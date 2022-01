Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Rossijskaja»: Wenig Optimismus vor Gesprächen in Genf

MOSKAU: Zu den Verhandlungen zwischen Russland und den USA in Genf ist in der russischen Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Montag zu lesen:

«Weder Einschätzungen westlicher Medien noch Äußerungen von Offiziellen vor dem Gespräch geben Anlass zum Optimismus. Die Gründe liegen auf der Hand. Erstens bietet das geopolitisch zu weit gefasste Thema der Konsultationen, das viele verschiedene Elemente umfasst und die Interessen einer beträchtlichen Anzahl internationaler Akteure berührt, nicht die geringste Möglichkeit für schnelle außenpolitische Entscheidungen. Washington hat wiederholt betont, dass es bei jedem Schritt der Verhandlungen mit Moskau eine Vielzahl von «Zensoren» im In- und Ausland kontaktieren will. Zweitens strebt Washington laut den Stellungnahmen, die vor den Genfer Konsultationen abgegeben wurden, keine rechtsverbindlichen Dokumente an.»

«New York Times»: USA und EU müssen klares Signal an Russland senden

NEW YORK: Zu den Verhandlungen der USA mit Russland über eine Lösung des Konflikts in der Ukraine schreibt die Zeitung «New York Times»:

«Die Botschaft der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union ist deutlich: Ein Einmarsch in die Ukraine könnte Russland teuer zu stehen kommen. Der Preis, den die Sanktionen verursachen würden, sowie der Verlust russischer Menschenleben während einer Invasion legen nahe, dass sich Präsident Wladimir Putin mit einem gewissen Maß an diplomatischer Befriedigung seiner Forderungen nach einer gefestigten Machtsphäre begnügen sollte. Präsident Biden und die (EU) handeln richtig, wenn sie sich um Verhandlungen bemühen und gleichzeitig mit schwerwiegenden Konsequenzen drohen, falls Panzer rollen sollten.

Aber europäische Kriege sind schon wegen kleinerer Bluffs ausgebrochen, und der russische Aufmarsch entlang der ukrainischen Grenze im vergangenen Monat ist weitaus größer und bedrohlicher als jedes Säbelrasseln in der Vergangenheit. Für Nachlässigkeit des Westens ist hier kein Platz. Putin sollte kein Raum für Illusionen gegeben werden: Der Westen würde jedes weitere militärische Vordringen als eine weitaus größere Verletzung internationaler Normen betrachten als die Annexion der Krim oder die Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine.»

«Kommersant»: Kasachstan ist kein Musterstaat mehr

MOSKAU: Zu den Unruhen in Kasachstan in Zentralasien schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Kasachstan, das bis vor kurzem fast als ein vorbildlicher stabiler Staat des postsowjetischen Raums galt, hat diesen informellen Titel nun verloren. Die dort ausgebrochenen Ausschreitungen zeigten die Hilflosigkeit der Behörden, die sogar das (von Russland dominierte) Militärbündnis OVKS zu Hilfe rufen mussten. (...)

Alles, was in Kasachstan passiert, deutet darauf hin, dass die Behörden etwas nicht verstehen oder nichts über die Menschen wissen, die sie regieren. Supermärkte, Geschäfte mit Haushaltsgeräten, Kleidung und Geldautomaten werden entweder von Kriminellen oder von Menschen geplündert, die durch Armut in die Verzweiflung getrieben wurden. Gemessen daran, wie viel zerstört und geplündert wurde, gibt es von beiden Gruppen nicht so wenige.»