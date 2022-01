Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Dernières Nouvelles d'Alsace»: Macron will Merkels Platz übernehmen

STRAßBURG: Zu Frankreichs EU-Ratsvorsitz, der am ersten Januar begonnen hat, schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Montag:

«Der französische Ratsvorsitz der Europäischen Union sollte der Höhepunkt der fünfjährigen Amtszeit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sein. Bei der französischen Präsidentschaftswahl 2017 war er der einzige Kandidat, der Europa ins Zentrum seiner Kampagne stellte und fünf Jahre lang alles dafür tat, um die europäische Idee zu verkörpern. (...) Mit dem Rückzug der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich eine Lücke aufgetan und der französische Staatschef hat sich seit langer Zeit in Stellung gebracht, um in die Fußstapfen der Kanzlerin zu treten. Aktuell hat keiner seiner europäischen Kollegen, zumindest aus dem Feld der Verfechter europäischer Werte, die Legitimität oder die Lust, ihm diese Position streitig zu machen. Doch Emmanuel Macron muss seine Position noch sichern. Dazu gehört natürlich seine Wiederwahl bei der französischen Präsidentschaftswahl im April, denn sonst wäre alles umsonst gewesen.»

«Corriere della Sera»: Bidens Rettungsplan hat nicht geklappt

ROM: Vor dem Jahrestag des Sturms auf das US-Kapitol schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Montag:

«Joe Biden hat versucht, den Schaden an der Glaubwürdigkeit des politisch-institutionellen Systems der USA zu reparieren. Er beschwor die Sonne, die nach dem Sturm wieder scheint. Als rechtmäßiger Patriarch rief er die riesige Weltfamilie der Demokratien zusammen. Er stellte das Theorem auf, mit dem China herausgefordert werden soll: Gewählte Regierungen sind nicht nur gerechter, sondern auch effizienter als Autokratien.

Nach einem Jahr ist jedoch klar, dass die Rettungsaktion nicht geklappt hat. (...) Man fürchtet eine Wiederholung des 6. Januars oder eine weitere von Donald Trump inspirierte Übeltat. Biden müht sich derweil, blockiert von einzelnen Senatoren, an Partikularinteressen ab. Heute ist sein Land der «Kranke» des Westens. (...) Nun müsste man verstehen, ob wir eine vorübergehende Trübung erleben, wie das Weiße Haus behauptet, oder eine tiefergehende Zerrüttung, wie eine ständig wachsende Schar amerikanischer Juristen, Politologen und Intellektuellen vermutet.»

«Sme»: Russlands Bedrohung der Ukraine betrifft auch uns

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Montag zum Konflikt Russlands mit der Ukraine und dem Westen:

«Auch die Silvesterfeiern haben nichts an der Härte gemildert, mit der Moskau von Washington und der Nato sogenannte Sicherheitsgarantien verlangt (...). Diesmal beansprucht der Kreml "nur" die Entscheidungshoheit über die Ukraine. Unsere Bürger könnten also sagen, wir brauchen nicht zu löschen, was uns selbst nicht verbrennt, also opfern wir die Ukraine. Doch sollten gerade wir Slowaken (als Nachbarland der Ukraine) gegen diese teuflische Überlegung am lautesten gleich nach den baltischen Ländern aufschreien. Denn unser Staatsfloß würde in einem solchen Drehbuch schnell ozeangleiche Wellen zu spüren bekommen. (...)

Es ist auch kein Zufall, dass der beispiellose wirtschaftliche Aufschwung unseres Landes in den vergangenen dreißig Jahren mit der Schwäche Russlands einherging, also mit der Möglichkeit der einstigen sowjetischen Satellitenstaaten, sich nach ihrem eigenen Willen international zu orientieren. Diese Ordnung bewahren zu wollen, ist daher nicht nur eine Gefälligkeit gegenüber Kiew, sondern bedeutet, unsere eigene Haut zu retten. Ob Russland seine Panzer in Berlin, Prag oder Kiew hat: Der Kreml wird immer sagen, er könne nirgendwohin ausweichen. Und wenn immer es machtpolitisch möglich ist, muss man entgegen, er solle nach Russland ausweichen.»

«El Mundo»: Großbritannien in der Sackgasse

MADRID: Zum Austritt Großbritanniens aus der EU-Zollunion und dem Binnenmarkt vor einem Jahr schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Montag:

«Die Wiedererrichtung der Grenzen zwischen Großbritannien und der Union hat zu ernsthaften Problemen beim Warenverkehr geführt, der heute umständlich und teuer ist. Außerdem besteht ein gravierender Mangel an Personal im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft und im Fremdenverkehr. Diese Stellen waren zuvor zum großen Teil von nichtbritischen Arbeitnehmern besetzt worden. Besonders schlimm ist der Mangel an Lastwagenfahrern, der zu Versorgungsengpässen und Verteuerungen bei einigen Produkten geführt hat. All das ist eine Folge des Triumphs des Populismus, der Identität über Rationalität stellt und der Hauptgrund für den Brexit ist. Dies und die vielen Patzer des aktuellen Premierministers (Boris Johnson), der wegen seines unberechenbaren Managements der Pandemie sogar von den Tories kritisiert wird, haben das Vereinigte Königreich in eine Sackgasse getrieben.»

