...) Es ist überflüssig, darüber zu klagen, wie sehr Europa den christlichen Werten untreu geworden sei. Zuerst muss sich die Kirche selbst dem Prozess der inneren Reinigung stellen. Die Ausnahmepersönlichkeit von Papst Franziskus allein reicht dafür nicht aus.»

«De Standaard»: Deutschland hält sich in der Ukraine-Krise zurück

BRÜSSEL: Zur Haltung Deutschlands in der Ukraine-Krise schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Die deutsche Regierung stellt sich nicht an die Seite jener Länder, die die Ukraine mit Waffen unterstützen. Zur Verärgerung von Falken im eigenen Land predigt sie Vorsicht und Diplomatie. Kritiker meinen deshalb, es gebe in Berlin zu viel «Russlandversteher». (...)

Aufgrund seiner Vergangenheit - wozu auch gehört, dass ein Teil des Landes unter den Fittichen des Kremls stand - hat Deutschland ein kompliziertes Verhältnis zu Russland. SPD-Bundeskanzler Willy Brandt rief noch zu mehr Verständnis und zur Annäherung an Ostdeutschland und Moskau auf. Man kann ihn heute zu den ersten «Russlandverstehern» zählen. Der einstige Regierende Bürgermeister von Berlin wurde zur Symbolgestalt der deutschen «Ostpolitik», die noch heute vielen SPD-Politikern als Leitfaden dient. (...)

Vor laufenden Kameras vermitteln die Außenminister Deutschlands und der USA das Bild einer gemeinsamen Front, doch in Wirklichkeit gehen ihre Meinungen darüber, wie Russland zur Räson gebracht werden sollte, deutlich auseinander. Die Amerikaner liefern Waffen an Kiew und ihr Ton wird immer drohender, die Deutschen halten sich derweil soweit wie möglich zurück.»

«Rzeczpospolita»: Ein Krieg in der Ukraine könnte Polen betreffen

WARSCHAU: Die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» schreibt am Montag zu den wachsenden Spannungen im Ukraine-Konflikt:

«Die Gefahr eines Krieges hängt in der Luft. Obwohl die Russen auf diversen Foren versichern, dass sie keine aggressiven Pläne gegen die Ukraine hegen, weiß der Westen doch genau, dass 100.000 Soldaten an der Grenze der unabhängigen Ukraine etwas zu bedeuten haben. Wenn der Ukraine-Konflikt ausbricht, dann wird Polen der Nachbarstaat eines Landes im Kriegszustand. Ohne Zweifel wird es dann humanitäre und wirtschaftliche Probleme geben - und solche, die mit der Grenze zusammenhängen.

Sind wir bereit für die Aufnahme von potenziell Hunderttausenden von Flüchtlingen? Können wir die mehr als 500 Kilometer lange Grenze zur Ukraine bewachen? Wie sind wir auf eine Rohstoffkrise vorbereitet, denn der Krieg könnte eine Unterbrechung der Lieferungen von russischem Erdöl, Gas und Kohle bedeuten? Und ist unsere Armee bereit? Denn regionale Konflikte können sich leicht auf die ganze Region ausweiten. Dies alles sind Fragen an die polnische Regierung. Denn fast 70 Prozent der Polen haben Angst, dass wir im Falle eines Konfliktes im Osten daran beteiligt sein werden. Und drei Viertel sind überzeugt, dass wir darauf nicht vorbereitet sind.»

«NZZ»: Deutschland hat mehr Verständnis für Russland als andere

ZÜRICH: Zu umstrittenen Äußerungen des (inzwischen zurückgetretenen) Marineinspekteurs Kay-Achim Schönbach zum Ukraine-Konflikt schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Das deutsch-ukrainische Verhältnis ist schon seit einiger Zeit belastet: Im Konflikt mit Russland, so sieht es die Regierung in Kiew, verweigere Berlin der Ukraine die notwendige Unterstützung. Von der Hand zu weisen ist der Vorwurf nicht: Anders als die USA oder Großbritannien liefert die Bundesrepublik keine Waffen an das osteuropäische Land. (...)

Dass Kiew auf Schönbachs Gerede empfindlich reagiert, ist verständlich, steht doch zu befürchten, dass dieser bei seinem Besuch in Indien offen aussprach, was in Deutschland auch in Regierungs- und Militärkreisen viele denken, sich aber nicht zu sagen trauen. Das Verständnis für Russland ist in Deutschland größer als in den meisten anderen westlichen Ländern, und ohnehin hält man sich aus militärischen Händeln am liebsten so weit wie möglich heraus.»

«Nesawissimaja»: Diplomatischer Skandal zwischen Berlin und Kiew

MOSKAU: Die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» geht am Montag der Frage nach, was die Äußerungen des zurückgetretenen Vize-Admirals Kay-Achim Schönbach für die Verhandlungen im Ukraine-Konflikt bedeuten könnten:

«Nun wird versucht, das Quartett wiederzubeleben. Doch die Vorbereitungen für ein Treffen der Berater der Staats- und Regierungschefs der Ukraine, Russlands, Deutschlands und Frankreichs laufen vor dem Hintergrund eines überraschenden diplomatischen Skandals. Deutsche Medien veröffentlichten eine Erklärung des Inspekteurs der Deutschen Marine, Kay-Achim Schönbach, der sagte, dass die (Halbinsel) Krim seiner Meinung nach niemals zur Ukraine zurückkehren wird. Das ukrainische Außenministerium hat deshalb die deutsche Botschafterin Anka Feldhusen einbestellt. (...)

Diese Situation kann die Atmosphäre der Verhandlungen im Normandie-Format beeinträchtigen. Doch vom Treffen der politischen Berater ist ohnehin kein Durchbruch zu erwarten. Ihre Aufgabe ist es, ein Treffen der Außenminister zu organisieren, bei dem die Möglichkeit von Gesprächen zwischen den Staatsoberhäuptern erörtert werden könnte. Es ist ein langer Weg.»

«Lidove noviny»: EU zeigt keine klare Kante gegen Russland

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Montag zur Haltung der Europäischen Union im Ukraine-Konflikt:

«Der Westen will Russland von einem Angriff auf die Ukraine abhalten und droht deshalb mit harten Sanktionen. Doch die EU-Mitgliedstaaten sind ihrer Haltung gegenüber Russland gespalten. Deutschland ist gegen eine Blockade russischer Banken und bremst Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Nach Ansicht des österreichischen Außenministers Alexander Schallenberg sollten Erdgas-Lieferungen nicht mit Sanktionen belegt werden. Die Europäische Union zeigt in ihrer Uneinigkeit keine Bereitschaft, Nachbarstaaten oder ihre eigenen Mitgliedstaaten mit mehr als nur Worten gegen den Druck aggressiver Großmächte zu verteidigen. Sowohl der chinesische Präsident Xi Jinping als auch Kremlchef Wladimir Putin können daher tun und lassen, was sie wollen.»