«The Guardian»: Öffentliche Gesundheit muss Vorrang haben

LONDON: Der Londoner «Guardian» beschäftigt sich am Montag mit Lehren aus der Corona-Pandemie:

«Konkrete Vorbereitungen zur Abwehr oder Bewältigung einer weiteren Pandemie könnten von einer besseren Schutzausrüstung ... bis hin zum Umdenken bei der Belüftung von Gebäuden reichen. Um uns zu schützen, müssen wir aber auch weitaus grundlegendere Überlegungen anstellen. Über die Bewältigung der Klimakrise hinaus bedeutet dies, dass wir der öffentlichen Gesundheit Vorrang einräumen und auf das reagieren müssen, was die Pandemie so anschaulich gezeigt hat: dass Ungleichheit - sowohl innerhalb von Ländern als auch zwischen ihnen - tödlich ist. Und sie tötet vor allem, aber nicht nur, die Armen.

Covid (und insbesondere die Omikron-Variante) hat gezeigt, dass wir uns nicht von den physischen oder wirtschaftlichen Auswirkungen von Krankheiten in anderen Ländern abkoppeln können. Durch das in Beschlag Nehmen von Impfstoffen und die Ablehnung von Patentverzichtserklärungen haben die wohlhabenderen Nationen auch ihre eigenen Bürger gefährdet. Sie sollten umdenken und ihre Fehler korrigieren, indem sie dazu beitragen, die regionalen Produktionskapazitäten für Tests, Impfstoffe und Behandlungen zu verbessern.»

«De Tijd»: Der Euro braucht bessere Rahmenbedingungen

BRÜSSEL: Zur Zukunft der europäischen Gemeinschaftswährung meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Montag:

«Die Nullzins-Politik der EZB und die massiven Ankäufe von Staatsanleihen haben den Euro in einen scheinbar stabilen Zustand gebracht. Diese Politik führte auch dazu, dass sich die wirtschaftlichen Schocks durch die Corona-Pandemie in Grenzen hielten. Der Preis dafür ist eine immer größere Staatsverschuldung, die von der EZB unter Kontrolle gehalten wird. (...)

Um auch die nächsten 20 Jahre zu überleben, braucht der Euro bessere Rahmenbedingungen. Wenngleich eine Gemeinschaftswährung, bei der 19 Regierungen mit am Tisch sitzen, stets eine schwierige Sache bleiben wird. Doch man kann die Staatsschulden nicht immer weiter wachsen lassen, und ebenso wenig können dringend nötige Investitionen hintangestellt werden. Frankreich will während seiner EU-Ratspräsidentschaft in den kommenden sechs Monaten auf einen neuen Rahmen für den Euro hinarbeiten. Das wird eine schwierige Diskussion, die aber notwendig ist. Denn es kommt darauf an, durchdachte Veränderungen vorzunehmen ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren.»

«de Volkskrant»: Bringt Erfolg in der EU Macron Wählerstimmen?

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs im ersten Halbjahr 2022:

«Auf beinahe allen Gebieten bewegt Europa sich in die von Frankreich eingeschlagene Richtung: mehr politische Steuerung, mehr Investitionen. Die Zeit des fröhlichen Freihandels ist vorbei, die der großen Politik kehrt zurück. Fast alle EU-Mitgliedstaaten sind sich darüber einig, dass Europa mehr in seine Verteidigung, seinen Technologiesektor, die Bewachung seiner Außengrenzen und den Schutz seiner Bürger investieren muss. Für Emmanuel Macron sind die Umstände günstig. (...)

Doch bringt Erfolg in Europa auch Wählerstimmen? Frankreich ist in den letzten Jahren stark nach rechts gerückt. Die rechtsextremen Kandidaten (für die Präsidentschaftswahlen im April) Eric Zemmour und Marine Le Pen machen Wahlkampf mit dem Thema französische Identität. (...) Keiner der rechten Kandidaten tritt für einen Frexit ein - das britische Beispiel ist bislang wenig inspirierend. Doch ähnlich wie viele französische Wähler finden sie, dass die französische Identität wichtiger ist als die europäische Zusammenarbeit.»

«Der Standard»: Paris und Berlin profitieren von Atom- und Gaskraft

WIEN: Österreich will die Pläne der EU-Kommission zur indirekten Förderung moderner Atom- und Gaskraftwerke verhindern. Die Wiener Zeitung «Der Standard» schreibt dazu am Montag:

«Bereits seit Monaten zeichnete sich ab, dass Österreich in Sachen Kernkraft auf verlorenem Posten steht. Wieder einmal, möchte man hinzufügen. Denn zwar steht im Kampf für den Atomausstieg mit Deutschland ein Schwergewicht aufseiten der Alpenrepublik. Dass sich Berlin jedoch in der Frage, wie grün das Mascherl (Etikett) sein darf, das der Kernkraft umgebunden wird, tatsächlich auf die Schienen wirft, war längst ausgeschlossen. Das liegt ganz auf der deutsch-französischen Achse, beide Seiten profitieren: Die Franzosen bekommen eine Art Freibrief für ihre Mini-AKWs - und die beim Kohleausstieg mächtig unter Druck stehenden Deutschen Zeit, ihre Kohle- durch Gaskraftwerke zu ersetzen. Vorgeblich strenge Auflagen sollen helfen, das Öko-Gesicht zu wahren.»